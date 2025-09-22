Το premium SUV που κυνηγά το Toyota C-HR στις πωλήσεις – 263 αυτοκίνητα μόνο τον Αύγουστο

Στην κατηγορία των compact SUV, όπου οι πωλήσεις κρίνονται ανάμεσα σε mainstream προσιτές επιλογές και σε πιο premium προτάσεις, ένα μοντέλο με δυνατή ταυτότητα κατάφερε μέσα στον Αύγουστο να σημειώσει εντυπωσιακή άνοδο.

263 ταξινομήσεις στην Ελλάδα μόνο τον Αύγουστο

Premium compact SUV με πλούσια γκάμα κινητήρων

Σχεδίαση και τεχνολογία που παραπέμπουν σε μεγαλύτερες BMW

Τιμή εκκίνησης από περίπου 40.050 €

Premium σε λαϊκά νούμερα

Οι πίνακες ταξινομήσεων του Αυγούστου έδειξαν κάτι που δεν βλέπουμε συχνά: ένα premium SUV να πλησιάζει τις πωλήσεις ενός δημοφιλούς mainstream μοντέλου. H BMW X1, με 263 ταξινομήσεις σε μόλις έναν μήνα, απέδειξε ότι το ελληνικό κοινό δείχνει διάθεση να στραφεί σε προτάσεις με σήμα και κύρος, ακόμη κι αν το κόστος απόκτησης ξεκινά από τις 40.000 ευρώ. Αντίπαλος στο ίδιο ταμπλό παραμένει το Toyota C-HR, που κυριαρχεί στην κατηγορία των compact SUV, αλλά η X1 δείχνει ότι έχει τα όπλα να το αμφισβητήσει, καθώς τον Αύγουστο είχε παραπάνω από τις διπλάσιες πωλήσεις σε σχέση με το Toyota.

Σχεδίαση με δυναμική παρουσία

Η τρέχουσα γενιά (U11) φέρνει τη X1 πιο κοντά αισθητικά στα μεγαλύτερα SUV της BMW. Η μεγαλύτερη μάσκα, οι καθαρές γραμμές, το πιο τετραγωνισμένο αμάξωμα και τα χαρακτηριστικά φωτιστικά LED δίνουν premium εικόνα που ξεχωρίζει στον δρόμο. Με μήκος 4,50 μέτρα, πλάτος 1,84 μ. και ύψος 1,62 μ., τοποθετείται ανάμεσα σε ένα κλασικό C-SUV και σε ένα οικογενειακό αυτοκίνητο πόλης. Στην πράξη δείχνει μεγαλύτερο απ’ όσο είναι, κάτι που κολακεύει τον ιδιοκτήτη του.

Εσωτερικό και τεχνολογία

Στο εσωτερικό, το βλέμμα πέφτει αμέσως στο BMW Curved Display, έναν ενιαίο ψηφιακό πίνακα με οθόνη αφής που φιλοξενεί το νέο λειτουργικό σύστημα iDrive. Η αίσθηση πολυτέλειας είναι εμφανής ακόμη και στη βασική έκδοση, με προσεγμένα υλικά και άριστη εργονομία.

Οι χώροι είναι από τα δυνατά σημεία: πέντε ενήλικες μπορούν να καθίσουν άνετα, ενώ το πορτμπαγκάζ φτάνει τα 540 λίτρα, νούμερο κορυφαίο για την κατηγορία. Η πίσω σειρά καθισμάτων ρυθμίζεται, δίνοντας επιπλέον ευελιξία είτε σε αποσκευές είτε σε χώρο για τα πόδια.

Γκάμα κινητήρων

Η BMW προσφέρει τη X1 σε μια πλήρη γκάμα κινητήρων, καλύπτοντας όλα τα σενάρια:

sDrive18i : βενζινοκίνητη έκδοση με 136 ίππους

: βενζινοκίνητη έκδοση με 136 ίππους sDrive20i / xDrive23i : βενζίνες με mild-hybrid τεχνολογία, πιο δυνατές και αποδοτικές

: βενζίνες με mild-hybrid τεχνολογία, πιο δυνατές και αποδοτικές sDrive18d / xDrive20d : diesel επιλογές, με χαμηλή κατανάλωση και υψηλή αυτονομία

: diesel επιλογές, με χαμηλή κατανάλωση και υψηλή αυτονομία Plug-in Hybrid xDrive25e / xDrive30e: με συνδυαστική ισχύ έως 326 ίππους και ηλεκτρική αυτονομία κοντά στα 90 χλμ.

Όλες οι εκδόσεις συνοδεύονται από αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων διπλού συμπλέκτη, που δίνει έμφαση στην άνεση αλλά ανταποκρίνεται και σε πιο σβέλτη οδήγηση. Η ανάρτηση παραμένει το «γλυκό σημείο» της BMW: σταθερή στον αυτοκινητόδρομο, σφιχτή στις στροφές, χωρίς να κουράζει στην πόλη.

Τιμή και τοποθέτηση

Η τιμή εκκίνησης για την sDrive18i Sport Collection ξεκινά από 40.050 €. Οι πιο πλούσιες ή ισχυρές εκδόσεις αγγίζουν ή ξεπερνούν τις 50.000 €, ενώ οι plug-in hybrid εκδόσεις κινούνται στα επίπεδα των 52.000-55.000 €.

Για την κατηγορία, δεν μιλάμε για φθηνή πρόταση, αλλά η επιτυχία των 263 πωλήσεων σε έναν μήνα δείχνει ότι υπάρχει αγοραστικό κοινό που βλέπει τη X1 όχι σαν κόστος, αλλά σαν επένδυση σε ποιότητα και εικόνα.

Γιατί κερδίζει έδαφος απέναντι στον ανταγωνισμό

Το Toyota C-HR είναι πιο οικονομικό στην αγορά και τη χρήση, με χαμηλή κατανάλωση και μεγάλη απήχηση στον μέσο οδηγό. Όμως η X1 φέρνει κάτι διαφορετικό:

Πιο premium εικόνα και αίσθηση στο εσωτερικό

στο εσωτερικό Πιο ισχυρούς κινητήρες και επιλογές Plug-in Hybrid

Μεγαλύτερους χώρους και πορτ-μπαγκάζ

Το σήμα της BMW, που για πολλούς είναι καθοριστικό

Έτσι, όσοι μπορούν να διαθέσουν το επιπλέον budget, βλέπουν στη X1 έναν πιο ολοκληρωμένο, σύγχρονο και πρακτικό «σύντροφο» για την οικογένεια.

Τι κρατάμε;

263 πωλήσεις τον Αύγουστο: ισχυρή παρουσία στην premium κατηγορία

τον Αύγουστο: ισχυρή παρουσία στην premium κατηγορία Premium εικόνα και τεχνολογία , με Curved Display και κορυφαίους χώρους

, με Curved Display και κορυφαίους χώρους Ευρεία γκάμα κινητήρων : από βενζίνη και diesel έως Plug-in Hybrid

: από βενζίνη και diesel έως Plug-in Hybrid 40.050 € – δεν είναι φθηνό, αλλά έχει σαφές αντίκρισμα σε ποιότητα και κύρος

