ΑΓΟΡΑ

Το plug-in hybrid που αγόρασαν περισσότερο οι Έλληνες τον Ιανουάριο

ΣΑΒΒΑΤΟ | 21.02.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-plug-in-hybrid-pou-agorasan-perissotero-oi-ellines-ton-ianouario-787878

Η μετάβαση στην εξηλεκτρισμένη εποχή δεν γίνεται μόνο με αμιγώς ηλεκτρικά. Στην ελληνική αγορά, τα plug-in hybrid παραμένουν μια ιδιαίτερα ισχυρή επιλογή, συνδυάζοντας ηλεκτρική μετακίνηση στην πόλη και αυτονομία θερμικού κινητήρα για ταξίδι. Και αν κοιτάξουμε τις ταξινομήσεις του Ιανουαρίου, η εικόνα είναι ξεκάθαρη.

Το best-seller PHEV της Ελλάδας για τον Ιανουάριο του 2026 ήταν το Audi Q3 PHEV.

Στην κατηγορία των plug-in hybrid, τα SUV κυριαρχούν απόλυτα, με τη μερίδα του λέοντος να ανήκει στα C-SUV. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Audi Q3 PHEV κατέγραψε 103 ταξινομήσεις μέσα σε έναν μήνα, αριθμός που του έδωσε καθαρό προβάδισμα τόσο στην κατηγορία του όσο και συνολικά στην αγορά PHEV. Δεν μιλάμε απλώς για πρωτιά σε μια υποκατηγορία, αλλά για ξεκάθαρη εμπορική υπεροχή.

Το Q3 είναι ήδη ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα premium C-SUV της αγοράς. Η plug-in υβριδική του εκδοχή έρχεται να προσθέσει ένα ισχυρό επιχείρημα: ηλεκτρική αυτονομία για την καθημερινότητα, χωρίς συμβιβασμό σε χώρους ή επιδόσεις. Σε μια αγορά όπου το εταιρικό leasing και τα φορολογικά κίνητρα παίζουν ρόλο, το Q3 PHEV προσφέρει premium εικόνα με χαμηλό δηλωμένο CO₂ και δυνατότητα καθημερινής ηλεκτρικής μετακίνησης. Και αυτό μεταφράζεται σε πωλήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το Audi Q3 PHEV βασίζεται σε ένα σύνολο που συνδυάζει τον γνωστό 1.4 TFSI βενζινοκινητήρα με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνδυαστικά 245 ίππους και 400 Nm ροπής. Η ισχύς μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου S tronic 6 σχέσεων, ενώ η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε περίπου 7,3 δευτερόλεπτα. Για τα δεδομένα ενός οικογενειακού SUV, οι επιδόσεις κρίνονται κάτι παραπάνω από επαρκείς. Η μετάβαση από ηλεκτρική σε υβριδική λειτουργία γίνεται ομαλά, χωρίς απότομες εναλλαγές, διατηρώντας τον premium χαρακτήρα που περιμένεις από Audi.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει χωρητικότητα περίπου 13 kWh, επιτρέποντας ηλεκτρική αυτονομία έως και 50 km WLTP.Στην πράξη, για αστικές και περιαστικές μετακινήσεις, αυτό σημαίνει ότι αρκετοί οδηγοί μπορούν να κινηθούν σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρικά μέσα στην εβδομάδα, εφόσον φορτίζουν συστηματικά.Η φόρτιση σε wallbox AC ολοκληρώνεται σε περίπου 3-4 ώρες, χρόνος απόλυτα συμβατός με οικιακή χρήση.

Το Q3 PHEV δεν θυσιάζει την πρακτικότητα στον βωμό της τεχνολογίας. Οι χώροι παραμένουν επαρκείς για οικογενειακή χρήση, ενώ το πορτμπαγκάζ διαμορφώνεται σε επίπεδο που καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες, παρά την ύπαρξη της μπαταρίας. Η ποιότητα κύλισης, η ηχομόνωση και το φινίρισμα παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, στοιχείο που εξηγεί και την εμπορική του απήχηση.

Ο Ιανουάριος έδειξε ξεκάθαρα ότι η κατηγορία των C-SUV plug-in hybrid αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της αγοράς PHEV στην Ελλάδα. Με μερίδιο άνω του 50% στις ταξινομήσεις της τεχνολογίας, η συγκεκριμένη κατηγορία επιβεβαιώνει ότι ο Έλληνας οδηγός θέλει:

  • Ύψος και πρακτικότητα SUV
  • Ηλεκτρική αυτονομία για πόλη
  • Καμία ανησυχία για ταξίδι

Το Audi Q3 PHEV απαντά ακριβώς σε αυτό το τρίπτυχο.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

audi q3

Σε αντίθεση με μεγαλύτερα D-SUV plug-in που κινούνται σε υψηλότερα οικονομικά επίπεδα, το Q3 τοποθετείται πιο «λογικά» για τα δεδομένα της premium κατηγορίας. Η κατανάλωση καυσίμου σε μικτές συνθήκες μπορεί να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα όταν αξιοποιείται σωστά η φόρτιση, ενώ οι εκπομπές CO₂ επιτρέπουν φορολογικά οφέλη για εταιρικούς χρήστες. Και αυτό είναι καθοριστικός παράγοντας.

audi q3

Η πρώτη θέση του Q3 PHEV δεν είναι απλώς μια συγκυριακή επιτυχία. Είναι ένδειξη ότι η αγορά PHEV στην Ελλάδα ωριμάζει και συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένα, ολοκληρωμένα προϊόντα. Ο αγοραστής δεν αναζητά πια απλώς ένα «ηλεκτρικό με βενζίνη». Αναζητά ένα SUV που να καλύπτει τα πάντα, από καθημερινή μετακίνηση έως οικογενειακό ταξίδι. Και για τον Ιανουάριο, το Audi Q3 PHEV ήταν αυτό που έπεισε περισσότερο.

Τι κρατάμε;

Πρώτο σε πωλήσεις plug-in hybrid στην Ελλάδα για τον Ιανουάριο
• 245 ίπποι και 400 Nm συνδυαστικής ισχύος
• Έως 50 km ηλεκτρικής αυτονομίας
• Premium ποιότητα και ισορροπημένος χαρακτήρας
• Κυριαρχία στην κατηγορία C-SUV PHEV

Tags
#Audi#Audi Q3
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
