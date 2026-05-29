Το πρώτο Ultra Hybrid SUV ήρθε στην Ελλάδα με 1.060 km αυτονομίας και τιμή από 31.990 ευρώ

Το νέο Changan Deepal S05 Plug-in Hybrid ήρθε στην Ελλάδα με 258 PS, 100 km ηλεκτρικής αυτονομίας και αρκετά δελεαστική τιμή.

Το νέο Changan Deepal S05 Plug-in Hybrid είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα, φέρνοντας στην αγορά ένα ακόμη plug-in hybrid SUV με έντονη έμφαση στην ηλεκτρική καθημερινή χρήση, τη μεγάλη συνολική αυτονομία και την τεχνολογική εικόνα. Η Changan Hellas το τοποθετεί ως Ultra Hybrid SUV, με συνδυαστική αυτονομία 1.060 km WLTP, αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 100 km και τιμή εκκίνησης από 31.990 ευρώ, μετά το PHEV Bonus των 2.000 ευρώ.

Το S05 Plug-in Hybrid έρχεται να καλύψει ένα πολύ συγκεκριμένο κενό στην αγορά. Απευθύνεται σε οδηγούς που θέλουν να κινούνται καθημερινά ηλεκτρικά, αλλά δεν θέλουν να εξαρτώνται αποκλειστικά από δημόσιους φορτιστές στα ταξίδια. Με μπαταρία 18,42 kWh, δυνατότητα φόρτισης AC και DC, συνδυαστική ισχύ 258 PS και προηγμένη υβριδική αρχιτεκτονική, το νέο SUV της κινεζικής μάρκας επιχειρεί να συνδυάσει την οικονομία ενός plug-in hybrid με την ευκολία χρήσης ενός αυτοκινήτου μεγάλης αυτονομίας.

Plug-in hybrid με 258 PS και 1.060 km αυτονομίας

Το βασικό τεχνικό στοιχείο του νέου Deepal S05 Plug-in Hybrid είναι το σύστημα κίνησης νέας γενιάς, το οποίο συνδυάζει ηλεκτρική λειτουργία, θερμικό κινητήρα και έξυπνη διαχείριση ενέργειας.

Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 258 PS, ενώ η ροπή ανέρχεται στα 300 Nm. Με αυτά τα δεδομένα, το S05 επιταχύνει από 0-100 km/h σε 7,9 sec, επίδοση που το τοποθετεί σε ένα δυναμικό επίπεδο για την κατηγορία των οικογενειακών SUV.

Η μπαταρία υψηλής τάσης έχει χωρητικότητα 18,42 kWh και προσφέρει έως 100 km αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας WLTP. Αυτό σημαίνει ότι, σε καθημερινή χρήση, ένας οδηγός που έχει δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στη δουλειά μπορεί να καλύπτει τις περισσότερες μετακινήσεις χωρίς κατανάλωση βενζίνης.

Για τις μεγαλύτερες διαδρομές, η συνολική αυτονομία φτάνει τα 1.060 km. Η συνδυαστική κατανάλωση ανακοινώνεται στα 2,0 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO2 περιορίζονται στα 47 g/km, σύμφωνα με τις προδιαγραφές Euro 6Eb.

Τέσσερα intelligent drive modes

Η Changan αναφέρει ότι το S05 Plug-in Hybrid χρησιμοποιεί προηγμένη P13 hybrid αρχιτεκτονική και τέσσερα intelligent drive modes, ώστε το σύστημα να προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης, το φορτίο και τις απαιτήσεις της διαδρομής.

Στο EV Mode , το αυτοκίνητο κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, με αθόρυβη λειτουργία, άμεση απόκριση και μηδενικές εκπομπές ρύπων. Είναι η λειτουργία που ταιριάζει περισσότερο στην πόλη και στις καθημερινές μετακινήσεις.

, το αυτοκίνητο κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, με αθόρυβη λειτουργία, άμεση απόκριση και μηδενικές εκπομπές ρύπων. Είναι η λειτουργία που ταιριάζει περισσότερο στην πόλη και στις καθημερινές μετακινήσεις. Στο HEV Mode , ο ηλεκτροκινητήρας και ο θερμικός κινητήρας συνεργάζονται, με το σύστημα να επιλέγει αυτόματα τον πιο αποδοτικό συνδυασμό ισχύος. Στόχος είναι η ισορροπία ανάμεσα σε επιδόσεις, κατανάλωση και συνολική αυτονομία.

, ο ηλεκτροκινητήρας και ο θερμικός κινητήρας συνεργάζονται, με το σύστημα να επιλέγει αυτόματα τον πιο αποδοτικό συνδυασμό ισχύος. Στόχος είναι η ισορροπία ανάμεσα σε επιδόσεις, κατανάλωση και συνολική αυτονομία. Στο REEV Mode , ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια, φορτίζοντας τη μπαταρία και τροφοδοτώντας τον ηλεκτροκινητήρα, χωρίς να κινεί άμεσα τους τροχούς. Έτσι διατηρείται σε μεγάλο βαθμό η αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης, με αυξημένη αυτονομία.

, ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια, φορτίζοντας τη μπαταρία και τροφοδοτώντας τον ηλεκτροκινητήρα, χωρίς να κινεί άμεσα τους τροχούς. Έτσι διατηρείται σε μεγάλο βαθμό η αίσθηση ηλεκτρικής οδήγησης, με αυξημένη αυτονομία. Στο ICE Mode, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης αναλαμβάνει άμεσα την κίνηση του οχήματος, κυρίως σε υψηλότερες ταχύτητες ή όταν υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις ισχύος. Αυτή η λειτουργία είναι πιο σχετική με ταξίδια και κίνηση σε αυτοκινητόδρομο.

Φορτίζει και σε DC ταχυφορτιστή

Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία του Deepal S05 Plug-in Hybrid είναι ότι δεν περιορίζεται μόνο σε φόρτιση AC, όπως συμβαίνει με αρκετά plug-in hybrid μοντέλα. Υποστηρίζει φόρτιση AC έως 11 kW, αλλά και DC φόρτιση έως 55 kW.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η φόρτιση από 30% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε 15 λεπτά σε ταχυφορτιστή. Αυτό ενισχύει την πρακτικότητα του μοντέλου, ειδικά για οδηγούς που θέλουν να αξιοποιούν πιο συχνά την ηλεκτρική λειτουργία, ακόμη και εκτός σπιτιού.

Στην πράξη, ένα plug-in hybrid με ηλεκτρική αυτονομία 100 km και δυνατότητα ταχυφόρτισης μπορεί να λειτουργήσει πιο κοντά στη λογική ενός ηλεκτρικού στην καθημερινότητα, αρκεί ο χρήστης να το φορτίζει συστηματικά.

Διαστάσεις, χώροι και πρακτικότητα

Το Deepal S05 Plug-in Hybrid έχει μήκος 4.598 mm, άρα τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των οικογενειακών SUV. Το μεταξόνιο φτάνει τα 2.880 mm, τιμή που υπόσχεται άνετους χώρους για τους επιβάτες.

Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 552 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων φτάνει έως τα 1.310 λίτρα. Πρόκειται για τιμές που δίνουν στο S05 πραγματική οικογενειακή χρηστικότητα, όχι απλώς SUV εικόνα.

Στο εσωτερικό, η Deepal δίνει έμφαση στην άνεση και στην ψηφιακή εμπειρία. Το λεγόμενο Queen’s Seat για τον συνοδηγό διαθέτει ηλεκτρικό υποπόδιο, ενώ τα εμπρός καθίσματα είναι θερμαινόμενα και αεριζόμενα, ανάλογα με την έκδοση.

Η πανοραμική γυάλινη οροφή έχει επιφάνεια 1,9 m² και δυνατότητα ηλεκτρονικής αυξομείωσης της διαφάνειας, ενώ το ηχοσύστημα με 14 ηχεία ενισχύει τον πιο premium χαρακτήρα της καμπίνας.

Ψηφιακό εσωτερικό με οθόνη 15,4 ιντσών

Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται μια μεγάλη οθόνη αφής 15,4 ιντσών ανάλυσης 2,5K, η οποία μπορεί να κλίνει ανεξάρτητα κατά 15 μοίρες προς τον οδηγό ή τον συνοδηγό. Η λύση αυτή έχει πρακτική αξία, καθώς βοηθά στη μείωση αντανακλάσεων και βελτιώνει την εργονομία ανάλογα με τη χρήση.

Το σύστημα βασίζεται σε τσιπ Qualcomm 8155, το οποίο αναλαμβάνει τη γρήγορη απόκριση του infotainment. Παράλληλα, υπάρχει ασύρματη φόρτιση smartphone έως 50 W, Head-Up Display με επαυξημένη πραγματικότητα και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Το συνολικό πακέτο δείχνει ότι η Deepal δεν θέλει να τοποθετήσει το S05 μόνο ως οικονομική plug-in hybrid επιλογή, αλλά ως ένα SUV με έντονο τεχνολογικό και ψηφιακό προφίλ.

Μηδενικός φόρος εταιρικής χρήσης

Οι χαμηλές εκπομπές CO2, στα 47 g/km, και η υψηλή ηλεκτρική αυτονομία φέρνουν σημαντικά φορολογικά οφέλη, ειδικά για εταιρικούς χρήστες. Η Changan Hellas αναφέρει ότι το Deepal S05 Plug-in Hybrid προσφέρει μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης, κάτι που μπορεί να το κάνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ως εταιρικό αυτοκίνητο.

Σε μια αγορά όπου τα εταιρικά οχήματα παίζουν μεγάλο ρόλο στις ταξινομήσεις plug-in hybrid, αυτό το στοιχείο έχει πρακτική σημασία. Ο συνδυασμός χαμηλών εκπομπών, μεγάλης ηλεκτρικής αυτονομίας και ανταγωνιστικής τιμής μπορεί να ενισχύσει την απήχηση του μοντέλου σε εταιρικούς στόλους.

Εγγύηση

Το νέο Deepal S05 Plug-in Hybrid συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 160.000 km για το όχημα. Για την μπαταρία υψηλής τάσης, η κάλυψη φτάνει τα 8 έτη ή 200.000 km.

Η εγγύηση είναι σημαντικό στοιχείο για ένα νέο brand στην ελληνική αγορά, καθώς λειτουργεί ως επιπλέον παράγοντας εμπιστοσύνης για τον αγοραστή, ειδικά όταν μιλάμε για plug-in hybrid τεχνολογία και μπαταρία υψηλής τάσης.

Εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Το Deepal S05 Plug-in Hybrid διατίθεται στην Ελλάδα σε δύο βασικά επίπεδα εξοπλισμού, MAX και ULTRA, ενώ υπάρχει και η επιλογή ULTRA Panoramic με πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο.

Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται από 31.990 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του PHEV Bonus των 2.000 ευρώ από την Changan Hellas.

Έκδοση Τιμή πώλησης PHEV Bonus Τελική τιμή MAX 33.990 € -2.000 € 31.990 € ULTRA 36.390 € -2.000 € 34.390 € ULTRA Panoramic 36.990 € -2.000 € 34.990 €

Τεχνικά χαρακτηριστικά Deepal S05 Plug-in Hybrid

Χαρακτηριστικό Τιμή Συνδυαστική ισχύς 258 PS Ροπή 300 Nm Μπαταρία 18,42 kWh Ηλεκτρική αυτονομία WLTP 100 km Συνδυαστική αυτονομία WLTP 1.060 km Συνδυαστική κατανάλωση 2,0 lt/100 km Εκπομπές CO2 47 g/km 0-100 km/h 7,9 sec Φόρτιση AC 11 kW Φόρτιση DC 55 kW Ταχυφόρτιση 30%-80% 15 λεπτά Μήκος 4.598 mm Μεταξόνιο 2.880 mm Χώρος αποσκευών 552-1.310 λίτρα Εγγύηση οχήματος 7 έτη ή 160.000 km Εγγύηση μπαταρίας 8 έτη ή 200.000 km

Τι κρατάμε;