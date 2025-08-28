Το premium SUV που καίει μόλις 0,9 lt/100km και κάνει 200 km ηλεκτρικά πάτησε Ελλάδα – Πόσο κοστίζει;

SUV υπάρχουν πολλά, όμως λίγα μπορούν να ισχυριστούν ότι συνδυάζουν σχεδόν 200 km ηλεκτρικής αυτονομίας με κατανάλωση κάτω από 1 lt/100 km.

Αυτονομία 200 km αποκλειστικά ηλεκτρικά, κατανάλωση μόλις 0,9 lt/100 km

Συνδυαστική ισχύς 345 ίππων, επιτάχυνση 0-100 km/h σε 6,8’’

Προηγμένος εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας, τιμή από 52.490 ευρώ (Core) – 59.990 ευρώ (More)

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση έχει φέρει πολλές καινούργιες προτάσεις στην ελληνική αγορά, αλλά λίγες καταφέρνουν να συνδυάσουν premium χαρακτήρα με πραγματικά νούμερα που κάνουν τη διαφορά. Το νέο Lynk & Co 08 είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση: ένα μεγάλο SUV με κορυφαία ηλεκτρική αυτονομία, πολυτελές εσωτερικό και εξοπλισμό που θα ζήλευαν ακόμα και παραδοσιακοί premium κατασκευαστές.

Με μήκος 4,82 μέτρα και μεταξόνιο 2,85 μέτρα, το Lynk & Co 08 τοποθετείται στην κατηγορία των μεγάλων SUV, απέναντι σε ονόματα όπως BMW X5, Volvo XC90 ή Mercedes GLE. Παράλληλα, όμως, διατηρεί πιο προσιτή τιμή και εστιάζει στην τεχνολογία.

Η σχεδίασή του είναι λιτή και δυναμική, με χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα LED, πόρτες χωρίς πλαίσιο και έντονα χρώματα όπως το Sunset Copper. Η πανοραμική ηλιοροφή, οι ζάντες 21 ιντσών και η επιβλητική μάσκα δίνουν premium αύρα που ξεχωρίζει στους ελληνικούς δρόμους.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας 1.5 turbo βενζινοκινητήρας 137 ίππων, ο οποίος συνεργάζεται με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 208 ίππων. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τα 345 PS, ενώ η ροπή αγγίζει τα 580 Nm. Το κιβώτιο είναι αυτόματο 3 σχέσεων, και η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: 0-100 km/h σε 6,8 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα 185 km/h αλλά πολύ πιο σημαντικά, κατανάλωση μόλις 0,9 lt/100 km σε μεικτό κύκλο. Ακόμα και με άδεια μπαταρία, η μέση κατανάλωση παραμένει σε λογικά επίπεδα (6,5 lt/100 km).

Ηλεκτρική αυτονομία που ξεχωρίζει

Το μεγάλο ατού είναι η μπαταρία 39,6 kWh, που προσφέρει έως 200 km ηλεκτρικής αυτονομίας WLTP. Πρόκειται για νούμερο που φέρνει το Lynk & Co 08 στην κορυφή της κατηγορίας PHEV, ξεπερνώντας αισθητά ανταγωνιστές που κινούνται στα 80-120 km.

Η φόρτιση γίνεται με AC 11 kW σε 4,5 ώρες, ενώ σε ταχυφορτιστή DC 85 kW η μπαταρία ανεβαίνει από 10 στο 80% σε μόλις 33 λεπτά. Υποστηρίζεται επίσης λειτουργία V2L (3,3 kW), δίνοντας ρεύμα σε εξωτερικές συσκευές – ιδανικό για κάμπινγκ ή επαγγελματική χρήση.

Εσωτερικό με πολυτέλεια και τεχνολογία

Η καμπίνα συνδυάζει τεχνητό δέρμα, microfibre και διακοσμητικές ραφές σε αποχρώσεις Black Ocean ή Sahara Dune. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ηλεκτρικά καθίσματα με μνήμη, θέρμανση, εξαερισμό και μασάζ, τριζωνικό κλιματισμό και premium ηχοσύστημα Harman/Kardon με 23 ηχεία.

Στο κέντρο δεσπόζει η οθόνη 15,4’’, μαζί με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,2’’. Το σύστημα υποστηρίζει CarPlay, Android Auto, καθώς και πλήρη συνδεσιμότητα μέσω ειδικής εφαρμογής. Υπάρχει μάλιστα selfie κάμερα και αναγνώριση προσώπου Face ID για τον οδηγό. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 540 λίτρα, επεκτεινόμενα σε 1.254 λίτρα με τα καθίσματα πεσμένα.

Ασφάλεια και υποβοήθηση

Το Lynk & Co 08 διαθέτει πλήρη πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS): adaptive cruise control, υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας, σύστημα αποφυγής συγκρούσεων εμπρός/πίσω, κάμερα 360 μοιρών, παρακολούθηση οδηγού και υποστήριξη αυτοκινητόδρομου HWA Plus. Δεν λείπουν οι αερόσακοι περιμετρικά και η ηλεκτρονική προστασία για τα παιδιά.

Πόσο κοστίζει;

Στην Ελλάδα, το νέο Lynk & Co 08 ξεκινά από 52.490 ευρώ στην έκδοση Core, ενώ η πλουσιότερη έκδοση More κοστίζει 59.990 ευρώ. Επιπλέον, κάποια μεταλλικά χρώματα (Sunset Copper, Mineral Green, Crystal White, Sparkling Black) διατίθενται με επιβάρυνση 980 ευρώ.

Τι κρατάμε;

200 km ηλεκτρική αυτονομία – κορυφαία για PHEV SUV.

Premium εξοπλισμός με 23 ηχεία Harman/Kardon και καθίσματα μασάζ.

Ισχύς 345 ίππων, 0-100 σε 6,8’’, κατανάλωση 0,9 lt/100 km.

Τιμή από 59.500 ευρώ, με πλήρη πακέτο ασφαλείας και τεχνολογίας.

Στην Ελλάδα το Lynk&Co 08: Το premium plug-in hybrid SUV που κάνει 200 km μόνο με ρεύμα – Τιμές

Αποστολή στο Μόναχο: Αυτό είναι το νέο Volkswagen T-Roc

Τα 5 υβριδικά B-SUV που καίνε κάτω από 5 lt/100km – Τιμές από 23.390 ευρώ