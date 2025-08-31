Το πιο όμορφο SUV της Dacia κάνει 1.400 km με ένα γέμισμα και κοστίζει 20.500 ευρώ

Η Dacia δείχνει ότι γνωρίζει καλά τι ζητά το ευρωπαϊκό κοινό: χώρους, οικονομία και στιλ σε τιμή που δύσκολα συναντάς αλλού.

Νέα γενιά με μοντέρνο σχεδιασμό και βελτιωμένο εσωτερικό.

Τιμή εκκίνησης από 20.500 ευρώ για την έκδοση διπλού καυσίμου ECO-G.

Χάρη στο συνδυασμό βενζίνης και υγραερίου, η αυτονομία ξεπερνά τα 1.400 km.

Ικανό και σε εκδόσεις 4×4, παραμένοντας value-for-money.

Διαθέσιμο με κινητήρες ECO-G, βενζίνης TCe και full hybrid.

Νέα γενιά, νέο πρόσωπο

Η Dacia ανανέωσε το SUV που την ανέβασε επίπεδο στην Ευρώπη, διατηρώντας τον προσιτό χαρακτήρα αλλά με πιο ελκυστικό παρουσιαστικό. Το Dacia Duster εμφανίζεται πιο ώριμο από ποτέ, με μοντέρνα μάσκα, φωτιστικά σώματα LED και μυώδεις επιφάνειες που του χαρίζουν δυναμικό στιλ. Το μήκος του φτάνει τα 4,34 μέτρα, μένοντας στην καρδιά της κατηγορίας C-SUV, με μεγαλύτερη έμφαση σε πρακτικότητα και οικογενειακή χρήση.

Η εισαγωγική έκδοση ECO-G

Στην ελληνική αγορά, η βάση της γκάμας είναι το Duster ECO-G 100, με τιμή από 20.500 ευρώ. Ο τρικύλινδρος κινητήρας 1.0 TCe προσαρμοσμένος για διπλό καύσιμο (βενζίνη και LPG) αποδίδει 100 ίππους και 170 Nm ροπής, συνδυαζόμενος με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Η κατανάλωση με υγραέριο κρατιέται σε χαμηλά επίπεδα (περίπου 7,4 l/100 km LPG), ενώ το κόστος ανεφοδιασμού είναι σαφώς χαμηλότερο από τη βενζίνη. Συνυπολογίζοντας τις δύο δεξαμενές (50 λίτρα LPG + 50 λίτρα βενζίνη), η αυτονομία αγγίζει τα 1.400 km, κάτι που σπάνια συναντά κανείς σε SUV αυτής της κατηγορίας.

Στον εξοπλισμό της βασικής έκδοσης περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα: οθόνη πολυμέσων 10’’ με Android Auto/Apple CarPlay, αυτόματος κλιματισμός, συστήματα υποβοήθησης όπως αυτόματο φρενάρισμα και αναγνώριση σημάτων, αλλά και πρακτικές λεπτομέρειες όπως ρυθμιζόμενα πίσω καθίσματα. Το πορτμπαγκάζ ξεκινά από 472 λίτρα, παραμένοντας άνετο για οικογενειακές ανάγκες.

Εσωτερικό με άλμα ποιότητας

Η καμπίνα του νέου Duster δεν θυμίζει πλέον «φθηνό SUV». Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 7’’ συνδυάζεται με τη μεγάλη οθόνη αφής στο κέντρο, τα υλικά είναι βελτιωμένα και η εργονομία πιο μελετημένη. Οι χώροι επαρκούν για πέντε επιβάτες, με άνεση στα πίσω καθίσματα και αρκετές θήκες αποθήκευσης. Η θέση οδήγησης είναι υπερυψωμένη, προσφέροντας καλή ορατότητα και αίσθηση ασφάλειας.

Οι υπόλοιπες εκδόσεις κινητήρα

Πέρα από την ECO-G, η γκάμα περιλαμβάνει κι άλλες λύσεις:

TCe 130 : τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας με 130 ίππους , διαθέσιμος με χειροκίνητο κιβώτιο και επιλογή τετρακίνησης . Απευθύνεται σε όσους θέλουν περισσότερη δύναμη και ικανότητες εκτός δρόμου.

Hybrid 140: συνδυάζει βενζινοκινητήρα 1.6 με ηλεκτρικό μοτέρ, για συνδυαστική ισχύ 140 ίππων και κιβώτιο αυτόματο multi-mode. Εδώ η κατανάλωση πέφτει στα 4,8 l/100 km, ιδανικό για όσους κινούνται πολύ εντός πόλης.

Με αυτό τον τρόπο, το Duster καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών: από τον οικονομικό οικογενειάρχη που ψάχνει χαμηλό κόστος χρήσης, μέχρι εκείνον που θέλει τετρακίνηση ή χαμηλές εκπομπές.

Οδηγική ταυτότητα

Στον δρόμο, το Duster συνεχίζει να δίνει έμφαση στην άνεση και στην ασφάλεια. Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη για να απορροφά τις κακοτεχνίες, ενώ η απόσταση των 210 mm από το έδαφος και οι μεγάλες γωνίες προσέγγισης/απόκλισης το καθιστούν από τα λίγα SUV του είδους που μπορούν να κινηθούν άνετα σε χωματόδρομο. Η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί, όπως και η αίσθηση του τιμονιού, κάνοντας το νέο Duster πιο ώριμο από ποτέ.

Τι κρατάμε;

Το νέο Duster ECO-G ξεκινά από 20.500 ευρώ, προσφέροντας αυτονομία 1.400 km με διπλό καύσιμο.

Ο εξοπλισμός είναι πλήρης ακόμη και στη βασική έκδοση, με μεγάλη οθόνη και συστήματα ασφαλείας.

Η γκάμα καλύπτει κάθε ανάγκη: οικονομία με LPG, ισχύ και 4×4 με TCe 130, ή χαμηλή κατανάλωση με Hybrid 140.

Με βελτιωμένη ποιότητα και δυναμικό σχεδιασμό, παραμένει το απόλυτο value-for-money SUV της ελληνικής αγοράς.

