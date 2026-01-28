Το πιο ολοκληρωμένο αυτοκίνητο πόλης είναι Hyundai – Ξεκινάει από 16.690 ευρώ

Για τη Hyundai, το αυτοκίνητο πόλης δεν είναι απλώς το entry point της γκάμας της. Είναι ένα βασικό εργαλείο μετακίνησης που οφείλει να καλύπτει πραγματικές ανάγκες, χωρίς εκπτώσεις σε ασφάλεια, άνεση και τεχνολογία.

Και αυτό ακριβώς φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο η κορεατική μάρκα αντιμετωπίζει διαχρονικά τη μικρή κατηγορία, επενδύοντας ουσιαστικά και όχι ευκαιριακά. Αυτή η φιλοσοφία αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο Hyundai i10, ένα μοντέλο που εδώ και χρόνια αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στην ελληνική αγορά. Όχι επειδή προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές, αλλά γιατί προσφέρει ένα σπάνια ισορροπημένο σύνολο για την καθημερινότητα της πόλης, με τιμή εκκίνησης από 16.690 ευρώ.

Το Hyundai i10 δεν προσπαθεί να δείξει κάτι άλλο από αυτό που είναι. Ένα σύγχρονο, καλοσχεδιασμένο city car με καθαρές γραμμές, σωστές αναλογίες και λεπτομέρειες που δείχνουν προσοχή. Οι κόμπακτ διαστάσεις του το κάνουν ιδανικό για στενούς δρόμους και παρκάρισμα στο κέντρο, χωρίς όμως να δίνει την αίσθηση «μικρού κουτιού». Στην έκδοση N Line, μάλιστα, το i10 αποκτά πιο δυναμικό χαρακτήρα, με σπορ πινελιές που το ξεχωρίζουν αισθητικά και απευθύνονται σε όσους θέλουν κάτι παραπάνω από το βασικό.

Εκεί που το i10 συνεχίζει να κάνει τη διαφορά είναι στο εσωτερικό. Η θέση οδήγησης είναι σωστή, η εργονομία απλή και κατανοητή και τα υλικά, χωρίς να υπόσχονται premium αίσθηση, είναι καλοσυναρμοσμένα και ανθεκτικά. Για την κατηγορία του, προσφέρει εξοπλισμό που μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούσαμε δεδομένο μόνο σε μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Ο χώρος για τους εμπρός είναι άνετος, ενώ και πίσω, για αστικές μετακινήσεις, το i10 δεν απογοητεύει. Το πορτμπαγκάζ παραμένει επαρκές για καθημερινή χρήση, ενισχύοντας τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του.

Η γκάμα κινητήρων του Hyundai i10 είναι ξεκάθαρα προσανατολισμένη στην οικονομία και την αξιοπιστία. Οι ατμοσφαιρικές επιλογές των 1.0 λίτρου με 63 ίππους και 1.2 λίτρων με 79 ίππους καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών, προσφέροντας πολιτισμένη λειτουργία και χαμηλό κόστος χρήσης. Για όσους θέλουν κάτι πιο ζωηρό, υπάρχει και η έκδοση 1.0 Turbo 90 ίππων, αποκλειστικά στο N Line, που δίνει στο μικρό Hyundai έναν πιο σβέλτο χαρακτήρα, χωρίς να αλλοιώνει τον αστικό του ρόλο. Προαιρετικά, διατίθεται και αυτόματο κιβώτιο AMT, για μεγαλύτερη άνεση στην κίνηση της πόλης.

Το Hyundai i10 προσφέρεται σε πλήρη γκάμα εκδόσεων, καλύπτοντας διαφορετικά budgets και ανάγκες:

i10 1.0 63 PS Style : από 16.690 €

: από i10 1.0 63 PS Style Plus : από 17.090 €

: από i10 1.0 63 PS Premium : από 17.890 €

: από i10 1.0 63 PS Style Plus AMT : από 17.790 €

: από i10 1.0 63 PS Premium AMT : από 18.590 €

: από i10 1.2 79 PS Style : από 17.690 €

: από i10 1.2 79 PS Premium : από 18.490 €

: από i10 1.2 79 PS Style AMT : από 18.390 €

: από i10 1.2 79 PS Premium AMT : από 19.190 €

: από i10 1.2 79 PS N Line : από 19.690 €

: από i10 1.0 T 90 PS N Line: από 20.390 €

Σε μια κατηγορία όπου οι τιμές έχουν ανέβει αισθητά, το Hyundai i10 συνεχίζει να προσφέρει ισορροπία. Δεν είναι απλώς φθηνό, δεν είναι απλώς εξοπλισμένο, δεν είναι απλώς αξιόπιστο. Είναι όλα μαζί. Και αυτό ακριβώς το κάνει να ξεχωρίζει απέναντι στον ανταγωνισμό. Η Hyundai έχει καταφέρει να κρατήσει το i10 σύγχρονο, χωρίς υπερβολές και χωρίς να απομακρυνθεί από τον βασικό του ρόλο: να είναι ένα αυτοκίνητο που ζεις μαζί του κάθε μέρα χωρίς να σε κουράζει.

