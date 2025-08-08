Η αναζήτηση για το ιδανικό οικογενειακό SUV συνήθως οδηγεί σε ατελείωτες συγκρίσεις, όπου η ποιότητα, η τεχνολογία και η αξιοπιστία πρέπει να συνδυάζονται με μια τιμή που βγάζει νόημα.

• Premium οικογενειακό SUV με δυναμικό σχεδιασμό και ποιοτικά υλικά

• 12 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση (με επέκταση) — από τις μεγαλύτερες στην κατηγορία

• Κινητήρας 1.6 T-GDI 147 ίππων με κιβώτιο DCT 7 σχέσεων

• Πλήρης εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας

• Τιμή εκκίνησης: 28.490 €

Ένα SUV με premium φιλοδοξίες

Πιο συγκεκριμένα, η κατηγορία των μεσαίων οικογενειακών SUV είναι πιο ανταγωνιστική από ποτέ, με μοντέλα που προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε ποιότητα, τεχνολογία και τιμή. Το Chery Tiggo 7 μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι με αυτοπεποίθηση, συνδυάζοντας δυναμική σχεδίαση, πλούσιο εξοπλισμό και, κυρίως, εγγύηση 12 ετών — μια σπάνια πρόταση που δύσκολα αφήνει αδιάφορο τον οικογενειάρχη που θέλει ασφάλεια επένδυσης.

Σχεδιαστική ταυτότητα

Εξωτερικά, το Tiggo 7 ακολουθεί τη γλώσσα σχεδίασης της Chery. Η μεγάλη εξαγωνική μάσκα, με χρωμιωμένα στοιχεία και τρισδιάστατη υφή, κυριαρχεί στο εμπρός μέρος, πλαισιωμένη από λεπτά LED φώτα ημέρας και προβολείς τεχνολογίας full LED. Οι γραμμές του αμαξώματος είναι καθαρές, με διακριτικές νευρώσεις που δίνουν όγκο χωρίς υπερβολές. Η πλαϊνή όψη ενισχύεται από ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ενώ η διχρωμία στην οροφή και οι satin ράγες οροφής προσθέτουν premium χαρακτήρα. Στο πίσω μέρος, οι ενιαίες φωτιστικές λωρίδες και η αεροτομή δίνουν μια σύγχρονη υπογραφή.

Εσωτερικό και πρακτικότητα

Μπαίνοντας στην καμπίνα, η εικόνα παραπέμπει σε μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας. Η κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών δεσπόζει στο ταμπλό, συνδυασμένη με ψηφιακό πίνακα οργάνων που προβάλλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με καθαρά γραφικά. Οι επενδύσεις από μαλακά υλικά, οι γυαλιστερές επιφάνειες και οι λεπτομέρειες από αλουμίνιο δημιουργούν αίσθηση πολυτέλειας.

Η καμπίνα είναι ευρύχωρη για πέντε ενήλικες, με πορτμπαγκάζ που ικανοποιεί οικογενειακές ανάγκες και πρακτικές λύσεις αποθήκευσης. Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρικές ρυθμίσεις, ενώ ο διζωνικός κλιματισμός, η ασύρματη φόρτιση κινητού και η πανοραμική ηλιοροφή ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό.

Κινητήρας και επιδόσεις

Το Tiggo 7 κινείται από τον 1.6 T-GDI βενζινοκινητήρα, με ισχύ 147 ίππων και ροπή 275 Nm. Το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων εξασφαλίζει ομαλή επιτάχυνση και χαμηλή κατανάλωση, ενώ η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί για άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις και στα ταξίδια. Η ηχομόνωση είναι προσεγμένη, περιορίζοντας τους θορύβους από τον κινητήρα και τον δρόμο, κάτι που ενισχύει το αίσθημα ποιότητας.

Ασφάλεια και τεχνολογία υποβοήθησης

Η Chery δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ασφάλειας. Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

Ανίχνευση τυφλής γωνίας

Προσαρμοζόμενο cruise control

Κάμερα 360 μοιρών

Αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη ακαμψία του αμαξώματος, δημιουργούν ένα σύνολο που εμπνέει σιγουριά.

Εγγύηση και τοποθέτηση στην αγορά

Η 12ετής εγγύηση είναι το στοιχείο που ξεχωρίζει περισσότερο. Για να λέμε την αλήθεια, ισχύει μία βασική εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ (με όποιο όριο συμπληρωθεί πρώτο), η οποία στη συνέχεια μπορεί να επεκταθεί για να φτάσει τα 12 έτη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα προνόμιο που θα απολαύσουν οι πρώτοι πελάτες, για παραγγελίες που θα κλειστούν μέχρι και τον Αύγουστο του 2025. Πέραν της βασικής εγγύησης, όσοι αποκτήσουν ένα από τα μοντέλα της Chery μέχρι και τον Αύγουστο, θα λαμβάνουν αυτόματα και εντελώς δωρεάν +5 χρόνια επέκταση εγγύησης, με την συνολική κάλυψη να ανέρχεται αθροιστικά, στα 12 έτη.

Πρόκειται για μια ενέργεια του ομίλου Σπανός, αποκλειστικού αντιπροσώπου και εισαγωγέα στην Ελλάδα, της Chery.

Σημειώνουμε ότι τα 150.000 χιλιόμετρα εξακολουθούν να αποτελούν το χιλιομετρικό όριο και στην περίπτωση της εγγύησης των 12 ετών, οπότε μιλάμε για 12 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα, με όποιο όριο (χιλιομετρικό ή χρονικό) έρθει πρώτο.

Με τιμή εκκίνησης 28.490 €, το Tiggo 7 τοποθετείται απέναντι σε μοντέλα όπως το Hyundai Tucson ή το Kia Sportage, προσφέροντας όμως σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια εργοστασιακής κάλυψης… αν προλάβετε.

Τι κρατάμε;

Premium εμφάνιση και προσεγμένη ποιότητα σε σχεδίαση και υλικά.

σε σχεδίαση και υλικά. Πλούσιος τεχνολογικός εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας στον βασικό εξοπλισμό.

άνεσης και ασφάλειας στον βασικό εξοπλισμό. Αποδοτικός κινητήρας με ομαλή λειτουργία και χαμηλή κατανάλωση.

με ομαλή λειτουργία και χαμηλή κατανάλωση. 12 χρόνια εγγύηση που δεν συναντάται εύκολα στην κατηγορία.

