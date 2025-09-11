Το πιο στιλάτο B-SUV στην Ελλάδα τώρα με 100 ίππους και τιμή 16.990 ευρώ – Ποιο είναι;

Η αγορά των μικρών SUV συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, με τους κατασκευαστές να προσπαθούν να συνδυάσουν προσιτή τιμή, νεανική εμφάνιση και σύγχρονη τεχνολογία σε ένα πακέτο που απευθύνεται σε ευρύ κοινό.

B-SUV με compact διαστάσεις, ιδανικό για την πόλη αλλά και για οικογενειακές ανάγκες.

Νέος κινητήρας 1.2 βενζίνης με 100 ίππους.

Βασική τιμή από 16.990 ευρώ, μία από τις πιο χαμηλές της κατηγορίας.

Εντυπωσιακή σχεδίαση με μοντέρνες λεπτομέρειες και νεανικό χαρακτήρα.

Πλήρης βασικός εξοπλισμός που καλύπτει τις ανάγκες άνεσης και ασφάλειας.

Ένα νέο κεφάλαιο για τα B-SUV

Η κατηγορία των B-SUV είναι ίσως η πιο ανταγωνιστική στην ελληνική αγορά, καθώς συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από οικογένειες αλλά και νέους οδηγούς. Οι λόγοι είναι προφανείς: προσιτές τιμές, μοντέρνα εμφάνιση και πρακτικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο Fiat Grande Panda έρχεται να προστεθεί δυναμικά, προτείνοντας έναν φρέσκο συνδυασμό στυλ, οικονομίας και εξοπλισμού.

Με μήκος 4,13 μέτρα και ύψος 1,57 μ., το Grande Panda τοποθετείται στο κέντρο της κατηγορίας, προσφέροντας χώρους για πέντε επιβάτες και πορτμπαγκάζ 370 λίτρων, νούμερο πολύ ικανοποιητικό για τα δεδομένα ενός compact SUV.

Σχεδίαση με χαρακτήρα

Η Fiat έχει φροντίσει να δώσει στο Grande Panda ξεχωριστή ταυτότητα. Το τετραγωνισμένο αμάξωμα, οι έντονες ακμές και τα στρογγυλά LED φώτα εμπρός παραπέμπουν στο εμβληματικό Panda, αλλά σε πιο ώριμη και SUV μορφή. Η μάσκα με το νέο λογότυπο, οι μαύρες προστατευτικές επενδύσεις και οι ζάντες 16 ιντσών (στη βασική έκδοση) δημιουργούν μια εικόνα στιβαρή και μοντέρνα ταυτόχρονα.

Είναι εμφανές ότι το Grande Panda δεν στοχεύει απλώς να είναι ένα ακόμη μικρό SUV, αλλά να κερδίσει το κοινό μέσα από την ιδιαίτερη αισθητική του.

Κινητήρας και απόδοση

Στην ελληνική αγορά το Grande Panda ξεκινά με τον νέο 1.2 βενζίνης 100 ίππων, συνδυασμένο με 6άρι χειροκίνητο κιβώτιο. Οι επιδόσεις είναι απόλυτα επαρκείς για την κατηγορία: επιτάχυνση 0-100 km/h σε 10,6’’ και τελική ταχύτητα 160 km/h.

Η κατανάλωση διατηρείται χαμηλά, με μέσο όρο 5,7 lt/100 km WLTP, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να αποτελέσει μια πολύ οικονομική πρόταση για καθημερινή χρήση αλλά και ταξίδια.

Η βασική έκδοση από 16.990 ευρώ

Εκεί που το Grande Panda εντυπωσιάζει πραγματικά είναι στον εξοπλισμό της εισαγωγικής έκδοσης, που δεν κάνει εκπτώσεις σε κανένα σημείο. Από την πρώτη κιόλας βαθμίδα περιλαμβάνει:

Σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 10,25’’ και πλήρη συνδεσιμότητα (Apple CarPlay/Android Auto).

και πλήρη συνδεσιμότητα (Apple CarPlay/Android Auto). Ψηφιακό πίνακα οργάνων 7’’ .

. Air condition .

. Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός-πίσω .

. Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών .

. Cruise control .

. Σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος (AEB) .

. Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας (LKA) .

. Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας .

. Αυτόματα φώτα και υαλοκαθαριστήρες.

Με λίγα λόγια, ο οδηγός παίρνει ένα πλήρες SUV, χωρίς να χρειάζεται να ανέβει σε ακριβότερες εκδόσεις για να αποκτήσει τα βασικά στοιχεία άνεσης και ασφάλειας.

Στο δρόμο και στην καθημερινότητα

Χάρη στο compact μέγεθός του, το Grande Panda είναι ιδανικό για την πόλη, με ευελιξία και μικρό κύκλο στροφής. Την ίδια στιγμή, η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί ώστε να απορροφά με επιτυχία τις ανωμαλίες του ελληνικού οδοστρώματος, προσφέροντας άνεση σε οδηγό και επιβάτες.

Η θέση οδήγησης είναι υπερυψωμένη, όπως αρμόζει σε SUV, προσφέροντας καλή ορατότητα, ενώ η καμπίνα αποπνέει νεανικό και μοντέρνο χαρακτήρα. Οι χώροι πίσω είναι ικανοποιητικοί για δύο ενήλικες, με δυνατότητα φιλοξενίας και τρίτου επιβάτη σε μικρότερες διαδρομές.

Ανυπομονούμε να το δούμε και στο διαμορφωτή της Fiat.

Τι κρατάμε;

Fiat Grande Panda από 16.990 ευρώ, μία από τις χαμηλότερες για SUV της κατηγορίας.

Κινητήρας 1.2 με 100 ίππους, που προσφέρει καλές επιδόσεις και οικονομία.

Σχεδίαση με χαρακτήρα, που ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.

Πλήρης βασικός εξοπλισμός, με μεγάλες οθόνες και όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας.

