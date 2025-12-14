Το πιο προσιτό οικογενειακό SUV της Hyundai – Τιμές από 24.490 ευρώ

Η Hyundai δείχνει για ακόμη μία φορά ότι ξέρει να «διαβάζει» σωστά τις ανάγκες της αγοράς, παρουσιάζοντας ένα SUV που συνδυάζει τεχνολογία, άνεση και προσιτή τιμή με τρόπο που δύσκολα συναντάς σήμερα.

Η Hyundai συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στην κατηγορία των compact SUV, παρουσιάζοντας τη νέα γενιά του Kona. Ένα μοντέλο που έχει καταφέρει να συνδυάσει την πρακτικότητα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου με την αισθητική και τη τεχνολογία των μεγαλύτερων SUV της φίρμας. Στη νέα του μορφή, το Kona έχει μεγαλώσει σε κάθε διάσταση, προσφέρει κορυφαία τεχνολογία ασφάλειας και συνδεσιμότητας, και παραμένει προσιτό, με τιμή εκκίνησης στα 24.490 ευρώ.

Δυναμική και high-tech εμφάνιση

Η σχεδίαση του νέου Kona είναι αεροδυναμική και φουτουριστική, με χαρακτηριστικό στοιχείο τη φωτεινή λωρίδα “Seamless Horizon Lamp” που διατρέχει το εμπρός μέρος, μια υπογραφή που παραπέμπει στα ηλεκτρικά Ioniq. Οι καθαρές γραμμές, οι τονισμένοι θόλοι και οι έντονες καμπύλες στο πίσω μέρος χαρίζουν στο μοντέλο μια εντυπωσιακή, premium παρουσία στο δρόμο. Το μήκος φτάνει τα 4,35 μέτρα, προσφέροντας αυξημένους χώρους σε σχέση με το προηγούμενο Kona, ενώ η στάση του θυμίζει περισσότερο crossover coupé, με προσεγμένες λεπτομέρειες που αποπνέουν τεχνολογική ωριμότητα και στιβαρότητα.

Εσωτερικό: σύγχρονο και premium περιβάλλον

Μπαίνοντας στην καμπίνα, το Kona υποδέχεται τον οδηγό με μια ψηφιακή αρχιτεκτονική δύο οθονών 12,3 ιντσών, ενιαία τοποθετημένων πίσω από ένα εντυπωσιακό πάνελ. Ο πίνακας οργάνων και το infotainment είναι πλήρως προσαρμόσιμα, ενώ η εργονομία είναι υποδειγματική, όπως μας έχει συνηθίσει η Hyundai. Τα υλικά είναι ανώτερης ποιότητας, με μαλακές επιφάνειες, νέες επενδύσεις και φωτισμό περιβάλλοντος, που δίνουν premium χαρακτήρα. Οι χώροι για επιβάτες και αποσκευές (466 λίτρα) είναι πλέον σημαντικά βελτιωμένοι, τοποθετώντας το Kona στο κέντρο της οικογενειακής κατηγορίας.

Πληθώρα κινητήριων επιλογών

Η γκάμα του νέου Kona είναι από τις πλουσιότερες της αγοράς. Ξεκινά με τον κινητήρα 1.0 100 PS, με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V. Για όσους ζητούν περισσότερη ισχύ, υπάρχει ο 1.6 T-GDi 170 PS, που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων DCT και προαιρετικά τετρακίνηση HTRAC. Ακολουθεί η Hybrid έκδοση, με σύστημα 1.6 λίτρων και ισχύ 138 PS, συνδυάζοντας οικονομία και επιδόσεις. Και φυσικά, υπάρχει και η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, με δύο επιλογές ισχύος (156 ή 218 PS) και αυτονομία έως 514 km (WLTP). Η Hyundai έχει φροντίσει ώστε κάθε πελάτης να βρει το Kona που του ταιριάζει, είτε δίνει προτεραιότητα στη χαμηλή κατανάλωση, είτε στη δυναμική οδήγηση, είτε στην ηλεκτρική καθημερινότητα.

Αίσθηση στο δρόμο

Στην οδήγηση, το νέο Kona εντυπωσιάζει με τη σιγουριά και την ποιότητα κύλισης του. Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί προσεκτικά, προσφέροντας καλή απορρόφηση των ανωμαλιών και σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες. Το τιμόνι είναι άμεσο και φυσικό, ενώ η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί σημαντικά, ειδικά στις εκδόσεις με το αυτόματο κιβώτιο. Οι υβριδικές εκδόσεις προσφέρουν πολιτισμένη λειτουργία και εξαιρετική οικονομία, με πραγματική κατανάλωση κοντά στα 5 lt/100 km, χωρίς να θυσιάζουν τη ροπή. Στις ηλεκτρικές εκδόσεις, η επιτάχυνση είναι άμεση και αθόρυβη, με την πλατφόρμα να διαχειρίζεται σωστά το επιπλέον βάρος της μπαταρίας, διατηρώντας το ισορροπημένο και ευχάριστο πάτημα που χαρακτηρίζει τα σύγχρονα Hyundai.

Ασφάλεια και τεχνολογία αιχμής

Το Kona διαθέτει το πλήρες πακέτο Hyundai SmartSense, με λειτουργίες όπως Adaptive Cruise Control, Lane Following Assist, Blind Spot Monitoring, Rear Cross Traffic Alert, και αυτόματο φρενάρισμα με αναγνώριση πεζών και ποδηλατών. Το σύστημα infotainment υποστηρίζει over-the-air ενημερώσεις, Apple CarPlay, Android Auto, καθώς και πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο μέσω της εφαρμογής Bluelink. Hyundai δείχνει ξεκάθαρα ότι το νέο Kona δεν είναι απλώς μια ανανέωση, αλλά ένα τεχνολογικό άλμα στην κατηγορία.

Πόσο κοστίζει;

Στην ελληνική αγορά, το Hyundai Kona ξεκινά από 24.490 ευρώ για την έκδοση 1.0 T-GDi 120 PS 48V, ενώ οι Hybrid αρχίζουν από 28.390 ευρώ. Οι ηλεκτρικές εκδόσεις ξεκινούν από 36.290 ευρώ, φτάνοντας τις 40.490 ευρώ για τη μεγάλη μπαταρία. Όλες συνοδεύονται από την εγγύηση 5 ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων και 8 έτη για την μπαταρία στις εξηλεκτρισμένες εκδόσεις, ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ της αξιοπιστίας και του χαμηλού κόστους συντήρησης.

Τι κρατάμε;

Νέος, πιο ώριμος σχεδιασμός με premium στοιχεία

με premium στοιχεία Ευρύχωρο και τεχνολογικά ανώτερο εσωτερικό

εσωτερικό Πληθώρα επιλογών : βενζίνη, hybrid, EV, 4×4

: βενζίνη, hybrid, EV, 4×4 Τιμή εκκίνησης κάτω από 25.000 ευρώ, με κορυφαία εγγύηση

