Το πιο όμορφο SUV της Volkswagen αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με 10 χρόνια εγγύηση – Τιμές

Υπάρχει ένα SUV της Volkswagen καταφέρνει να συνδυάζει compact διαστάσεις, premium αισθητική και δυναμικό χαρακτήρα με τρόπο που λίγοι ανταγωνιστές έχουν πετύχει τόσο ολοκληρωμένα.

Το Volkswagen T-Roc παραμένει ίσως το πιο καλοσχεδιασμένο SUV που διαθέτει σήμερα η γερμανική μάρκα στην ελληνική αγορά, ειδικά μετά τις τελευταίες αναβαθμίσεις σε τεχνολογία, υβριδικά σύνολα και εξοπλισμό. Και πλέον, αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον χάρη στο νέο πρόγραμμα Volkswagen JOY, που προσφέρει κάλυψη έως 10 χρόνια ή 150.000 km.

Η ελληνική γκάμα του Volkswagen T-Roc ξεκινά από 28.590 ευρώ για την έκδοση T-Roc 1.5 eTSI 116 PS DSG Trend, η οποία αποτελεί πλέον τη βάση της σειράς στην Ελλάδα. Και μόνο το γεγονός ότι η βασική έκδοση συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο DSG δείχνει και τη συνολική φιλοσοφία του μοντέλου. Η Volkswagen δεν θέλει το T-Roc να μοιάζει με “φθηνή” επιλογή εισόδου στην κατηγορία των SUV, αλλά με ένα compact SUV που προσφέρει premium αίσθηση ήδη από την πρώτη έκδοση. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός mild hybrid κινητήρας 1.5 eTSI με ισχύ 116 ίππων, ο οποίος χρησιμοποιεί τεχνολογία ήπιας υβριδικής υποβοήθησης 48V. Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο μπορεί να ανακτά ενέργεια κατά το φρενάρισμα και να υποστηρίζει τον κινητήρα σε συγκεκριμένες συνθήκες, μειώνοντας κατανάλωση και εκπομπές CO2. Παράλληλα, το αυτόματο κιβώτιο DSG διπλού συμπλέκτη παραμένει ένα από τα μεγάλα ατού του T-Roc στην καθημερινή χρήση.

Η έκδοση Trend απευθύνεται κυρίως σε όσους θέλουν το design και την ποιότητα του T-Roc χωρίς να ξεφύγουν οικονομικά. Παρόλα αυτά, ο εξοπλισμός δεν είναι καθόλου “γυμνός”. Αντίθετα, το αυτοκίνητο διατηρεί την ψηφιακή φιλοσοφία της μάρκας, με σύγχρονο infotainment, ψηφιακές ενδείξεις, συνδεσιμότητα smartphone και πλήρες πακέτο βασικών συστημάτων ασφαλείας και υποβοήθησης οδηγού. Αμέσως πιο πάνω βρίσκεται η έκδοση Life, με τιμή από 29.790 ευρώ, η οποία προσθέτει περισσότερο εξοπλισμό άνεσης και πιο πλούσια εικόνα στο εσωτερικό. Για όσους θέλουν πιο premium αισθητική και περισσότερο lifestyle χαρακτήρα, υπάρχει η έκδοση Style από 32.290 ευρώ, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις λεπτομέρειες σχεδίασης, στους τροχούς, στον φωτισμό και στις επενδύσεις καμπίνας. Η γκάμα συνεχίζει με τον ισχυρότερο 1.5 eTSI των 150 ίππων, ο οποίος επίσης συνδυάζεται αποκλειστικά με DSG κιβώτιο. Η συγκεκριμένη έκδοση ξεκινά από 31.390 ευρώ στην έκδοση Life, ανεβαίνει στα 33.890 ευρώ στην Style και φτάνει έως τα 35.990 ευρώ στην ιδιαίτερα δυναμική R-Line έκδοση.

Ο κινητήρας των 150 PS είναι ίσως η πιο ολοκληρωμένη επιλογή της γκάμας. Προσφέρει πολύ καλύτερες επιδόσεις, χωρίς να ξεφεύγει σημαντικά σε κατανάλωση, ενώ διαθέτει και την τεχνολογία ACT απενεργοποίησης κυλίνδρων, όπου ο κινητήρας λειτουργεί με δύο κυλίνδρους όταν δεν απαιτείται πλήρης ισχύς. Αυτό βοηθά σημαντικά στην οικονομία καυσίμου σε ταξίδι και χαλαρή οδήγηση. Στην πράξη, το T-Roc με τα 150 άλογα δείχνει αρκετά πιο “μεγάλο αυτοκίνητο” οδηγικά. Το DSG συνεργάζεται ιδανικά με τον turbo κινητήρα και το SUV αποκτά πολύ πιο άνετο χαρακτήρα σε προσπεράσεις και ταξίδια, χωρίς να χάνει τον πολιτισμένο του τρόπο λειτουργίας. Η Volkswagen δίνει πλέον ιδιαίτερη έμφαση και στη hybrid εικόνα του μοντέλου.

Το δυνατό χαρτί του T-Roc εξακολουθεί να είναι η εικόνα του. Παρότι βρίσκεται αρκετά χρόνια στην αγορά, το design του παραμένει φρέσκο και ιδιαίτερα “δεμένο”. Δεν δείχνει ούτε υπερβολικά φουτουριστικό ούτε συντηρητικό. Η Volkswagen έχει πετύχει μια ισορροπία που δύσκολα κουράζει αισθητικά. Οι καθαρές γραμμές, οι έντονες επιφάνειες, οι φωτεινές υπογραφές LED και οι εκδόσεις όπως η R-Line δίνουν στο SUV μια πιο δυναμική και premium παρουσία σε σχέση με πολλά ανταγωνιστικά B-SUV και C-SUV. Σημαντικό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι το αυτοκίνητο παραμένει σχετικά compact εξωτερικά, χωρίς όμως να δείχνει μικρό. Αντίθετα, διατηρεί αυτή τη “σφιχτή” αναλογία που κάνει τα SUV της Volkswagen να δείχνουν πιο ακριβά από όσο πραγματικά κοστίζουν.

Ακόμη και η βασική έκδοση του Volkswagen T-Roc έρχεται με πολύ πιο πλήρη εικόνα σε σχέση με παλαιότερα. Στον εξοπλισμό συναντάμε στοιχεία όπως ψηφιακό πίνακα οργάνων, σύγχρονο infotainment με συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, συστήματα υποβοήθησης οδηγού, Travel Assist, αναβαθμισμένα συστήματα ασφαλείας, LED φωτιστικά σώματα και πληθώρα ηλεκτρονικών βοηθημάτων. Παράλληλα, η Volkswagen δίνει μεγάλη έμφαση και στην καθημερινή πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει έως και τα 1.350 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, κάτι που τοποθετεί το T-Roc πολύ ψηλά σε χρηστικότητα για οικογενειακή χρήση. Στις πιο πλούσιες εκδόσεις προστίθενται στοιχεία όπως πανοραμική ηλιοροφή, Keyless Access, ηλεκτρική πίσω πόρτα Easy Open, μεγαλύτερες οθόνες και πιο premium επενδύσεις στο εσωτερικό.

Το πραγματικά μεγάλο νέο όμως αφορά την κάλυψη που συνοδεύει πλέον τα νέα μοντέλα της μάρκας στην Ελλάδα. Η Volkswagen λανσάρει το πρόγραμμα Volkswagen JOY, το οποίο προσφέρει κάλυψη έως 10 χρόνια ή 150.000 km για νέα επιβατικά και επαγγελματικά μοντέλα. Το σημαντικό είναι πως το πρόγραμμα ισχύει και αναδρομικά για αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά. Η κάλυψη αφορά μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη του αυτοκινήτου, σύμφωνα πάντα με τους όρους του προγράμματος. Παράλληλα, η ενεργοποίηση της κάλυψης γίνεται μέσω της προγραμματισμένης συντήρησης στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο της μάρκας. Ουσιαστικά, μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης και πιθανής επέκτασης, κάθε service στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο ενεργοποιεί ξανά την κάλυψη έως το επόμενο προγραμματισμένο service, δηλαδή έως 2 χρόνια ή 30.000 km. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας ιδιοκτήτης T-Roc μπορεί να έχει για πολλά χρόνια μια αίσθηση “εργοστασιακής προστασίας”, αρκεί να ακολουθεί σωστά το πρόγραμμα συντήρησης.

Δεν είναι τυχαίο ότι το Volkswagen T-Roc εξακολουθεί να βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στα πιο εμπορικά SUV της αγοράς. Συνδυάζει την premium αίσθηση που περιμένει κανείς από Volkswagen με SUV πρακτικότητα, οικονομικούς κινητήρες και πλέον μια από τις πιο δυνατές καλύψεις after sales στην Ελλάδα. Ειδικά σήμερα, όπου πολλοί αγοραστές κοιτούν όλο και περισσότερο το κόστος χρήσης, η ύπαρξη κάλυψης έως 10 χρόνια παίζει τεράστιο ρόλο στην τελική απόφαση αγοράς. Και το σημαντικότερο; Το T-Roc εξακολουθεί να δείχνει πραγματικά όμορφο. Κάτι που δεν καταφέρνουν εύκολα πολλά SUV όσο περνούν τα χρόνια.

