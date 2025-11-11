quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Το στιλάτο B-SUV της Nissan έγινε ακομα φθηνότερο – Εντυπωσιακά χαμηλή αρχική τιμή

ΤΡΙΤΗ | 11.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
to-stilato-b-suv-tis-nissan-egine-akoma-fthinotero-entyposiaka-chamili-archiki-timi-702927

Η κατηγορία των B-SUV παραμένει η πιο ανταγωνιστική της αγοράς, με δεκάδες επιλογές για τον Έλληνα οδηγό. Στην εποχή που το design παίζει καθοριστικό ρόλο, λίγα μοντέλα έχουν καταφέρει να συνδυάσουν τόσο έντονα στυλ με προσιτή τιμή.

Το Nissan Juke συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της κατηγορίας, με την τελευταία γενιά να βελτιώνει την εικόνα του σε τεχνολογία, ασφάλεια και ποιότητα. Με τρέχουσα εμπορική προσφορά, η τιμή του ξεκινά από 20.900 € για τις βενζινοκίνητες εκδόσεις και από 24.900 € για τις υβριδικές, τοποθετώντας το πολύ ανταγωνιστικά απέναντι στους βασικούς αντιπάλους του.

Σχεδίαση που ξεχωρίζει

Το Juke παραμένει ένα από τα πιο ιδιαίτερα B-SUV σε εμφάνιση. Η χαρακτηριστική μάσκα V-Motion, τα λεπτά LED φώτα ημέρας και τα στρογγυλά κύρια φωτιστικά δημιουργούν ένα πρόσωπο που δεν περνά απαρατήρητο. Οι έντονες γραμμές στο πλάι και η coupe-like γραμμή οροφής ενισχύουν το νεανικό χαρακτήρα, ενώ οι πολλές διχρωμίες στην οροφή προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες εξατομίκευσης.

Nissan Juke

Εξοπλισμός έκδοσης Acenta

Η βασική έκδοση Acenta ξεκινά κάτω από τις 21.000 € και φέρνει πλούσιο εξοπλισμό που σπάνια συναντάται σε εισαγωγικό επίπεδο:

  • Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών τύπου FLEX
  • Προβολείς LED
  • Σύστημα πολυμέσων με οθόνη αφής 12,3” και συνδεσιμότητα Apple CarPlay/Android Auto
  • Κλιματισμός, cruise control και keyless start

Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, αναγνώριση πεζών και ποδηλατών

  • Active Trace Control
  • Active Ride Control
  • Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέπτες
  • Θερμαινόμενοι καθρέπτες
  • Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες
  • Σύστημα διατήρησης λωρίδας και αυτόματα φώτα

Με λίγα λόγια, μιλάμε για ένα πακέτο που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του μέσου οδηγού, χωρίς την ανάγκη ακριβότερων εκδόσεων για να έχει κανείς τα βασικά συστήματα άνεσης και ασφάλειας.

Nissan Juke

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στην έκδοση βενζίνης, το Juke εξοπλίζεται με τον γνωστό 1.0 DIG-T τρικύλινδρο turbo κινητήρα των 114 ίππων και ροπής 200 Nm. Σε συνδυασμό με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων, επιταχύνει στα 100 km/h σε 10,7 δευτερόλεπτα και φτάνει ταχύτητα έως 180 km/h. Η μέση κατανάλωση διαμορφώνεται στα 5,8 λ./100 χλμ., με εκπομπές CO₂ από 132 γρ./χλμ.

Για όσους θέλουν μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου, υπάρχει και το Hybrid με ισχύ 143 ίππων, που ξεκινά από 24.900 €. Εκεί, η κατανάλωση μειώνεται έως τα 4,9 λ./100 χλμ., κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα δελεαστικό για αστικές μετακινήσεις.

Θέση στην αγορά

Με την τιμή να ξεκινά από 20.900 €, το Juke είναι σήμερα από τα πιο προσιτά B-SUV με τόσο ξεχωριστή σχεδίαση και πλήρη εξοπλισμό. Αν λάβουμε υπόψη την αναγνωρισιμότητα του μοντέλου, την αξιοπιστία της Nissan και την παρουσία δικτύου σε όλη την Ελλάδα, γίνεται εύκολα κατανοητό γιατί παραμένει διαχρονικά δημοφιλές.

Η στρατηγική τιμολόγησης είναι ξεκάθαρη: τοποθέτηση κάτω από τον μέσο όρο της κατηγορίας, αλλά με εξοπλισμό που στέκεται στο ίδιο ή και ανώτερο επίπεδο από ακριβότερους ανταγωνιστές.

Τι κρατάμε;

  • Το Nissan Juke ξεκινά από 20.900 € με την τρέχουσα προσφορά
  • Η έκδοση Acenta έχει πλήρη εξοπλισμό σε άνεση και ασφάλεια
  • Κινητήρας 1.0 DIG-T με 114 ίππους, ή υβριδική επιλογή με 143 ίππους
  • Ένα από τα πιο ιδιαίτερα σχεδιασμένα B-SUV της αγοράς, με value-for-money τοποθέτηση

5 προσιτά crossover που αξίζει να αγοράσεις στην Ελλάδα – Ποιο διαλέγεις;

Αποκάλυψη για το νέο Toyota Hilux – Πότε έρχεται Ελλάδα;

Ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα: Αναλυτικά οι νέοι κανονισμοί και ο χάρτης με το που επιτρέπονται και που όχι

Tags
#Nissan#Nissan Juke
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
