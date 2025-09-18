Το πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ελλάδα για το 2025 – Ποιο είναι;

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου το 2025 χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία των SUV, που αποτελούν πλέον το 60% από τις συνολικές πωλήσεις.

Πρωτιά στην αγορά : Το πρώτο σε πωλήσεις για το 2025

: Το πρώτο σε πωλήσεις για το 2025 4.830 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 7,8%

και μερίδιο αγοράς Πληθώρα εκδόσεων : βενζίνη, υβριδικό και αμιγώς ηλεκτρικό

: βενζίνη, υβριδικό και αμιγώς ηλεκτρικό Τιμή εκκίνησης: από 22.700 ευρώ

Στην κορυφή του πίνακα, το αυτοκίνητο που εμπιστεύτηκαν περισσότεροι Έλληνες οδηγoί είναι το Peugeot 2008, το οποίο αφήνει πίσω του παραδοσιακούς «παίκτες» όπως το Toyota Yaris Cross και το Citroën C3.

Το κορυφαίο B-SUV της αγοράς

Το 2008 συνδυάζει την εικόνα ενός στιλάτου B-SUV με στοιχεία που παραπέμπουν σε μεγαλύτερη κατηγορία. Το μήκος των 4,30 μέτρων προσφέρει άνετους χώρους για πέντε ενήλικες, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 434 λίτρα. Σχεδιαστικά, η πρόσφατη ανανέωση του έδωσε πιο αιχμηρά LED φωτιστικά σώματα, νέα μάσκα και φρέσκια παλέτα χρωμάτων, καθιστώντας το ακόμη πιο ελκυστικό για το ελληνικό κοινό..

Εσωτερικό με γαλλική υπογραφή

Το ταμπλό ακολουθεί τη φιλοσοφία i-Cockpit της Peugeot, με μικρό τιμόνι, ψηφιακό πίνακα 3D και οθόνη αφής έως 10 ιντσών. Τα υλικά δείχνουν ποιοτικά, με μαλακά πλαστικά και επιλογές υφάσματος ή δέρματος, ενώ ο εξοπλισμός άνεσης περιλαμβάνει από την πρώτη έκδοση Active αυτόματο κλιματισμό, cruise control, κάμερα οπισθοπορείας και πλήρες πακέτο συστημάτων ασφαλείας.

Κινητήρες για όλα τα γούστα

Η γκάμα του 2008 είναι από τις πιο πλήρεις της κατηγορίας.

Βενζίνης PureTech 1.2 με 100 ίππους

με Υβριδικό 1.2 Hybrid 145 e-DCS6 , που προσφέρει χαμηλή κατανάλωση και δυνατότητα ηλεκτροκίνησης μέσα στην πόλη.

, που προσφέρει χαμηλή κατανάλωση και δυνατότητα ηλεκτροκίνησης μέσα στην πόλη. Και φυσικά το ηλεκτρικό e-2008 με μπαταρία 50 ή 54 kWh και αυτονομία έως 406 km WLTP, ιδανικό για όσους θέλουν μηδενικές εκπομπές ρύπων

Πόσο κοστίζει;

Σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο της Peugeot, οι τιμές ξεκινούν από 22.700 ευρώ για την έκδοση 1.2 PureTech 100 Style. Η υβριδική εκδοχή Hybrid 145 αρχίζει από τις 26.700 ευρώ, ενώ το ηλεκτρικό e-2008 τοποθετείται στις 36.900 ευρώ. Υπάρχει πληθώρα εξοπλιστικών πακέτων (Allure, GT), δίνοντας τη δυνατότητα στον αγοραστή να προσαρμόσει το αυτοκίνητο στις ανάγκες του.

Γιατί πουλάει τόσο;

Ο λόγος που το 2008 κατέκτησε την πρώτη θέση είναι ο ισορροπημένος χαρακτήρας του:

Προσφέρει μοντέρνο design χωρίς να είναι υπερβολικό.

χωρίς να είναι υπερβολικό. Διαθέτει χώρους που καλύπτουν μια τετραμελή οικογένεια.

που καλύπτουν μια τετραμελή οικογένεια. Έχει εκδόσεις για κάθε χρήση , από οικονομικές βενζίνης μέχρι ηλεκτρικές.

, από οικονομικές βενζίνης μέχρι ηλεκτρικές. Συνοδεύεται από ανταγωνιστικές τιμές και προσφορές χρηματοδότησης που καθιστούν προσιτή την αγορά του.

Ανταγωνισμός και συγκυρία

Η μάχη στα B-SUV είναι ιδιαίτερα σκληρή. Το Toyota Yaris Cross ακολουθεί κατά πόδας με 4.733 ταξινομήσεις, ενώ πολύ καλά τα πηγαίνει και το νέο Citroën C3, που μέσα σε λίγους μήνες έχει ήδη σχεδόν 4.000 μονάδες. Ωστόσο, το Peugeot 2008 επωφελείται από το κύρος που έχει χτίσει στην ελληνική αγορά, με ισχυρό δίκτυο αντιπροσώπων και αξιόπιστη εικόνα.

Τι κρατάμε;

Το Peugeot 2008 είναι το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο στην Ελλάδα το 2025.

είναι το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο στην Ελλάδα το 2025. Προσφέρει πληθώρα εκδόσεων : βενζίνη, υβριδικό, ηλεκτρικό.

: βενζίνη, υβριδικό, ηλεκτρικό. Οι τιμές ξεκινούν από 22.700 ευρώ , με πλούσιο βασικό εξοπλισμό.

, με πλούσιο βασικό εξοπλισμό. Ισορροπεί ανάμεσα σε σχεδίαση, πρακτικότητα και τεχνολογία, γι’ αυτό και προτιμήθηκε από τους περισσότερους Έλληνες οδηγούς.

Νέα τιμή για το SUV της BMW που καίει 3,1 ευρώ ανά 100 km – Πόσο κοστίζει;

Τι αυτοκίνητα οδηγεί ο Αλπερέν Σενγκούν;

Υβριδικό B-SUV με χώρους, 204 ίππους και πλούσιο εξοπλισμό – Από 22.990 ευρώ