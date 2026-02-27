quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Το στιλάτο B-SUV που ήρθε στην Ελλάδα και ξεκινά κάτω από τις 20.000 ευρώ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27.02.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-stilato-b-suv-pou-irthe-stin-ellada-kai-xekina-kato-apo-tis-20-000-evro-794296

Η ελληνική αγορά αγαπά διαχρονικά τα B-SUV που συνδυάζουν μαζεμένες διαστάσεις, μοντέρνο design και προσιτό κόστος απόκτησης.

Όταν μάλιστα αυτά συνοδεύονται από ισχυρή εργοστασιακή εγγύηση, σύγχρονες τεχνολογίες και χαμηλό λειτουργικό κόστος, τότε αποκτούν αυτομάτως ξεχωριστό ενδιαφέρον. Σε αυτή ακριβώς τη λογική κινείται και το ανανεωμένο Kia Stonic, το οποίο επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, με τιμή εκκίνησης που διατηρείται κάτω από το ψυχολογικό όριο των 20.000 ευρώ.

Η σχεδιαστική ανανέωση του Stonic εστιάζει κυρίως στο εμπρός μέρος, εκεί όπου συναντάμε τη νέα εταιρική ταυτότητα της Kia. Η μάσκα έχει επανασχεδιαστεί, οι προφυλακτήρες είναι πιο τονισμένοι και ο φωτισμός υιοθετεί τη φιλοσοφία Star Map LED, χαρίζοντας στο μικρό B-SUV πιο σύγχρονη και «τεχνολογική» όψη. Στο πίσω μέρος, τα ανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα LED πλαισιώνουν την πόρτα αποσκευών, ενώ οι νέες γραμμές του προφυλακτήρα προσθέτουν όγκο και οπτικό πλάτος. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο που δείχνει πιο στιβαρό και πιο ώριμο αισθητικά, χωρίς να χάνει τον νεανικό του χαρακτήρα. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στις επιλογές εξατομίκευσης. Οι ζάντες διατίθενται σε διαστάσεις 15, 16 και 17 ιντσών, με τις μεγαλύτερες να συνδυάζονται αποκλειστικά με την έκδοση GT-Line, η οποία προσθέτει πιο σπορ λεπτομέρειες, gloss black στοιχεία και ειδικά σχεδιαστικά trims.

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, η εικόνα είναι σαφώς αναβαθμισμένη σε σχέση με το παρελθόν. Το Stonic υιοθετεί πλέον διπλή ψηφιακή διάταξη οθονών 12,3 ιντσών, ενοποιώντας πίνακα οργάνων και infotainment σε ένα σύγχρονο περιβάλλον συνδεσιμότητας. Η εργονομία παραμένει απλή και λειτουργική, με φυσικούς διακόπτες για βασικές λειτουργίες, ενώ τα υλικά έχουν βελτιωθεί ποιοτικά. Στις πλουσιότερες εκδόσεις συναντάμε ambient φωτισμό, glossy διακοσμητικά και δίχρωμες επενδύσεις -ειδικά στην GT-Line- που ενισχύουν τον premium χαρακτήρα. Τα καθίσματα προσφέρουν καλή πλευρική στήριξη, ενώ η πρακτικότητα παραμένει στο επίκεντρο, με αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 40/60 και αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους για την καθημερινότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι κρατάμε;

  • Τιμή εκκίνησης κάτω από 20.000€
  • Ήπια υβριδικές εκδόσεις 48V
  • Πλήρες πακέτο ADAS
  • 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση

Tags
#Kia#Kia Stonic
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
