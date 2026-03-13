quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΑΓΟΡΑ

Το SUV της Dacia με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ στην Ελλάδα – 702 lt

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 13.03.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-suv-tis-dacia-me-to-megalytero-portbagkaz-stin-ellada-702-lt-795849

Η Dacia συνεχίζει να επεκτείνει τη γκάμα της σε μεγαλύτερες κατηγορίες της αγοράς, διατηρώντας τη φιλοσοφία της πρακτικότητας, των γενναιόδωρων χώρων και της value for money προσέγγισης.

Στη νέα εποχή της μάρκας, όπου η τεχνολογία υβριδικών συστημάτων συναντά τις αυξημένες απαιτήσεις των οικογενειακών SUV, η χρηστικότητα παραμένει βασικό στοιχείο σχεδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο, το Dacia Bigster ξεχωρίζει για έναν συγκεκριμένο λόγο που αφορά άμεσα την καθημερινότητα των οδηγών. Πρόκειται για το SUV της Dacia με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ στην ελληνική αγορά, με χωρητικότητα που φτάνει έως και 702 λίτρα, τοποθετώντας το ανάμεσα στα πιο πρακτικά μοντέλα της κατηγορίας του.

Το νέο Dacia Bigster τοποθετείται στην κατηγορία C-SUV, μια κατηγορία που παραδοσιακά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους χώρους και την πρακτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, το μεγάλο πλεονέκτημα του μοντέλου είναι ο χώρος αποσκευών, ο οποίος αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής για πολλούς αγοραστές. Στην έκδοση Mild Hybrid 140, η χωρητικότητα πορτμπαγκάζ φτάνει έως τα 702 λίτρα (VDA), τιμή που τοποθετεί το μοντέλο στην κορυφή της γκάμας της Dacia όσον αφορά τον διαθέσιμο χώρο φόρτωσης. Ανάλογα με το σύστημα κίνησης, η χωρητικότητα μεταβάλλεται:

  • Hybrid 155: έως 612 λίτρα
  • Mild Hybrid 140: έως 702 λίτρα
  • Mild Hybrid-G 140: έως 660 λίτρα
  • Hybrid-G 150 4×4: έως 556 λίτρα

Οι τιμές αυτές μετρώνται σύμφωνα με το πρότυπο VDA, το οποίο χρησιμοποιεί ειδικά αντικείμενα συγκεκριμένων διαστάσεων για την ακριβή αποτύπωση του διαθέσιμου όγκου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η πρακτικότητα του Dacia Bigster γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν αναδιπλωθούν τα πίσω καθίσματα. Σε αυτή την περίπτωση, η μέγιστη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών μπορεί να φτάσει έως και 2.002 λίτρα, ανάλογα με την έκδοση. Πιο συγκεκριμένα:

  • Mild Hybrid 140: έως 2.002 λίτρα
  • Hybrid 155: έως 1.912 λίτρα
  • Mild Hybrid-G 140: έως 1.960 λίτρα
  • Hybrid-G 150 4×4: έως 1.856 λίτρα

Οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν τον οικογενειακό χαρακτήρα του μοντέλου, καθώς ο χώρος αποσκευών μπορεί να εξυπηρετήσει από μεγάλες αποσκευές ταξιδιού μέχρι εξοπλισμό για δραστηριότητες όπως σκι, camping ή ποδήλατα.

Η Dacia επιχειρεί να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη χρηστικότητα του χώρου αποσκευών μέσω ψηφιακών εργαλείων. Ένα από αυτά είναι η εφαρμογή Dacia AR, η οποία επιτρέπει στον οδηγό να οργανώσει αποτελεσματικά το φορτίο μέσα στο πορτμπαγκάζ. Η εφαρμογή λειτουργεί μέσω επαυξημένης πραγματικότητας, επιτρέποντας στον χρήστη να σαρώσει αντικείμενα ή να επιλέξει αποσκευές από μια βιβλιοθήκη, ώστε το σύστημα να προτείνει την καλύτερη δυνατή διάταξη μέσα στον διαθέσιμο χώρο. Με αυτό τον τρόπο, η διαδικασία φόρτωσης γίνεται πιο απλή και αποτελεσματική, ειδικά σε περιπτώσεις όπου πρέπει να μεταφερθούν πολλά διαφορετικά αντικείμενα.

Το Dacia Bigster αποτελεί το μεγαλύτερο επιβατικό μοντέλο της μάρκας και σηματοδοτεί την είσοδό της στην κατηγορία των μεγαλύτερων οικογενειακών SUV. Η σχεδίασή του δίνει έμφαση στις καθαρές γραμμές, στους μεγάλους χώρους για επιβάτες και φυσικά στον ευρύχωρο χώρο αποσκευών, που αποτελεί ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα. Με τη χωρητικότητα να φτάνει έως 702 λίτρα, το μοντέλο προσφέρει έναν από τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης όχι μόνο στη γκάμα της Dacia, αλλά και συνολικά στην κατηγορία του.  Για όσους αναζητούν ένα οικογενειακό SUV με μεγάλους χώρους, πρακτικότητα και σύγχρονα συστήματα κίνησης, το Dacia Bigster έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Τι κρατάμε;

  • Το Dacia Bigster διαθέτει πορτμπαγκάζ έως 702 λίτρα στην έκδοση Mild Hybrid 140
  •  Είναι το SUV της Dacia με τον μεγαλύτερο χώρο αποσκευών στην Ελλάδα
  •  Με αναδιπλωμένα καθίσματα ο χώρος φτάνει έως 2.002 λίτρα
  •  Διατίθεται με υβριδικά και mild hybrid συστήματα κίνησης
  •  Η εφαρμογή Dacia AR βοηθά στην οργάνωση των αποσκευών στο πορτμπαγκάζ

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Dacia#Dacia Bigster
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

yvridiko-44-suv-me-ygraerio-kai-portbagkaz-556-lt-timi-stin-ellada-777873

ΑΓΟΡΑ

15.02.2026

Υβριδικό 4×4 SUV με υγραέριο και πορτμπαγκάζ 556 lt – Τιμή στην Ελλάδα
to-monadiko-yvridiko-suv-stin-ellada-pou-chrisimopoiei-kai-ygraerio-me-aftonomia-1-450-km-xekina-apo-24-800-evro-778598

ΑΓΟΡΑ

09.10.2025

Το μοναδικό υβριδικό SUV στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί και υγραέριο με αυτονομία 1.450 km – Ξεκινά από 24.800 ευρώ
to-megalo-yvridiko-suv-pou-pairneis-me-199-e-mina-777873

ΑΓΟΡΑ

05.10.2025

Το μεγάλο υβριδικό SUV που παίρνεις με 199 €/μήνα
i-nea-yvridiki-ekdosi-tis-dacia-pou-tha-isopedosei-ta-panta-stin-ellada-me-ygraerio-kai-aftonomia-1-500-km-768710

ΑΓΟΡΑ

06.09.2025

Η νέα υβριδική έκδοση της Dacia που θα ισοπεδώσει τα πάντα στην Ελλάδα – Με υγραέριο και αυτονομία 1.500 km
to-yvridiko-dacia-suv-pou-echei-681-lt-portbagkaz-kai-140-ippous-kostizei-23-800-evro-734185

ΑΓΟΡΑ

02.09.2025

Το υβριδικό Dacia SUV που έχει 681 lt πορτμπαγκάζ και 140 ίππους – Κοστίζει 23.800 ευρώ
ta-3-dacia-gia-diakopes-me-eos-kai-1-400-km-aftonomia-apo-16-890-evro-766282

ΑΓΟΡΑ

15.07.2025

Τα 3 Dacia για διακοπές με έως και 1.400 km αυτονομία – Από 16.890 ευρώ

Πρόσφατες Ειδήσεις