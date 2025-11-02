quattroruote-icon
Το πιο προσιτό SUV της Nissan είναι και το πιο στιλάτο – Με τιμή από 21.290 ευρώ

ΚΥΡΙΑΚΗ | 02.11.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-pio-prosito-suv-tis-nissan-einai-kai-to-pio-stilato-me-timi-apo-21-290-evro-763142

Μπορεί ένα μικρό SUV της Nissan να ξεχωρίσει σε μια κατηγορία όπου όλοι προσπαθούν να δείχνουν… μεγαλύτεροι;

Το Nissan Juke το κάνει από το 2010. Και στη σημερινή του γενιά, συνεχίζει πιο ώριμο, πιο τεχνολογικό και –κυρίως– με εκείνο το στιλ που δεν θα μπερδέψεις με κανενός άλλου.

Nissan Juke

Σχεδίαση: Εκεί που το Juke «γράφει»

Το Juke παραμένει το πιο τολμηρό στην κατηγορία των B-SUV. Με αιχμηρό βλέμμα, διαφορετική προσωπικότητα και σχεδιαστικές επιλογές που δεν ακολουθούν τη «συνταγή» των αντιπάλων. Η μάσκα V-Motion είναι πιο εκλεπτυσμένη σε σχέση με πριν, τα LED φωτιστικά σώματα δίνουν δυναμισμό, ενώ η γραμμή της οροφής κάνει το σύνολο να δείχνει πιο κουπέ. Παράλληλα, οι κρυφές πίσω χειρολαβές συνεχίζουν να δίνουν ένα πιο καθαρό προφίλ. Το μήκος των 4,21 μ. το κάνει ευέλικτο στην πόλη, αλλά αρκετά «παρών» ώστε να σου γεμίζει το μάτι. Και το σημαντικότερο: Κανένα άλλο μοντέλο δεν αντιγράφει το Juke.

Εσωτερικό: Tech διάθεση και καλύτερη εργονομία

Μπαίνοντας μέσα, η νεανική διάθεση συνεχίζεται. Τα μαλακά υλικά στις βασικές επιφάνειες προσθέτουν ποιότητα, ενώ ο οδηγοκεντρικός διάκοσμος είναι πιο εργονομικός από ποτέ. Η οθόνη αφής 8’’12,3’’ στις πλουσιότερες εκδόσεις) υποστηρίζει Apple CarPlay/Android Auto, ενώ το NissanConnect διαχειρίζεται άνετα πλοήγηση και λειτουργίες αυτοκινήτου. Οι χώροι; Για δύο ενήλικες πίσω θα είναι εντάξει, με την κατηγορία να έχει πλέον ψηλώσει πολύ τον πήχη. Ο χώρος αποσκευών 422 λίτρα βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους της κατηγορίας. Συνολικά, μια καμπίνα που δεν θα σε κάνει να νιώσεις πως διάλεξες το «βασικό» SUV της μάρκας.

Nissan Juke

Κινητήρας & οδηγική εμπειρία

Το Juke διατίθεται με τον γνώριμο 1.0 DIG-T τούρμπο των 117 ίππων και 200 Nm ροπής. Με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, κρατά την κατανάλωση χαμηλά. Με το DCT 7 σχέσεων γίνεται ευκολότερο στην πόλη και πιο άνετο στον αυτοκινητόδρομο. Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη με στόχο τον έλεγχο και την σταθερότητα, χωρίς να θυσιάζει την άνεση. Το τιμόνι μεταφέρει όσο feedback χρειάζεται σε ένα compact crossover που έχει ως προτεραιότητα την ευκολία. Στην πόλη, το Juke νιώθει στο στοιχείο του: παρκάρει εύκολα, στρίβει ακόμα ευκολότερα και δείχνει πιο «ζωντανό» από πολλά ήπια-υβριδικά και ατμοσφαιρικά που συναντάμε πλέον στην κατηγορία.

Εξοπλισμός – Active Safety

Από τη βασική έκδοση Acenta η λίστα είναι πλούσια:

  • Full LED εμπρός-πίσω
  • Οθόνη 8’’ με smartphone integration
  • Πίσω αισθητήρες στάθμευσης
  • Nissan Intelligent Safety Shield
  • Intelligent Emergency Braking
  • Traffic Sign Recognition
  • Lane Departure Warning

Στις ανώτερες:

  • ProPILOT για υποβοήθηση αυτοκινητόδρομου
  • 360° κάμερες
  • Μεγαλύτερη οθόνη 12,3’’
  • Υφασμάτινες/δερμάτινες επενδύσεις N-Design
  • 19’’ ζάντες που ανεβάζουν το στιλ στο μέγιστο

Nissan Juke

Τιμή & εκδόσεις στην Ελλάδα

Η τιμή εκκίνησης των 21.290 ευρώ κάνει το Juke το πιο προσιτό SUV της Nissan. Μία πρόταση που απευθύνεται ξεκάθαρα σε όσους θέλουν crossover με χαρακτήρα, χωρίς να μπουν σε premium περιπέτειες τιμών. Οι πιο εξοπλισμένες εκδόσεις φτάνουν ψηλότερα, αλλά ακόμα και εκεί, το Juke παραμένει ανταγωνιστικό σε σχέση με B-SUVs που έχουν ακριβύνει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Το Nissan Juke δεν προσπαθεί να είναι «το πιο οικογενειακό» ή «το πιο ευρύχωρο» της κατηγορίας. Προσφέρει όμως κάτι πολύ πιο σπάνιο: ειλικρινή προσωπικότητα. Σε έναν κόσμο που όλα μοιάζουν μεταξύ τους, το Juke επιμένει να ξεχωρίζει – και το κάνει με τιμή που δύσκολα θα αγνοήσεις.

Τι κρατάμε;

  • Στιλ που δεν αντιγράφεται
  • Πλούσιος εξοπλισμός και προηγμένα συστήματα ασφαλείας
  • Ευχάριστο στην πόλη με οικονομικό 1.0 turbo
  • Τιμή από 21.290 € που το κάνει πραγματικά προσιτό

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
