Το πιο στιλάτο B-SUV τώρα με 17.590 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση

Η Fiat βάζει ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ιστορίας της, αυτή τη φορά με χαρακτήρα B-SUV: πιο μοντέρνο, πιο πρακτικό και πιο κοντά στις ανάγκες της σημερινής αγοράς.

Το Fiat Grande Panda είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα και σε βενζινοκίνητη έκδοση, με τιμή εκκίνησης από 17.590 ευρώ και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 120.000 χλμ.. Έτσι, το νέο B-SUV της ιταλικής μάρκας αποκτά μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θέση στην αγορά, καθώς συνδυάζει προσιτή τιμή, ξεχωριστή σχεδίαση, πρακτικότητα και την αύρα ενός ονόματος που έχει γράψει τη δική του ιστορία.

Το Grande Panda δεν είναι απλώς ένα ακόμα μικρό SUV. Είναι μία προσπάθεια της Fiat να μεταφέρει τη φιλοσοφία του Panda σε μεγαλύτερο, πιο σύγχρονο και πιο οικογενειακό πακέτο. Το μήκος, η όρθια σιλουέτα και η πρακτική προσέγγιση το τοποθετούν στην καρδιά της κατηγορίας των B-SUV, όμως η σχεδίαση είναι αυτή που το κάνει να ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά. Οι καθαρές γραμμές, οι τετραγωνισμένες επιφάνειες και η ρετρό διάθεση που παραπέμπει διακριτικά στο παλιό Panda, δημιουργούν ένα αυτοκίνητο με έντονη προσωπικότητα. Δεν προσπαθεί να δείξει σπορ με το ζόρι, ούτε να αντιγράψει τη φόρμα των περισσότερων μικρών crossover. Αντίθετα, πατά πάνω στην παράδοση της Fiat και τη μεταφράζει σε κάτι πιο φρέσκο, πιο αστικό και πιο στιλάτο. Στην καμπίνα, η λογική παραμένει ξεκάθαρη. Το ζητούμενο είναι η ευρυχωρία, η πολυμορφικότητα και η καθημερινή ευκολία. Η Fiat αναφέρει έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους και πρακτική διαρρύθμιση, στοιχεία που πάντα ανήκαν στο DNA του Panda. Παράλληλα, η παρουσία οθόνης αφής 10,25 ιντσών για το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας φέρνει το μοντέλο στα δεδομένα της εποχής, με πρόσβαση σε χάρτες, μουσική και βασικές λειτουργίες συνδεσιμότητας.

Η μεγάλη είδηση αφορά την προσθήκη της νέας βενζινοκίνητης έκδοσης. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο νέος 1.2 Turbo τρικύλινδρος κινητήρας, ο οποίος αποδίδει 100 ίππους και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Πρόκειται για μία συνταγή που κρατά χαμηλά την τιμή αγοράς, χωρίς να θυσιάζει την καθημερινή απόδοση. Η βασική έκδοση Pop κοστίζει 17.590 ευρώ με την προωθητική ενέργεια, ενώ η έκδοση Icon ανεβαίνει στα 19.090 ευρώ. Πιο πάνω βρίσκεται η Tech, με τιμή 19.790 ευρώ, ενώ στην κορυφή της βενζινοκίνητης γκάμας συναντάμε την La Prima, στα 20.890 ευρώ. Ακόμη και στην ακριβότερη βενζινοκίνητη έκδοση, το Grande Panda παραμένει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 21.000 ευρώ, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία σε μία αγορά όπου οι τιμές των μικρών SUV έχουν ανέβει σημαντικά. Οι εκπομπές CO2 διαμορφώνονται από 129 έως 131 g/km, ανάλογα με την έκδοση, ενώ τα τέλη κυκλοφορίας για το 2025 είναι 83 ή 84 ευρώ. Με απλά λόγια, το Grande Panda με τον 1.2 Turbo των 100 ίππων δεν είναι μόνο η πιο προσιτή επιλογή της γκάμας, αλλά και μία λύση που μπορεί να σταθεί απέναντι στις καθημερινές ανάγκες χωρίς να ζητά υπερβολές από τον αγοραστή.

Για όσους θέλουν περισσότερη άνεση και πιο σύγχρονη τεχνολογία κίνησης, η Fiat διαθέτει και το Grande Panda MHEV. Εδώ έχουμε τον κινητήρα 1.2 110 ίππων MHEV, ο οποίος συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο DCT. Η υβριδική έκδοση ξεκινά από 21.390 ευρώ στην Pop και φτάνει έως τα 24.390 ευρώ στην La Prima. Το σημαντικό στοιχείο εδώ είναι ότι ο αγοραστής περνά από το χειροκίνητο κιβώτιο της βενζίνης σε μία πιο άνετη καθημερινή εμπειρία, με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και ήπια υβριδική υποβοήθηση. Για την πόλη, την κίνηση και τις συχνές μετακινήσεις, αυτή η έκδοση δείχνει να ταιριάζει περισσότερο σε όσους δίνουν προτεραιότητα στην ευκολία και όχι απλώς στη χαμηλότερη τιμή αγοράς. Οι εκπομπές CO2 του MHEV βρίσκονται από 115 έως 117 g/km, κάτι που σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες εκδόσεις έχουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Αυτό κάνει το υβριδικό Grande Panda ακόμα πιο ενδιαφέρον σε βάθος χρόνου, ειδικά για οδηγούς που κινούνται πολύ μέσα στην πόλη και θέλουν μικρότερο κόστος χρήσης.

Η γκάμα ολοκληρώνεται με το Grande Panda BEV, δηλαδή την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση. Εδώ η Fiat χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα 113 ίππων και ανακοινώνει αυτονομία 320 km. Οι τιμές, μαζί με την προωθητική ενέργεια και την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά III», ξεκινούν από 22.790 ευρώ για την έκδοση RED και φτάνουν τα 23.990 ευρώ για τη La Prima. Με αυτά τα δεδομένα, το ηλεκτρικό Grande Panda αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η τελική τιμή του πλησιάζει αρκετά τις υβριδικές εκδόσεις. Βέβαια, η επιλογή εξαρτάται από το προφίλ χρήσης του οδηγού. Όποιος έχει δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στη δουλειά, μπορεί να δει το BEV ως μία πολύ λογική αστική και περιαστική λύση. Όποιος θέλει μεγαλύτερη ευελιξία χωρίς να σκέφτεται φορτιστές, θα κοιτάξει περισσότερο τις εκδόσεις βενζίνης ή MHEV.

Το νέο Grande Panda έρχεται σε μία περίοδο όπου το κοινό ζητά μικρά SUV, αλλά δεν θέλει απαραίτητα να πληρώσει τιμές μεγαλύτερης κατηγορίας. Η Fiat φαίνεται να το έχει καταλάβει αυτό και παρουσιάζει ένα μοντέλο με τρεις διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης, ώστε να καλύψει διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικά budget. Η έκδοση βενζίνης με τα 17.590 ευρώ είναι το δυνατό χαρτί για όσους θέλουν ένα νέο, στιλάτο και πρακτικό B-SUV με χαμηλό κόστος αγοράς. Η υβριδική έκδοση με το αυτόματο κιβώτιο DCT προσθέτει άνεση και χαμηλότερα τέλη, ενώ η ηλεκτρική εκδοχή προσφέρει μία πιο σύγχρονη και καθαρή λύση για όσους έχουν μπει ήδη στη λογική της φόρτισης. Σε κάθε περίπτωση, το Grande Panda δείχνει πως η Fiat δεν θέλει απλώς να επιστρέψει σε ένα ιστορικό όνομα, αλλά να το αξιοποιήσει σωστά. Με τιμή εκκίνησης 17.590 ευρώ, 100 ίππους, πρακτικό αμάξωμα, έντονο στιλ και 8 χρόνια εγγύηση, το νέο B-SUV της ιταλικής φίρμας έχει όλα τα στοιχεία για να τραβήξει την προσοχή σε μία από τις πιο δύσκολες και εμπορικές κατηγορίες της αγοράς.

Τι κρατάμε;