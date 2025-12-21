Το πιο μοντέρνο B-SUV με 100 ίππους ήρθε στην Ελλάδα – Κοστίζει 20.390 ευρώ

Στην πιο δημοφιλή κατηγορία της ελληνικής αγοράς, ένα νέο μικρό SUV έρχεται να ανανεώσει τα δεδομένα, συνδυάζοντας μοντέρνα εμφάνιση, προηγμένη τεχνολογία και τιμή που δύσκολα αγνοείται.

Η Kia επιστρέφει δυναμικά στη δημοφιλέστερη κατηγορία της ελληνικής αγοράς, ανανεώνοντας ένα από τα πιο εμπορικά της SUV. Το νέο Stonic έρχεται με πιο μοντέρνα εμφάνιση, αναβαθμισμένο εσωτερικό και πιο πλούσιο τεχνολογικό υπόβαθρο, ενώ διατηρεί την προσιτή του τιμή, ξεκινώντας από 20.390 ευρώ για την έκδοση 1.0T 100 PS GL Inmotion.

Σχεδίαση και αναβαθμίσεις

Η ανανέωση του Stonic δεν αλλάζει τις βασικές του αναλογίες, αλλά το κάνει να δείχνει σαφώς πιο ώριμο και δυναμικό. Η Kia ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία “Opposites United”, δίνοντας στο μικρό SUV πιο αιχμηρά φωτιστικά σώματα, νέα υπογραφή ημέρας LED και ανασχεδιασμένους προφυλακτήρες που παραπέμπουν στα νεότερα μοντέλα της μάρκας. Με μήκος 4,16 μέτρα και πλάτος 1,76 μέτρα, το Stonic παραμένει ευέλικτο και εύκολο στην πόλη, χωρίς όμως να χάνει τον “SUV χαρακτήρα” του. Η εικόνα του δείχνει πιο δεμένη και πιο ποιοτική, με διακριτικές λεπτομέρειες στα χρώματα και τους τροχούς που αναβαθμίζουν το παρουσιαστικό του. Στο πίσω μέρος, τα νέα γραφικά στα φώτα και οι πιο καθαρές επιφάνειες δημιουργούν ένα πιο σύγχρονο, στιβαρό αποτέλεσμα. Είναι προφανές ότι η Kia ήθελε να δώσει στο Stonic μια πιο premium ταυτότητα χωρίς να ξεφύγει σε κόστος ή μέγεθος.

Εσωτερικό και τεχνολογία

Η σημαντικότερη αλλαγή βρίσκεται στο ταμπλό, όπου δεσπόζουν δύο οθόνες 12,3 ιντσών – μία για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και μία για το infotainment – ενωμένες σε ενιαία γυάλινη επιφάνεια. Η αισθητική και η εργονομία θυμίζουν μοντέλα ανώτερης κατηγορίας, με ευκρινή γραφικά και πλήρη συνδεσιμότητα για smartphone. Η νέα Multimode Touch Display στην κονσόλα επιτρέπει στον οδηγό να αλλάζει λειτουργίες με ένα άγγιγμα, ελέγχοντας είτε το σύστημα κλιματισμού είτε το ηχοσύστημα, μέσα από το ίδιο πάνελ αφής. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που ανεβάζει αισθητά το επίπεδο τεχνολογικής αίσθησης. Η πρακτικότητα παραμένει βασικό πλεονέκτημα. Με χώρο αποσκευών 352 λίτρων και πολλούς έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους, το Stonic καλύπτει με άνεση τις ανάγκες ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Τα υλικά δείχνουν αναβαθμισμένα, ενώ η συναρμογή κινείται στα γνωστά υψηλά επίπεδα της Kia.

Κινητήρες και επιδόσεις

Η Kia διατηρεί τη δοκιμασμένη συνταγή του 1.0 T-GDi, προσφέροντας δύο εκδόσεις ισχύος: 100 ίππους για τη βασική έκδοση και 115 ίππους για τη mild hybrid. Η βασική έκδοση συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, ενώ οι ισχυρότερες εκδόσεις προσφέρονται και με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7DCT, για όσους προτιμούν περισσότερη άνεση στην καθημερινή μετακίνηση.

Οι επιδόσεις είναι ισορροπημένες και επαρκείς: το Stonic επιταχύνει στα 100 km/h σε περίπου 11 δευτερόλεπτα, ενώ η κατανάλωση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, χάρη στη μικρή χωρητικότητα και την αποδοτική λειτουργία του κινητήρα. Στις mild hybrid εκδόσεις, η υποβοήθηση του 48V συστήματος βοηθά στις εκκινήσεις και στη μείωση των ρύπων, διατηρώντας την κατανάλωση κάτω από τα 5,5 lt/100 km σε μεικτό κύκλο.

Τιμές και εκδόσεις στην Ελλάδα

Η ελληνική γκάμα περιλαμβάνει πλήθος εκδόσεων, με συνδυασμούς κινητήρων, κιβωτίων και επιπέδων εξοπλισμού. Στη βάση της γκάμας βρίσκεται το Stonic 1.0T 100 PS 6MT GL Inmotion, με τιμή 20.390 ευρώ (έπειτα από έκπτωση 500 ευρώ). Ακολουθούν οι εκδόσεις Optimum (21.190 ευρώ) και Platinum (23.190 ευρώ), ενώ η κορυφαία GT-Line φτάνει στα 26.690 ευρώ. Οι αυτόματες εκδόσεις με 7DCT κιβώτιο ξεκινούν από 22.190 ευρώ. Για όσους θέλουν τη mild hybrid τεχνολογία, οι εκδόσεις 1.0T 115 PS Hybrid αρχίζουν από 21.190 ευρώ και κορυφώνονται στα 29.290 ευρώ για την GT-Line 7DCT Hybrid. Η Kia ακολουθεί μια ξεκάθαρη στρατηγική τιμολόγησης, κρατώντας τις διαφορές μεταξύ εκδόσεων μικρές και ελκυστικές.

Τοποθέτηση στην αγορά

Το Stonic επιστρέφει σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά, όπου τα μικρά SUV αποτελούν το “ψωμί” των πωλήσεων στην Ελλάδα. Ωστόσο, το πλεονέκτημά του είναι η απλότητα και η συνολική ισορροπία: δεν επιχειρεί να γίνει υπερβολικά premium, ούτε χάνει την ευκολία και την αξιοπιστία που ζητά το κοινό αυτής της κατηγορίας. Η αναβάθμιση του εσωτερικού, η βελτίωση της εργονομίας και η παρουσία mild hybrid εκδόσεων το καθιστούν ένα από τα πιο ολοκληρωμένα B-SUV της ελληνικής αγοράς σήμερα.

Τι κρατάμε;