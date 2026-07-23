Το πρώτο αυτοκίνητο που θα περάσει τις 5.000 ταξινομήσεις φέτος – Βγαίνει μόνο υβριδικό

Το δημοφιλέστερο καινούργιο αυτοκίνητο της ελληνικής αγοράς χρειάζεται μόλις 325 επιπλέον ταξινομήσεις για να ξεπεράσει το σημαντικό ορόσημο των 5.000 μονάδων.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου έχει πλέον έναν ξεκάθαρο πρωταγωνιστή. Δεν πρόκειται απλώς για το πρώτο μοντέλο της κατηγορίας του, αλλά για το αυτοκίνητο με τις περισσότερες ταξινομήσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Το Toyota Yaris Cross συνεχίζει την εντυπωσιακή εμπορική του πορεία και βρίσκεται πλέον μία ανάσα από τις 5.000 ταξινομήσεις, ένα όριο που κανένα άλλο μοντέλο δεν έχει πλησιάσει μέχρι στιγμής. Το ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι διατίθεται αποκλειστικά με αυτοφορτιζόμενη υβριδική τεχνολογία, χωρίς συμβατική έκδοση βενζίνης ή πετρελαίου.

Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2026, το Toyota Yaris Cross σημείωσε 4.675 ταξινομήσεις στην Ελλάδα. Μόνο τον Ιούνιο παραδόθηκαν 1.001 αυτοκίνητα, επίδοση που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 33 καινούργια Yaris Cross κάθε ημέρα. Με βάση αυτούς τους αριθμούς, το ιαπωνικό B-SUV χρειάζεται μόλις 325 επιπλέον ταξινομήσεις για να ξεπεράσει το φράγμα των 5.000 μονάδων. Εφόσον διατηρήσει έστω και ένα μέρος του ρυθμού του Ιουνίου, το συγκεκριμένο όριο αναμένεται να καταρριφθεί με μεγάλη άνεση μέσα στο καλοκαίρι. Η κυριαρχία του στην κατηγορία των μικρών SUV είναι επίσης ξεκάθαρη. Το Yaris Cross κατέχει μερίδιο 14,96% στα B-SUV, με το Peugeot 2008 να ακολουθεί στις 3.763 ταξινομήσεις και το Citroen C3 στις 3.064. Η διαφορά από το δεύτερο μοντέλο ανέρχεται ήδη σε 912 αυτοκίνητα. Ακόμη και αν συνυπολογιστούν όλα τα μοντέλα της ευρύτερης κατηγορίας Β, συμπεριλαμβανομένων των κλασικών supermini, το Yaris Cross παραμένει πρώτο με μερίδιο 9,34%. Πίσω του βρίσκονται το Peugeot 2008 και το συμβατικό Toyota Yaris, το οποίο έχει σημειώσει 3.282 ταξινομήσεις.

Η επιτυχία του Yaris Cross δεν οφείλεται σε ένα μόνο χαρακτηριστικό. Το μοντέλο συνδυάζει τις εύχρηστες διαστάσεις ενός αυτοκινήτου πόλης με την αυξημένη απόσταση από το έδαφος, την υπερυψωμένη θέση οδήγησης και την πρακτικότητα που περιμένει ο αγοραστής ενός SUV. Παράλληλα, το όνομα της Toyota εξακολουθεί να συνδέεται έντονα με την αξιοπιστία, τη χαμηλή κατανάλωση και την υψηλή μεταπωλητική αξία. Στην περίπτωση του Yaris Cross, όλα αυτά συνοδεύονται από ένα πλήρως υβριδικό σύστημα που δεν απαιτεί φόρτιση από πρίζα. Η μπαταρία φορτίζεται αυτόματα κατά την οδήγηση, την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να κινείται για μικρά διαστήματα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική μέσα στην πόλη, όπου οι συχνές στάσεις και οι χαμηλές ταχύτητες ευνοούν τη χρήση του ηλεκτροκινητήρα.

Η γκάμα του Toyota Yaris Cross περιλαμβάνει δύο αυτοφορτιζόμενα υβριδικά σύνολα, τα Hybrid 115 και Hybrid 130. Και τα δύο βασίζονται σε τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, ο οποίος συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα και αυτόματο κιβώτιο e-CVT. Το βασικό σύστημα αποδίδει 116 ίππους και ολοκληρώνει την επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h σε 11,2 δευτερόλεπτα. Η επίσημη μεικτή κατανάλωση κυμαίνεται από 4,5 έως 4,8 λίτρα/100 km, ενώ οι εκπομπές CO₂ διαμορφώνονται μεταξύ 101 και 108 g/km. Η ισχυρότερη έκδοση Hybrid 130 αποδίδει 130 ίππους και μειώνει τον χρόνο για τα 0-100 km/h στα 10,7 δευτερόλεπτα. Η κατανάλωση κυμαίνεται από 4,8 έως 5,1 λίτρα/100 km, με εκπομπές CO₂ από 101 έως 116 g/km. Οι επιδόσεις δεν έχουν σπορ προσανατολισμό, αλλά είναι επαρκείς για την καθημερινή χρήση, τις προσπεράσεις και τα οικογενειακά ταξίδια. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα βρίσκεται στην οικονομία καυσίμου και στην ομαλή λειτουργία του υβριδικού συστήματος, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη.

Στο εσωτερικό, το Yaris Cross δίνει έμφαση στην ευχρηστία και στην ψηφιακή συνδεσιμότητα. Ανάλογα με την έκδοση, διαθέτει το σύστημα πολυμέσων Toyota Smart Connect με οθόνη αφής έως 10,5 ίντσες και ασύρματη σύνδεση smartphone. Στον τομέα της ασφάλειας, το Toyota Safety Sense συγκεντρώνει μία ολοκληρωμένη δέσμη συστημάτων υποβοήθησης. Αυτά παρακολουθούν την κυκλοφορία και υποστηρίζουν τον οδηγό στην αποφυγή ή στον περιορισμό μιας σύγκρουσης, στη διατήρηση της λωρίδας και στην προσαρμογή της ταχύτητας. Σημαντικό εμπορικό πλεονέκτημα αποτελεί και το πρόγραμμα εγγύησης της Toyota. Με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τους τακτικούς ελέγχους, η κάλυψη μπορεί να επεκτείνεται έως το 11ο έτος ή τα 200.000 χιλιόμετρα, ενώ για την υβριδική μπαταρία αναφέρεται κάλυψη έως 1.000.000 χιλιόμετρα.

Η βασική έκδοση Yaris Cross Active Hybrid 116 ξεκινά από τις 24.120 ευρώ και συνδυάζεται με κίνηση στους εμπρός τροχούς και αυτόματο κιβώτιο e-CVT. Η Active Plus κοστίζει από 24.570 ευρώ, διατηρώντας το ίδιο υβριδικό σύστημα των 116 ίππων. Από την έκδοση Style και πάνω χρησιμοποιείται το ισχυρότερο σύστημα των 130 ίππων. Η Style ξεκινά από 27.570 ευρώ και η Style Bi-Tone από 28.360 ευρώ. Ακολουθούν η Elegant στις 30.960 ευρώ, η Elegant Bi-Tone στις 31.460 ευρώ και η πιο σπορ GR Sport Bi-Tone στις 34.160 ευρώ. Στην κορυφή βρίσκεται η πλουσιότερη Premier Edition, η οποία κοστίζει από 35.760 ευρώ και συνδυάζει τον κινητήρα των 130 ίππων με το πληρέστερο επίπεδο εξοπλισμού.

Σε μια αγορά όπου τα μικρά SUV αποτελούν πλέον την πολυπληθέστερη και πιο ανταγωνιστική κατηγορία, το Toyota Yaris Cross έχει καταφέρει να δημιουργήσει σημαντική απόσταση από τους αντιπάλους του. Η τιμή εκκίνησης λίγο πάνω από τις 24.000 ευρώ δεν είναι η χαμηλότερη στην κατηγορία. Ωστόσο, ο συνδυασμός αυτόματου κιβωτίου, χαμηλής κατανάλωσης, πλούσιου εξοπλισμού ασφαλείας, υβριδικής τεχνολογίας και μακροχρόνιας εγγύησης φαίνεται ότι δικαιολογεί το κόστος για χιλιάδες Έλληνες αγοραστές. Με 4.675 ταξινομήσεις μέσα σε έξι μήνες, το Yaris Cross δεν κινείται απλώς προς τις 5.000 μονάδες. Με τον σημερινό ρυθμό πωλήσεων, έχει ήδη βάλει τις βάσεις για να ολοκληρώσει το 2026 ως το δημοφιλέστερο καινούργιο αυτοκίνητο της ελληνικής αγοράς.

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