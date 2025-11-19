To SUV της Hyundai που ξεκινά από 19.290 ευρώ – Διατίθεται και ως υβριδικό

Η Hyundai συνεχίζει να αποδεικνύει ότι ξέρει να διαβάζει σωστά την αγορά, παρουσιάζοντας μοντέλα που ισορροπούν ιδανικά ανάμεσα στην τιμή και την τεχνολογία.

Η εικόνα ενός μοντέλου που εξελίσσεται χωρίς να χάνει τον πρακτικό του χαρακτήρα είναι κάτι που πάντα τραβά την προσοχή. Το ανανεωμένο Hyundai Bayon παρουσιάζει ακριβώς αυτό το προφίλ: πιο σύγχρονη σχεδίαση, καλύτερο εξοπλισμό και, πάνω απ’ όλα, τιμολόγηση που παραμένει προσγειωμένη σε μια εποχή που τα B-SUV έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα 20.000 ευρώ.

Με τιμή εκκίνησης 19.290 ευρώ για τον ατμοσφαιρικό 1.2 των 79 ίππων και 21.890 ευρώ για το νέο ήπια υβριδικό σύνολο των 100 ίππων, το Bayon μπαίνει ξανά στο επίκεντρο όσων αναζητούν ένα οικονομικό αλλά σύγχρονο SUV. Και όσο προχωράς στα στοιχεία του facelift, γίνεται σαφές ότι η Hyundai δεν έμεινε απλώς σε αλλαγές βιτρίνας, αλλά σε ουσιαστική αναβάθμιση.

Το νέο Bayon υιοθετεί το πιο πρόσφατο σχεδιαστικό αποτύπωμα της Hyundai, με το χαρακτηριστικό LED light bar στο εμπρός μέρος, δίνοντας στο αυτοκίνητο πιο premium όψη. Το προφίλ διατηρεί την καθαρότητα των γραμμών του, με τα τονισμένα φτερά να προσθέτουν χαρακτήρα χωρίς να κουράζουν.

Οι διαστάσεις παραμένουν ιδανικές για αστική χρήση: 4.180 mm μήκος, 1.775 mm πλάτος, 1.500 mm ύψος και 2.580 mm μεταξόνιο. Με αυτά τα νούμερα, το Bayon βρίσκεται στην καρδιά του B-SUV segment, αλλά με πρακτικότητα που συχνά θυμίζει μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας. Στο πίσω μέρος, τα ανανεωμένα φωτιστικά σώματα δίνουν πιο καθαρή αίσθηση, ενώ μικρές λεπτομέρειες στον προφυλακτήρα βελτιώνουν την εικόνα χωρίς να αλλάζουν το DNA του αυτοκινήτου.

Μπαίνοντας στην καμπίνα, το facelift φέρνει την ανανέωση που χρειαζόταν. Το Bayon αποκτά πλέον διπλή οθόνη 10,25’’ (ψηφιακό πίνακα οργάνων + infotainment), αναβαθμισμένο λογισμικό, καλύτερα γραφικά και πιο καθαρή εργονομία.

Η Hyundai γνωρίζει πώς να συνδυάζει υλικά και αίσθηση «value» χωρίς να φαίνεται φθηνή, και το Bayon αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι χώροι παραμένουν ένα από τα δυνατά του χαρτιά: ευρύχωρη δεύτερη σειρά και 411 λίτρα χώρου αποσκευών, αριθμός που το τοποθετεί στην κορυφή της κατηγορίας. Τα νέα χρώματα εσωτερικού και οι λεπτομέρειες γύρω από την κεντρική κονσόλα δίνουν πιο μοντέρνα πινελιά, ενώ οι χειρισμοί είναι απόλυτα πρακτικοί.

Η γκάμα του Bayon είναι απλή, καθαρή και απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

1.2B 79hp – από 19.290 €

Ο ατμοσφαιρικός 1.2 λίτρων παραμένει η πιο οικονομική είσοδος στον κόσμο των SUV της Hyundai. Με 79 ίππους και 5άρι χειροκίνητο, το σύνολο αυτό δεν υπόσχεται επιδόσεις αλλά στιβαρή αξιοπιστία, χαμηλή κατανάλωση και χαμηλό κόστος χρήσης. Είναι ο κινητήρας για όσους θέλουν ένα απλό, οικονομικό crossover για καθημερινή χρήση.

1.0T 100hp 48V Hybrid – από 21.890 €

Το ήπια υβριδικό σύνολο με τους 100 ίππους είναι ο ισορροπημένος συνδυασμός τεχνολογίας και οικονομίας. Διαθέσιμο με 6άρι χειροκίνητο ή 7DCT, προσφέρει πιο άνετη οδήγηση, σημαντικά καλύτερη απόκριση, και χαμηλότερη κατανάλωση χάρη στη συμβολή του 48V συστήματος. Είναι η έκδοση που ταιριάζει περισσότερο σε όσους κινούνται και εκτός πόλης. Καμία επιλογή δεν υπόσχεται «σπορ» διάθεση, αλλά και οι δύο δίνουν ακριβώς αυτό που χρειάζεται το αυτοκίνητο: σταθερότητα, οικονομία και καθημερινή ευκολία.

Το Bayon παραμένει ένα SUV φτιαγμένο για άνετη καθημερινότητα. Η ανάρτηση απορροφά τις ανωμαλίες χωρίς θόρυβο, το τιμόνι είναι ελαφρύ και αποτελεσματικό στην πόλη, ενώ ο ήχος κύλισης είναι περιορισμένος για τα δεδομένα της κατηγορίας. Στους ανοιχτούς δρόμους, το μοντέλο κρατάει καλά, με ελεγχόμενες κλίσεις και προοδευτικές αντιδράσεις. Το 7DCT, στην ήπια υβριδική έκδοση, βελτιώνει ιδιαίτερα την αίσθηση ποιότητας, ενώ το χειροκίνητο 6άρι έχει γνωστή, καθαρή λειτουργία Hyundai.

Ένα από τα μεγάλα όπλα του facelift είναι ο εξοπλισμός. Το Bayon προσφέρει:

Hyundai SmartSense με όλες τις βασικές λειτουργίες υποβοήθησης

με όλες τις βασικές λειτουργίες υποβοήθησης Lane Keeping Assist

Forward Collision-Avoidance

Driver Attention Warning

High Beam Assist

Υποστήριξη πλοήγησης με real-time δεδομένα

Οθόνη κεντρικού infotainment 10,25’’ με πλήρη συνδεσιμότητα

Over-the-air ενημερώσεις λογισμικού

Η συνολική εικόνα είναι αυτή ενός crossover που δεν προσπαθεί να «μοιάσει» premium αλλά να δώσει στον οδηγό ουσιαστική τεχνολογία χωρίς υπερβολικό κόστος.

Το ανανεωμένο Hyundai Bayon συνεχίζει τη στρατηγική του «έξυπνου crossover για όλους». Παραμένει προσιτό, αυξάνει την τεχνολογία του, βελτιώνει την εμφάνιση του και δίνει στον αγοραστή επιλογές που δύσκολα βρίσκεις κάτω από τα 22.000 ευρώ.

Με αφετηρία τα 19.290 ευρώ και με μια ήπια υβριδική έκδοση που καλύπτει όσους θέλουν περισσότερη άνεση και οικονομία, το Bayon δεν είναι εδώ για να εντυπωσιάσει — αλλά για να κάνει τη δουλειά του σωστά, κάθε μέρα.

Τι κρατάμε;