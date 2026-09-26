Το πιο στιλάτο ηλεκτρικό B-SUV για την πόλη – Με 8 χρόνια εγγύηση και καλή τιμή

Με ρετρό σχεδίαση, αυτονομία 320 χιλιομέτρων και τιμή που ξεκινά από τις 22.800 ευρώ με επιδότηση, το ηλεκτρικό B-SUV της FIAT συνδυάζει χαρακτήρα και πρακτικότητα.

Σε μια αγορά όπου τα περισσότερα καινούργια αυτοκίνητα μοιάζουν να ακολουθούν την ίδια σχεδιαστική συνταγή, υπάρχει ένα μικρό ηλεκτρικό SUV που επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά. Συνδυάζει την αισθητική ενός εμβληματικού ιταλικού μοντέλου με σύγχρονη τεχνολογία, πρακτικές διαστάσεις και ένα ηλεκτρικό σύστημα κίνησης σχεδιασμένο πρωτίστως για την καθημερινότητα. Ο λόγος για το FIAT Grande Panda Electric, την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του μοντέλου που αναδείχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα. Με μήκος μόλις τέσσερα μέτρα, ιδιαίτερη εμφάνιση και ανταγωνιστική τιμή, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση για όσους θέλουν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση χωρίς να αποκτήσουν ένα μεγάλο ή ακριβό αυτοκίνητο.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Grande Panda είναι αναμφίβολα η εμφάνισή του. Οι σχεδιαστές της FIAT άντλησαν έμπνευση από το αυθεντικό Panda της δεκαετίας του 1980, δημιουργώντας ένα σύγχρονο αυτοκίνητο με έντονη προσωπικότητα. Οι τετραγωνισμένες γραμμές, τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα με μοτίβο pixel και τα μεγάλα ανάγλυφα γράμματα PANDA στις πόρτες δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που δύσκολα συγχέεται με κάποιο άλλο μοντέλο της κατηγορίας. Παράλληλα, οι κοντοί πρόβολοι, οι προστατευτικές επιφάνειες και η αυξημένη απόσταση από το έδαφος του χαρίζουν μια περισσότερο περιπετειώδη εμφάνιση, χωρίς να επηρεάζουν τις συμπαγείς διαστάσεις του. Με μήκος 3,99 μέτρα, το Grande Panda παραμένει ιδιαίτερα βολικό για τις στενές οδούς και τις περιορισμένες θέσεις στάθμευσης των ελληνικών πόλεων.

Η FIAT έχει αξιοποιήσει τις διαστάσεις του αμαξώματος δημιουργώντας μια καμπίνα με αρκετό χώρο για τέσσερις ενήλικους και τις καθημερινές τους αποσκευές. Στην ηλεκτρική έκδοση, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 361 λίτρα, τιμή που επιτρέπει στο Grande Panda να εξυπηρετεί όχι μόνο τις καθημερινές μετακινήσεις αλλά και τις ανάγκες ενός μικρού νοικοκυριού. Το εσωτερικό συνεχίζει τη σχεδιαστική φιλοσοφία του αμαξώματος, με ευχάριστους χρωματικούς συνδυασμούς, πρακτικές θήκες και λεπτομέρειες που παραπέμπουν στην ιστορία της ιταλικής μάρκας. Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται οθόνη αφής 10,25 ιντσών, μέσω της οποίας πραγματοποιείται ο χειρισμός των λειτουργιών πολυμέσων και συνδεσιμότητας. Το αποτέλεσμα είναι μια καμπίνα που συνδυάζει τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία με τη χρηστικότητα που παραδοσιακά χαρακτηρίζει τα μικρά μοντέλα της FIAT.

Κάτω από το χαρακτηριστικό αμάξωμα βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας που αποδίδει 113 ίππους και κινεί τους εμπρός τροχούς. Η ενέργεια προέρχεται από μπαταρία χωρητικότητας 44 kWh, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία έως 320 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον μικτό κύκλο WLTP. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που δίνει προτεραιότητα στην οικονομία και την ευκολία χρήσης αντί για τις εντυπωσιακές επιδόσεις. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 11 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 132 χλμ./ώρα. Για έναν οδηγό που πραγματοποιεί καθημερινά 30-40 χιλιόμετρα, η διαθέσιμη αυτονομία μπορεί να καλύψει αρκετές ημέρες μετακινήσεων χωρίς ενδιάμεση φόρτιση, ανάλογα πάντοτε με τις συνθήκες οδήγησης και τη χρήση του κλιματισμού. Το Grande Panda Electric μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει μεγαλύτερες διαδρομές, αν και ο αστικός και περιαστικός χαρακτήρας του παραμένει το βασικό του πλεονέκτημα.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες του ηλεκτρικού Grande Panda είναι το ενσωματωμένο σπιράλ καλώδιο φόρτισης. Αντί ο οδηγός να χρειάζεται να αναζητά κάθε φορά το καλώδιο στο πορτμπαγκάζ, μπορεί να χρησιμοποιήσει εκείνο που βρίσκεται αποθηκευμένο σε ειδική θήκη πίσω από τη μάσκα του αυτοκινήτου. Το συγκεκριμένο καλώδιο υποστηρίζει φόρτιση AC με ισχύ έως 7 kW, ενώ διατίθεται προαιρετικά ενσωματωμένος φορτιστής 11 kW. Για τις μεγαλύτερες διαδρομές, το Grande Panda υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC με ισχύ έως 100 kW. Σύμφωνα με τη FIAT, η αναπλήρωση της μπαταρίας από το 20% στο 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 27 λεπτά, υπό κατάλληλες συνθήκες φόρτισης. Αυτό σημαίνει ότι μια σύντομη στάση σε ταχυφορτιστή μπορεί να προσφέρει αρκετή ενέργεια για τη συνέχεια ενός ταξιδιού.

Η τιμή αποτελεί έναν ακόμη λόγο για τον οποίο το ηλεκτρικό Grande Panda αξίζει την προσοχή όσων εξετάζουν την αγορά ενός μικρού ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Η εισαγωγική έκδοση Grande Panda Electric RED έχει τιμή καταλόγου 25.800 ευρώ, πριν από την εφαρμογή προωθητικών ενεργειών ή κρατικής επιδότησης. Με την προωθητική ενέργεια των 500 ευρώ και την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», η τιμή διαμορφώνεται στα 22.800 ευρώ. Η συγκεκριμένη τιμή προϋποθέτει την έγκριση και τη διαθεσιμότητα της κρατικής επιδότησης. Για όσους επιθυμούν περισσότερο εξοπλισμό και μια πιο ολοκληρωμένη αισθητικά πρόταση, υπάρχει η έκδοση La Prima, με επιπλέον στοιχεία άνεσης και εμφάνισης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Grande Panda Electric συνοδεύεται από 5ετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη και 8ετή εγγύηση για την μπαταρία υψηλής τάσης, προσφέροντας ένα επιπλέον στοιχείο σιγουριάς σε όσους αποκτούν για πρώτη φορά ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Το FIAT Grande Panda Electric δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με τεράστιες οθόνες, εκατοντάδες ίππους ή υπερβολικά μεγάλες μπαταρίες. Αντίθετα, επενδύει σε στοιχεία που έχουν πραγματική σημασία για την καθημερινότητα: ευκολία οδήγησης, πρακτικότητα, χαμηλό κόστος χρήσης και διαστάσεις κατάλληλες για την πόλη. Προσθέτοντας σε αυτά τη χαρακτηριστική ιταλική σχεδίαση και την τιμή των 22.800 ευρώ με επιδότηση, το Grande Panda αποτελεί μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή για τον οδηγό που θέλει το επόμενο αυτοκίνητό του να είναι ηλεκτρικό, χωρίς να στερείται χαρακτήρα. Και ίσως αυτό να είναι το σημαντικότερο επίτευγμα της FIAT: δημιούργησε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που δεν αγοράζεις αποκλειστικά επειδή είναι ηλεκτρικό, αλλά και επειδή σου αρέσει πραγματικά.