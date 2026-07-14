Το Skoda των 34.950 ευρώ που έχει πουλήσει σχεδόν 60 χιλιάδες αυτοκίνητα σε 6 μήνες – Έχει 10 χρόνια εγγύηση

Το νέο SUV της Skoda έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του Ομίλου Volkswagen, ξεπερνώντας μοντέλα με πολύ μεγαλύτερη παρουσία στην αγορά.

Η πορεία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη μπορεί να μην είναι ίδια σε όλες τις αγορές, όμως ορισμένα νέα μοντέλα καταφέρνουν να ξεχωρίσουν από τους πρώτους κιόλας μήνες της κυκλοφορίας τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Skoda Elroq, το οποίο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 κατέγραψε σχεδόν 60.000 παραδόσεις παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, η Skoda παρέδωσε 59.900 Elroq από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2026. Με αυτή την επίδοση, το compact ηλεκτρικό SUV αναδείχθηκε στο δημοφιλέστερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο ολόκληρου του Ομίλου Volkswagen, αφήνοντας πίσω τα Volkswagen ID.4 και ID.5, που συγκέντρωσαν συνολικά 53.700 παραδόσεις, αλλά και το μεγαλύτερο Skoda Enyaq με 48.300 αυτοκίνητα.

Ένας από τους βασικούς λόγους της επιτυχίας του μοντέλου είναι η σχετικά ανταγωνιστική τιμή του. Στην ελληνική αγορά, το Skoda Elroq 50 ξεκινά από 34.950 ευρώ, αποτελώντας την εισαγωγική έκδοση της γκάμας. Η συγκεκριμένη έκδοση χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 170 ίππων, ο οποίος μεταδίδει την κίνηση στους πίσω τροχούς. Η μπαταρία έχει ονομαστική χωρητικότητα 55 kWh, ενώ η επίσημη συνδυασμένη κατανάλωση διαμορφώνεται στις 15,7 kWh/100 km. Για την επιτάχυνση από στάση έως τα 100 km/h απαιτούνται 9,0 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 km/h. Η τιμή των 34.950 ευρώ αφορά το Elroq 50 των 170 ίππων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Skoda Ελλάδας. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για τη βασική έκδοση, ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό Climatronic, κεντρική οθόνη infotainment 13 ιντσών, SmartLink, Lane Assist, Side Assist και προγνωστικό περιοριστή ταχύτητας.

Η γκάμα του Elroq δεν περιορίζεται στην έκδοση των 55 kWh. Ανάλογα με την έκδοση, το ηλεκτρικό SUV είναι διαθέσιμο και με μπαταρίες 63 kWh και 82 kWh, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες χρήσης και προϋπολογισμούς. Στην κορυφαία έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία, η αυτονομία ξεπερνά τα 560 km, καθιστώντας το Elroq κατάλληλο όχι μόνο για καθημερινές αστικές μετακινήσεις, αλλά και για ταξίδια. Η συγκεκριμένη έκδοση προσφέρει και αισθητά καλύτερες επιδόσεις, με το 0-100 km/h να ολοκληρώνεται σε 6,6 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 180 km/h.

Το Elroq αποτελεί το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Skoda που υιοθετεί πλήρως τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid. Το εμπρός μέρος χαρακτηρίζεται από το Tech-Deck Face, το οποίο αντικαθιστά την παραδοσιακή μάσκα και ενσωματώνει τους αισθητήρες των συστημάτων υποβοήθησης. Παράλληλα, η ήπια κλίση της οροφής και οι αεροδυναμικά σχεδιασμένες ζάντες βοηθούν το μοντέλο να πετύχει συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,26, στοιχείο που συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης και στην αύξηση της αυτονομίας. Στο εσωτερικό, η Skoda ακολουθεί τη γνωστή πρακτική προσέγγισή της, προσφέροντας άνετους χώρους για τους επιβάτες και πολλές αποθηκευτικές λύσεις. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 470 λίτρων, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων μπορεί να φτάσει έως τα 1.580 λίτρα.

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα του Elroq στην ελληνική αγορά είναι η εργοστασιακή κάλυψη. Μέσω του προγράμματος Skoda ZEN, κάθε νέο αυτοκίνητο της μάρκας συνοδεύεται από κάλυψη που μπορεί να φτάσει έως τα 10 χρόνια, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Η πολυετής εγγύηση έχει ιδιαίτερη σημασία για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, καθώς περιορίζει την αβεβαιότητα γύρω από το κόστος ιδιοκτησίας και ενισχύει τη μεταπωλητική του αξία. Σε συνδυασμό με την τιμή εκκίνησης των 34.950 ευρώ και τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό, κάνει το Elroq μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της κατηγορίας.

Η επιτυχία του Elroq αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για ένα σχετικά νέο μοντέλο, το οποίο ανταγωνίζεται αυτοκίνητα με πολυετή παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά. Την ίδια περίοδο, ο Όμιλος Volkswagen παρέδωσε 377.000 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη, αυξάνοντας τις παραδόσεις του κατά 8,4% και διατηρώντας την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι παραδόσεις ηλεκτρικών μοντέλων του Ομίλου έφτασαν τις 438.500 μονάδες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Elroq όχι μόνο κατάφερε να ξεχωρίσει, αλλά αναδείχθηκε στο πρώτο σε παραδόσεις ηλεκτρικό μοντέλο του Ομίλου Volkswagen. Οι 59.900 μονάδες σε μόλις έξι μήνες δείχνουν ότι η Skoda πέτυχε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό συνδυασμό τιμής, αυτονομίας, χώρων και εξοπλισμού, δημιουργώντας ένα ηλεκτρικό SUV που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς.

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