Το SUV της BMW που πουλάει περισσότερο από Toyota στην Ελλάδα – Είναι το φθηνότερο στη γκάμα

Εκεί όμως που η λογική λέει πως η Toyota θα κρατούσε τα σκήπτρα των πωλήσεων, ήρθε μια BMW να αλλάξει τα δεδομένα. Η ελληνική αγορά SUV έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σκληρά πεδία ανταγωνισμού. Από τα compact μέχρι τα πολυτελή, κάθε μάρκα έχει τη δική της πρόταση.

H X1, το μικρότερο SUV της BMW, καταφέρνει να πουλά περισσότερο από τα Corolla Cross, το δημοφιλές ιαπωνικό SUV στην Ελλάδα. Με 2.395 ταξινομήσεις από την αρχή του 2025 έως και τον Οκτώβριο, η X1 όχι μόνο εδραιώνεται ως το best-seller της BMW, αλλά αποδεικνύει ότι ένα premium SUV μπορεί να σταθεί εμπορικά δίπλα σε πιο προσιτές επιλογές, χάρη στον συνδυασμό εικόνας, τεχνολογίας και ισορροπημένης τιμής.

Η νέα ταυτότητα της BMW

Η τρέχουσα γενιά της X1 (U11) σηματοδοτεί τη μετάβαση της BMW σε πιο δυναμικές αναλογίες και στέρεο, «τετραγωνισμένο» αμάξωμα. Η κάθετη μάσκα, οι λεπτοί προβολείς LED και οι έντονες ακμές δίνουν έναν πιο στιβαρό και ώριμο χαρακτήρα, ενώ οι διαστάσεις των 4,5 μέτρων προσφέρουν το σωστό αποτύπωμα για οικογενειακή χρήση. Στο πλάι, τα μυώδη φτερά και οι ζάντες έως 20″ τονίζουν τη σπορ ταυτότητα, ενώ η πίσω όψη με τα χαρακτηριστικά LED φώτα σχήματος “L” προσφέρει αναγνωρισιμότητα ακόμα και στο σκοτάδι. Δεν είναι τυχαίο πως η X1 θεωρείται το πιο καλοσχεδιασμένο SUV της κατηγορίας της, συνδυάζοντας premium εμφάνιση χωρίς υπερβολές.

Μοντέρνο, λειτουργικό, premium

Το εσωτερικό της X1 ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική λογική της BMW με κυρτή οθόνη “Curved Display” που ενώνει πίνακα οργάνων και infotainment, βασισμένη στο λειτουργικό BMW Operating System 9. Η ποιότητα των υλικών και η συναρμογή παραμένουν υποδειγματικές, ενώ η πλωτή κονσόλα με το διακόπτη επιλογής κατεύθυνσης χαρίζει μια high-tech αίσθηση. Η καμπίνα είναι άνετη για τέσσερις ενήλικες με άφθονο χώρο για τα πόδια και ύψος οροφής που επιτρέπει ταξίδια χωρίς συμβιβασμούς. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 540 λίτρα, αυξανόμενος έως και 1.600 με τα καθίσματα αναδιπλωμένα, αποδεικνύοντας ότι η X1 παραμένει ένα εξαιρετικά πρακτικό SUV.

Εκδόσεις και κινητήρες

Η γκάμα ξεκινά με τις εκδόσεις sDrive18i (1.5 βενζίνη 136 ίππων) και sDrive18d (2.0 diesel 150 ίππων) και ακολουθεί η xDrive23i (218+19 ίππων) και η xDrive23d (211+19 ίππων). Η plug-in hybrid της γκάμας είναι η xDrive25e με 245 ίππους και ηλεκτρική αυτονομία έως 89 km, αλλά και η πλήρως ηλεκτρική iX1 xDrive30 με 313 PS και αυτονομία 439 km WLTP.

Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων DCT, ενώ το σύστημα xDrive φροντίζει για ιδανική πρόσφυση. Οι επιδόσεις είναι αντίστοιχες του ονόματος: η xDrive23i κάνει 0-100 km/h σε 7,1 δευτερόλεπτα, ενώ η iX1 επιταχύνει σε 5,6 δευτερόλεπτα, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και ένα compact SUV μπορεί να προσφέρει αίσθηση BMW.

Τεχνολογία και ασφάλεια

Στον τομέα της τεχνολογίας, η X1 ξεχωρίζει με συστήματα όπως Head-Up Display, Adaptive LED προβολείς, Driving Assistant Plus, Active Cruise Control, Parking Assistant και πλήρη συνδεσιμότητα μέσω My BMW App. Η αξιολόγηση ασφάλειας από τον Euro NCAP με πέντε αστέρια επιβεβαιώνει ότι το μικρότερο SUV της BMW δεν κάνει εκπτώσεις ούτε στην προστασία επιβατών ούτε στη δομή αμαξώματος.

Τιμή και θέση στην αγορά

Με αρχική τιμή 42.070 ευρώ για την έκδοση sDrive18i, η X1 αποτελεί την πιο προσιτή είσοδο στον κόσμο των SUV της BMW. Αν συγκριθεί με τον ανταγωνισμό, βρίσκεται κοντά στο Toyota Corolla Cross (από 36.790 ευρώ), όμως η διαφορά τιμής αντισταθμίζεται από την premium ποιότητα, το κύρος της μάρκας και τις πολλαπλές επιλογές κινητήρων. Το γεγονός ότι ξεπερνά σε πωλήσεις το Corolla Cross και πλησιάζει (χωρίς ακόμη να φτάσει) ένα best-seller όπως το C-HR αποδεικνύει ότι το ελληνικό κοινό έχει στραφεί έντονα σε premium SUV με λογικό κόστος χρήσης. Δεν είναι πλέον «όχημα πολυτελείας», αλλά μια επιλογή για όσους θέλουν κάτι περισσότερο από απλή μετακίνηση.

Η BMW X1 καταφέρνει να ισορροπήσει εκεί που λίγοι τα καταφέρνουν: premium χαρακτήρας με mainstream εμπορική επιτυχία. Συνδυάζει τεχνολογία, ποιότητα, δυναμισμό και πρακτικότητα, χωρίς να ξεφεύγει σε τιμή. Και όπως δείχνουν οι πωλήσεις, το ελληνικό κοινό την επιβραβεύει γι’ αυτό.

Τι κρατάμε;

2.395 ταξινομήσεις έως Οκτώβριο 2025, περισσότερες από το Corolla Cross

έως Οκτώβριο 2025, περισσότερες από το Premium SUV με προσιτή είσοδο στα 39.800 ευρώ

Διαθέσιμη σε βενζίνη, diesel, PHEV και την ηλεκτρική iX1

Ποιότητα, ασφάλεια και κύρος BMW σε compact διαστάσεις

