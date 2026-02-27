Το στιλάτο B-SUV που ήρθε στην Ελλάδα και ξεκινά κάτω από τις 20.000 ευρώ

Στον τομέα της τεχνολογίας, το Stonic βρίσκεται ξεκάθαρα πιο ψηλά απ’ όσο περιμένεις από ένα B-SUV αυτής της τιμής. Η υποστήριξη Android Auto και Apple CarPlay είναι δεδομένη, όπως και η παρουσία συστήματος πλοήγησης, ενώ η τηλεματική Kia Connect ανοίγει το “smart” κομμάτι της εμπειρίας, με δυνατότητες ελέγχου και πληροφόρησης που πλέον θεωρούμε απαραίτητες στην καθημερινότητα. Στην πράξη, αυτά δεν είναι απλά κόλπα στη λίστα του εξοπλισμού. Είναι λειτουργίες που κάνουν την καθημερινή χρήση πιο εύκολη και πιο σύγχρονη: από την ασύρματη φόρτιση και τις θύρες USB-C ταχείας φόρτισης, μέχρι το ψηφιακό κλειδί μέσω smartphone, που ταιριάζει απόλυτα σε ένα νεανικό κοινό. Συνολικά, το Stonic δείχνει ότι έχει φτιαχτεί με γνώμονα το σήμερα, τοποθετώντας τον ψηφιακό εξοπλισμό του στο άνω άκρο της κατηγορίας.

Κάτω από το καπό, η γκάμα ακολουθεί μια καθαρή και δοκιμασμένη συνταγή: 1.0 T-GDi turbo βενζίνης, σε αποδόσεις 100 ή 115 ίππων, με επιλογή ανάμεσα σε χειροκίνητο 6άρι ή αυτόματο 7DCT διπλού συμπλέκτη. Είναι η κλασική περίπτωση όπου η Kia δεν αναζητά περίπλοκες λύσεις, αλλά δίνει αυτό που ζητά ο οδηγός ενός B-SUV: επαρκή δύναμη για την πόλη, σβέλτη απόκριση όταν χρειαστεί και σωστή συνεργασία με το κιβώτιο, ειδικά στις αυτόματες εκδόσεις που ταιριάζουν στον αστικό χαρακτήρα.

Η πιο ενδιαφέρουσα επιλογή είναι αυτή των 115 ίππων, γιατί εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η ήπια υβριδική τεχνολογία 48V. Δεν πρόκειται για “full hybrid” που κινείται ηλεκτρικά, αλλά για ένα σύστημα που βοηθά τον θερμικό κινητήρα στα σημεία που έχει νόημα: σε εκκινήσεις, μικρές επιταχύνσεις και φάσεις όπου η κατανάλωση μπορεί να ξεφύγει. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο που στην πράξη δίνει πιο ομαλή αίσθηση στην πόλη, χαμηλώνει ελαφρά την κατανάλωση και κάνει πιο πολιτισμένη τη λειτουργία Stop & Go, ειδικά όταν η κίνηση είναι καθημερινή πραγματικότητα. Με λίγα λόγια, ταιριάζει ιδανικά στο προφίλ του Stonic ως αστική πρόταση.

Σημαντικό χαρτί του Stonic είναι ότι δεν αντιμετωπίζει την ασφάλεια ως προνόμιο των ακριβών εκδόσεων. Ακόμη και στις βασικές, το πακέτο υποβοήθησης είναι ολοκληρωμένο, με ESP και VSM, Hill Assist για εκκίνηση σε ανηφόρα, 6 αερόσακους και συστήματα που στην πράξη σε ξεκουράζουν καθημερινά, όπως Lane Keeping Assist, Lane Following Assist και Driver Attention Warning. Είναι ακριβώς αυτά που, χωρίς να το καταλάβεις, μειώνουν το άγχος στο μποτιλιάρισμα και στις μεγάλες διαδρομές όπου η κούραση εμφανίζεται.

Στις πλουσιότερες εκδόσεις, το Stonic ανεβάζει κι άλλο το επίπεδο, προσθέτοντας συστήματα όπως Blind Spot Collision Avoidance, Forward Collision Avoidance με ανίχνευση πεζών, High Beam Assist και Intelligent Speed Limit Assist. Ουσιαστικά, αποκτά ένα πλήρες σύγχρονο ADAS πακέτο, ενισχύοντας αισθητά το προφίλ ενεργητικής ασφάλειας και φέρνοντάς το πιο κοντά σε κατηγορίες πάνω από τη δική του.

Η γκάμα του Kia Stonic είναι από αυτές που δεν αφήνουν κενά, γιατί καλύπτει σχεδόν κάθε πιθανό σενάριο αγοράς: από τον οδηγό που θέλει το πιο προσιτό εισιτήριο για την κατηγορία, μέχρι εκείνον που θέλει αυτόματο κιβώτιο, πιο πλούσιο εξοπλισμό ή και υβριδική υποστήριξη. Η είσοδος στη γκάμα γίνεται με την 1.0T 100 PS GL Inmotion, η οποία με την έκπτωση διαμορφώνεται στα 19.990 ευρώ.

Από εκεί και πάνω, οι τιμές κλιμακώνονται λογικά ανάλογα με έκδοση και εξοπλισμό, με την GL Optimum να ανεβαίνει στα 20.790 ευρώ, την GLS Platinum στα 22.790 ευρώ, ενώ η πιο σπορτίφ και εμφανισιακά φορτισμένη GT-Line φτάνει τα 26.290 ευρώ. Στις αυτόματες εκδόσεις 7DCT, η βάση ξεκινά από 21.790 ευρώ, ενώ οι Hybrid 48V 115 PS εκδόσεις τοποθετούνται από 20.790 ευρώ, προσφέροντας μια ενδιαφέρουσα ισορροπία ανάμεσα σε απόδοση και αποδοτικότητα. Στην κορυφή της σειράς, βρίσκεται η GT-Line Hybrid 7DCT στα 28.890 ευρώ, ως η πιο πλήρης και “φορτωμένη” επιλογή.

Και πάνω απ’ όλα, υπάρχει το δυνατό χαρτί που παραμένει σταθερό σε όλη τη γκάμα: η 7ετής εργοστασιακή εγγύηση Kia, από τις κορυφαίες της αγοράς, με δυνατότητα προσθήκης προγράμματος 5 χρόνων σέρβις. Στην ελληνική πραγματικότητα, αυτό δεν είναι απλώς λεπτομέρεια, είναι παράγοντας που παίζει σοβαρό ρόλο στην τελική απόφαση αγοράς.

Το Stonic τοποθετείται ακριβώς εκεί που έχει νόημα να βρίσκεται ένα μοντέλο της κατηγορίας: στην καρδιά των B-SUV, απέναντι σε best-seller επιλογές, χωρίς να προσπαθεί να κερδίσει με ένα μόνο εντυπωσιακό στοιχείο. Το δυνατό του χαρτί είναι η συνολική εικόνα. Από τη μία έχει design που ξεχωρίζει και δείχνει πιο premium με τη νέα του υπογραφή φωτισμού, από την άλλη φέρνει πλούσιο εξοπλισμό τεχνολογίας και ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει και υβριδική 48V επιλογή για όσους θέλουν μια πιο αποδοτική καθημερινή μετακίνηση. Πρόσθεσε την ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης και τη μεγάλη εγγύηση και έχεις ένα πακέτο που απευθύνεται σε όσους ζητούν ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο SUV πόλης χωρίς να ξεφύγουν οικονομικά.