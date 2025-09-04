Το πιο value for money οικογενειακό με πορτμπαγκάζ 600 λίτρα – Ποιο είναι;

Στην αναζήτηση για οικογενειακό αυτοκίνητο, λίγα μοντέλα καταφέρνουν να συνδυάσουν άνετους χώρους, κορυφαίο πορτμπαγκάζ και προσιτή τιμή με τον ίδιο πειστικό τρόπο.

Πορτμπαγκάζ 600 λίτρων, κορυφαίο στην κατηγορία.

1.5 TSI 116 ίππων με χαμηλή κατανάλωση και προσιτά κόστη χρήσης.

Βασικός εξοπλισμός πλούσιος, χωρίς παραχωρήσεις.

Τιμή από 26.900 ευρώ – ένα από τα πιο value for money οικογενειακά της αγοράς.

Μια οικογένεια χρειάζεται χώρο – και η Octavia τον έχει

Σε μια εποχή που τα SUV μονοπωλούν το ενδιαφέρον, η Skoda Octavia Gran Coupe αποδεικνύει ότι ένα κλασικό liftback μπορεί να είναι η πιο έξυπνη αγορά για όποιον αναζητά πραγματικά οικογενειακό αυτοκίνητο. Ο λόγος είναι απλός: προσφέρει κορυφαίους χώρους, τιμή προσιτή για το μέγεθός της και τεχνολογία που συναντάς σε ακριβότερες κατηγορίες.

Η Skoda εδώ και δεκαετίες έχει ταυτιστεί με την έννοια της πρακτικότητας. Στην περίπτωση της νέας Octavia, το δυνατό χαρτί είναι το πορτμπαγκάζ των 600 λίτρων, που ανεβαίνει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Για μια οικογένεια, μιλάμε για χωρητικότητα που επιτρέπει ταξίδια χωρίς περιορισμούς.

Η εισαγωγική έκδοση 1.5 TSI

Η βάση της γκάμας ξεκινά με τον τετρακύλινδρο 1.5 TSI βενζίνης, απόδοσης 116 ίππων και 220 Nm ροπής. Το μοτέρ αυτό είναι γνωστό για την ισορροπία του: αποδίδει ομαλά, έχει χαμηλή κατανάλωση και επαρκή δύναμη για ένα αυτοκίνητο οικογενειακού χαρακτήρα.

Οι επιδόσεις είναι αξιοπρεπείς, με τελική ταχύτητα περίπου 208 km/h και επιτάχυνση 0–100 km/h σε λίγο κάτω από 11 δευτερόλεπτα. Περισσότερο όμως ξεχωρίζει η οικονομία: η μέση κατανάλωση κυμαίνεται στα 5,2–5,5 l/100 km WLTP, με χαμηλές εκπομπές CO₂ (118–124 g/km). Αυτό σημαίνει χαμηλά τέλη και προσιτό κόστος χρήσης.