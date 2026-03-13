Το SUV της Dacia με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ στην Ελλάδα – 702 lt

Η Dacia συνεχίζει να επεκτείνει τη γκάμα της σε μεγαλύτερες κατηγορίες της αγοράς, διατηρώντας τη φιλοσοφία της πρακτικότητας, των γενναιόδωρων χώρων και της value for money προσέγγισης.

Στη νέα εποχή της μάρκας, όπου η τεχνολογία υβριδικών συστημάτων συναντά τις αυξημένες απαιτήσεις των οικογενειακών SUV, η χρηστικότητα παραμένει βασικό στοιχείο σχεδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο, το Dacia Bigster ξεχωρίζει για έναν συγκεκριμένο λόγο που αφορά άμεσα την καθημερινότητα των οδηγών. Πρόκειται για το SUV της Dacia με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ στην ελληνική αγορά, με χωρητικότητα που φτάνει έως και 702 λίτρα, τοποθετώντας το ανάμεσα στα πιο πρακτικά μοντέλα της κατηγορίας του.

Το νέο Dacia Bigster τοποθετείται στην κατηγορία C-SUV, μια κατηγορία που παραδοσιακά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους χώρους και την πρακτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, το μεγάλο πλεονέκτημα του μοντέλου είναι ο χώρος αποσκευών, ο οποίος αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής για πολλούς αγοραστές. Στην έκδοση Mild Hybrid 140, η χωρητικότητα πορτμπαγκάζ φτάνει έως τα 702 λίτρα (VDA), τιμή που τοποθετεί το μοντέλο στην κορυφή της γκάμας της Dacia όσον αφορά τον διαθέσιμο χώρο φόρτωσης. Ανάλογα με το σύστημα κίνησης, η χωρητικότητα μεταβάλλεται:

Hybrid 155 : έως 612 λίτρα

: έως Mild Hybrid 140 : έως 702 λίτρα

: έως Mild Hybrid-G 140 : έως 660 λίτρα

: έως Hybrid-G 150 4×4: έως 556 λίτρα

Οι τιμές αυτές μετρώνται σύμφωνα με το πρότυπο VDA, το οποίο χρησιμοποιεί ειδικά αντικείμενα συγκεκριμένων διαστάσεων για την ακριβή αποτύπωση του διαθέσιμου όγκου.

Η πρακτικότητα του Dacia Bigster γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν αναδιπλωθούν τα πίσω καθίσματα. Σε αυτή την περίπτωση, η μέγιστη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών μπορεί να φτάσει έως και 2.002 λίτρα, ανάλογα με την έκδοση. Πιο συγκεκριμένα:

Mild Hybrid 140 : έως 2.002 λίτρα

: έως Hybrid 155 : έως 1.912 λίτρα

: έως Mild Hybrid-G 140 : έως 1.960 λίτρα

: έως Hybrid-G 150 4×4: έως 1.856 λίτρα

Οι αριθμοί αυτοί επιβεβαιώνουν τον οικογενειακό χαρακτήρα του μοντέλου, καθώς ο χώρος αποσκευών μπορεί να εξυπηρετήσει από μεγάλες αποσκευές ταξιδιού μέχρι εξοπλισμό για δραστηριότητες όπως σκι, camping ή ποδήλατα.

Η Dacia επιχειρεί να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη χρηστικότητα του χώρου αποσκευών μέσω ψηφιακών εργαλείων. Ένα από αυτά είναι η εφαρμογή Dacia AR, η οποία επιτρέπει στον οδηγό να οργανώσει αποτελεσματικά το φορτίο μέσα στο πορτμπαγκάζ. Η εφαρμογή λειτουργεί μέσω επαυξημένης πραγματικότητας, επιτρέποντας στον χρήστη να σαρώσει αντικείμενα ή να επιλέξει αποσκευές από μια βιβλιοθήκη, ώστε το σύστημα να προτείνει την καλύτερη δυνατή διάταξη μέσα στον διαθέσιμο χώρο. Με αυτό τον τρόπο, η διαδικασία φόρτωσης γίνεται πιο απλή και αποτελεσματική, ειδικά σε περιπτώσεις όπου πρέπει να μεταφερθούν πολλά διαφορετικά αντικείμενα.

Το Dacia Bigster αποτελεί το μεγαλύτερο επιβατικό μοντέλο της μάρκας και σηματοδοτεί την είσοδό της στην κατηγορία των μεγαλύτερων οικογενειακών SUV. Η σχεδίασή του δίνει έμφαση στις καθαρές γραμμές, στους μεγάλους χώρους για επιβάτες και φυσικά στον ευρύχωρο χώρο αποσκευών, που αποτελεί ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα. Με τη χωρητικότητα να φτάνει έως 702 λίτρα, το μοντέλο προσφέρει έναν από τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης όχι μόνο στη γκάμα της Dacia, αλλά και συνολικά στην κατηγορία του. Για όσους αναζητούν ένα οικογενειακό SUV με μεγάλους χώρους, πρακτικότητα και σύγχρονα συστήματα κίνησης, το Dacia Bigster έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη.

Τι κρατάμε;