Το Super Hybrid supermini που θα κάνει πάνω από 100 km χωρίς σταγόνα βενζίνης – Θα πουλήσει;

Η κατηγορία των supermini παραμένει μία από τις πιο σημαντικές στην ελληνική αγορά, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει χαρακτήρα.

Οι τιμές έχουν ανέβει, οι εξηλεκτρισμένες εκδόσεις πληθαίνουν και ο αγοραστής ψάχνει πλέον κάτι περισσότερο από ένα απλό μικρό πόλης. Θέλει οικονομία, αυτονομία, τεχνολογία και όσο γίνεται χαμηλότερο κόστος χρήσης.

Το BYD Dolphin G DM-i έρχεται να πατήσει ακριβώς πάνω σε αυτή τη λογική, καθώς δεν είναι ένα ακόμη συμβατικό supermini. Είναι ένα plug-in hybrid μικρό, με το σύστημα Super Hybrid της BYD, ηλεκτρική αυτονομία που μπορεί να φτάσει τα 105 χιλιόμετρα και συνολική αυτονομία έως 1.040 χιλιόμετρα. Με απλά λόγια, υπόσχεται καθημερινές μετακινήσεις χωρίς σταγόνα βενζίνης, αλλά και ταξίδια χωρίς το άγχος της φόρτισης.

Μέχρι σήμερα, στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε κυρίως βενζινοκίνητες, mild hybrid και full hybrid προτάσεις. Μοντέλα όπως το Toyota Yaris, το Renault Clio και το Volkswagen Polo έχουν χτίσει το κοινό τους πάνω στην αξιοπιστία, την οικονομία και την καθημερινή πρακτικότητα. Το Dolphin G DM-i, όμως, φέρνει στην εξίσωση κάτι που σπάνια συναντάμε σε αυτό το μέγεθος: plug-in hybrid τεχνολογία με πραγματικά μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία. Αυτό είναι και το βασικό του πλεονέκτημα. Δεν προσπαθεί απλώς να είναι οικονομικό στην πόλη, αλλά να λειτουργεί σαν ηλεκτρικό αυτοκίνητο στις περισσότερες καθημερινές διαδρομές. Αν κάποιος κάνει 30, 40 ή ακόμη και 70 χιλιόμετρα την ημέρα και έχει δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στη δουλειά, θεωρητικά μπορεί να κινείται για μεγάλα διαστήματα χωρίς να χρησιμοποιεί σχεδόν καθόλου τον βενζινοκινητήρα.

Κάτω από το καπό βρίσκεται το γνωστό πλέον σύστημα DM-i Super Hybrid της BYD, το οποίο χρησιμοποιείται και στο Atto 2 DM-i. Η διάταξη αποτελείται από έναν βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, έναν ηλεκτροκινητήρα και μία γεννήτρια, με τη λογική λειτουργίας να είναι περισσότερο ηλεκτρική παρά θερμική. Η ίδια η BYD χαρακτηρίζει το σύστημα ως EV-led, καθώς στις περισσότερες συνθήκες ο ηλεκτροκινητήρας είναι αυτός που αναλαμβάνει τον βασικό ρόλο στην κίνηση.

Ανάλογα με την έκδοση, η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 176 ή 212 ίππους, νούμερα που τοποθετούν το Dolphin G DM-i αρκετά ψηλά για τα δεδομένα των supermini. Δεν μιλάμε απλώς για ένα οικονομικό μικρό, αλλά για ένα αυτοκίνητο με επιδόσεις που μπορούν να σταθούν άνετα και απέναντι σε πιο ισχυρές εκδόσεις της κατηγορίας. Το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,3 δευτερόλεπτα, επίδοση που δείχνει πως το βάρος του plug-in hybrid συστήματος δεν το κάνει νωθρό.

Το BYD Dolphin G DM-i θα προσφέρεται με δύο διαφορετικές μπαταρίες, κάτι που έχει σημασία τόσο για την τιμή όσο και για τη χρήση. Η βασική έκδοση Active διαθέτει μπαταρία 7,2 kWh, η οποία προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία περίπου 40 χιλιομέτρων. Αυτή η εκδοχή έχει περισσότερο χαρακτήρα οικονομικού plug-in hybrid, για όσους θέλουν χαμηλή κατανάλωση στην πόλη χωρίς να πληρώσουν για τη μεγαλύτερη μπαταρία.

Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport εφοδιάζονται με μεγαλύτερη μπαταρία 18,3 kWh, η οποία ανεβάζει την αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως τα 105 χιλιόμετρα. Αυτό είναι και το νούμερο που αλλάζει την εικόνα του αυτοκινήτου. Με τέτοια αυτονομία, το Dolphin G DM-i μπορεί να καλύψει την καθημερινότητα των περισσότερων οδηγών σαν ηλεκτρικό, κρατώντας τον βενζινοκινητήρα για τις μεγάλες αποστάσεις ή για περιπτώσεις όπου η μπαταρία έχει αδειάσει.

Στη φόρτιση, η μικρή μπαταρία υποστηρίζει AC φόρτιση έως 3,3 kW, ενώ η μεγάλη μπορεί να φορτίσει με AC ισχύ έως 6,6 kW. Σημαντικό στοιχείο είναι πως η έκδοση με τη μεγάλη μπαταρία υποστηρίζει και DC φόρτιση έως 39 kW, κάτι που δεν θεωρείται δεδομένο σε plug-in hybrid μοντέλα. Αυτό σημαίνει πως ο οδηγός μπορεί να εκμεταλλευτεί και ταχυφορτιστή, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο αναμονής σε σχέση με ένα απλό PHEV που περιορίζεται μόνο σε αργή AC φόρτιση.

Σε διαστάσεις, το Dolphin G DM-i βρίσκεται στην καρδιά της κατηγορίας, με μήκος 4.160 χλστ., πλάτος 1.825 χλστ. και ύψος 1.575 χλστ.. Είναι μεγαλύτερο από τα κλασικά μικρά προηγούμενων γενιών, αλλά αυτό πλέον ισχύει για το σύνολο της κατηγορίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι, παρά την plug-in hybrid τεχνολογία, η BYD δείχνει να έχει εκμεταλλευτεί σωστά το αμάξωμα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 425 λίτρα, τιμή που είναι ιδιαίτερα υψηλή για supermini και το φέρνει κοντά σε μικρά οικογενειακά μοντέλα. Για τον Έλληνα αγοραστή, αυτό έχει αξία. Ένα μικρό αυτοκίνητο που μπορεί να κινηθεί οικονομικά στην πόλη, αλλά δεν σε περιορίζει τόσο σε αποσκευές και οικογενειακές ανάγκες, αποκτά σαφώς πιο ευρύ πεδίο χρήσης. Το βάρος κυμαίνεται από 1.440 έως 1.555 κιλά, ανάλογα με την έκδοση και τη μπαταρία, ενώ οι ζάντες είναι 16 ή 18 ιντσών. Πρόκειται για λογικό βάρος με δεδομένη την ύπαρξη μπαταρίας, ηλεκτροκινητήρα και θερμικού μοτέρ, αν και προφανώς δεν μιλάμε για ένα ελαφρύ supermini παλαιάς κοπής.

Στο εσωτερικό, η βασική έκδοση διαθέτει οθόνη αφής 10,1 ιντσών και ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, στοιχεία που πλέον αποτελούν βασικό κομμάτι της εικόνας των μοντέλων της BYD. Στις πλουσιότερες εκδόσεις ο εξοπλισμός ανεβαίνει αισθητά, με μεγαλύτερη οθόνη 12,8 ιντσών, πανοραμική γυάλινη οροφή, head-up display και κάμερα 360 μοιρών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η λειτουργία Vehicle-to-Load, η οποία επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών από τη μπαταρία του αυτοκινήτου. Είναι ένα χαρακτηριστικό που η BYD προβάλλει έντονα σε αρκετά μοντέλα της και δίνει πρακτική αξία, ειδικά σε ταξίδια, εκδρομές ή επαγγελματικές χρήσεις χαμηλής ισχύος.

Στα χαρτιά, το BYD Dolphin G DM-i έχει όλα τα στοιχεία για να τραβήξει την προσοχή της Ελληνικής αγοράς. Είναι μικρό, αλλά όχι στενό. Είναι plug-in hybrid, αλλά με ηλεκτρική αυτονομία που θυμίζει μικρό EV. Έχει ισχύ που ξεπερνά κατά πολύ τα περισσότερα supermini και υπόσχεται συνολική αυτονομία πάνω από 1.000 χιλιόμετρα. Το κρίσιμο σημείο είναι αν θα τοποθετηθεί τιμολογιακά με τρόπο που να το κάνει πραγματική εναλλακτική απέναντι σε Yaris Hybrid, Clio E-Tech, Polo και Ibiza, ή αν θα πλησιάσει υπερβολικά μεγαλύτερα SUV και crossover. Σήμερα, το BYD Atto 2 DM-i, που χρησιμοποιεί τα ίδια κινητήρια σύνολα, ξεκινά από 26.990 ευρώ και φτάνει τις 29.990 ευρώ στην ισχυρότερη έκδοση των 212 ίππων. Αν το Dolphin G DM-i έρθει αισθητά χαμηλότερα, τότε μπορεί να γίνει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις της αγοράς.

Γιατί το προϊόν έχει νόημα. Ένα supermini που κάνει πάνω από 100 χιλιόμετρα ηλεκτρικά, δεν έχει άγχος αυτονομίας στο ταξίδι, προσφέρει μεγάλο πορτμπαγκάζ και διαθέτει ισχύ έως 212 ίππους, δεν μοιάζει με συμβιβασμό. Μοιάζει περισσότερο με μία πολύ έξυπνη απάντηση σε όσους δεν είναι έτοιμοι να περάσουν σε αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά θέλουν να μειώσουν δραστικά την κατανάλωση καυσίμου. Αν η BYD βρει τη σωστή τιμή, το Dolphin G DM-i δεν θα είναι απλώς ένα ακόμη μικρό στην αγορά. Θα είναι ένα από τα πρώτα μοντέλα που μπορεί να κάνει το plug-in hybrid πραγματικά προσιτό και λογικό σε διαστάσεις supermini. Και αυτό, στην ελληνική αγορά, μπορεί να μετρήσει πολύ.

Τι κρατάμε;