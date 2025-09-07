quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Το SUV της MG που πουλάει περισσότερο από Toyota Corolla Cross – Δες την τιμή του

ΚΥΡΙΑΚΗ | 07.09.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-suv-tis-mg-pou-poulaei-perissotero-apo-toyota-corolla-cross-des-tin-timi-tou-761803

Στην πιο ανταγωνιστική κατηγορία της αγοράς, η MG καταφέρνει να τραβάει την προσοχή με ένα SUV που κερδίζει συνεχώς έδαφος.

  • MG ZS Max με τιμή από 21.750 €
  • 1.194 ταξινομήσεις στην Ελλάδα (Ιαν.–Ιούλ. 2025)
  • Μπροστά από το Toyota Corolla Cross (1.134 μονάδες)
  • Πλούσιος βασικός εξοπλισμός και 7 χρόνια εγγύηση

MG ZS MAX

Η κατηγορία των C-SUV είναι αυτή που κρατάει τα σκήπτρα στις πωλήσεις. Μεγάλη ποικιλία, έντονος ανταγωνισμός και πελάτες που ζητούν τα πάντα: χώρους, εξοπλισμό, προσιτή τιμή και χαμηλό κόστος χρήσης. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα μοντέλο κατάφερε να ξεχωρίσει, αφήνοντας πίσω του ακόμη και ισχυρούς παίκτες της αγοράς.

Το MG ZS Max είναι το SUV που καταγράφει καλύτερες πωλήσεις στην Ελλάδα από το Toyota Corolla Cross, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ για τον Ιούλιο 2025. Με 1.194 ταξινομήσεις στο πρώτο επτάμηνο, το βρετανικής καταγωγής και κινεζικής ιδιοκτησίας μοντέλο πήρε προβάδισμα απέναντι στα 1.134 Corolla Cross, αποδεικνύοντας ότι η MG δεν είναι πλέον «νέος παίκτης», αλλά ουσιαστικός διεκδικητής στην αγορά.

MG ZS MAX

Σχεδίαση και διαστάσεις

Το ZS Max ακολουθεί τη σχεδιαστική γραμμή που καθιέρωσε η MG στην Ευρώπη: δυναμική μάσκα με λεπτά LED φώτα, ανάγλυφες επιφάνειες και πίσω μέρος με crossover χαρακτήρα. Με μήκος 4,32 μέτρα και μεταξόνιο 2,58 μ., τοποθετείται ακριβώς στο κέντρο της κατηγορίας, προσφέροντας εσωτερικούς χώρους που καλύπτουν με άνεση μια οικογένεια.

Οι ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, τα φώτα ημέρας και η στάνταρ οροφή σε μαύρο χρώμα (στις ανώτερες εκδόσεις) δίνουν στο μοντέλο πιο premium αίσθηση από ό,τι θα περίμενε κανείς στην τιμή.

MG ZS MAX

Εσωτερικό και εξοπλισμός

Μπαίνοντας στην καμπίνα, το MG ZS Max κάνει εντύπωση με την κεντρική οθόνη αφής 10,1 ιντσών, τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και τα ποιοτικά υλικά. Η διάταξη είναι σύγχρονη, με έμφαση στη χρηστικότητα: θήκες αποθήκευσης, USB θύρες για όλους τους επιβάτες και πορτμπαγκάζ 448 λίτρων που φτάνει τα 1.166 λ. με τα καθίσματα πεσμένα.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται στοιχεία που σε άλλα SUV δίνονται με έξτρα κόστος: κάμερα 360°, adaptive cruise control, αυτόματο φρενάρισμα, σύστημα διατήρησης λωρίδας και 7 αερόσακοι. Και όλα αυτά με 7 χρόνια εγγύηση που καλύπτει και τα μηχανικά μέρη.

MG ZS MAX

Κινητήρες και επιδόσεις

Η γκάμα του ZS Max στην Ελλάδα εφοδιάζεται με 1.500άρη κινητήρα βενζίνης, ο οποίος αποδίδει 115 ίππους και 148Νm ροπής, ενώ συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων που στέλνει την κίνηση στους εμπρός τροχούς. Αυτός ο κινητήρας έχει στόχο την οικονομία και την απλότητα, με μέση κατανάλωση γύρω στα 6,5 λτ./100 χλμ. Οι επιδόσεις δεν εντυπωσιάζουν, με το 0-100 να παίρνει 12,5 δευτερόλεπτα, αλλά είναι επαρκείς για καθημερινή χρήση, με άνετη οδήγηση στην πόλη και στον αυτοκινητόδρομο.

Πιο πάνω βρίσκουμε και την υβριδική εκδοχή HYBRID+, η οποία προσφέρει αυξημένη απόδοση με κορυφαίες επιδόσεις και μεγάλη άνεση στην κάλυψη αποστάσεων, εμφανίζοντας ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση. Διαθέτει τεχνολογίες για περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας και της άνεσης. Συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 1,5 lt με ισχύ 102 ίππων κι έναν ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 136 ίππους και ροπή της τάξης των 250 Nm. Η συνδυαστική ισχύς αγγίζει τους 197 ίππους, με τα 0-100 να επιτυγχάνονται σε 8,7 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία υψηλής τάσης 1,83 kWh επαναφορτίζεται από μια υψηλής απόδοσης γεννήτρια 45 kW για να προσφέρει τη δυνατότητα σημαντικής εξοικονόμησης κόστους λειτουργίας, με βελτιωμένη οικονομία καυσίμου 5,1 lt/ 100 km (WLTP Μικτή) και χαμηλές εκπομπές CO2, 113 g/km.

MG ZS MAX

Πού κερδίζει στην αγορά

Το MG ZS Max ποντάρει σε τρία στοιχεία: χαμηλή τιμή, πλούσιο εξοπλισμό και μεγάλη εγγύηση. Με αρχική τιμή από 21.750 ευρώ, τοποθετείται πιο χαμηλά από τους περισσότερους ανταγωνιστές της κατηγορίας C-SUV. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι προσφέρει όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας από τη βάση, γίνεται ιδιαίτερα ελκυστικό για οικογένειες και εταιρικούς στόλους.

Τα νούμερα του ΣΕΑΑ δείχνουν ότι αυτή η στρατηγική αποδίδει: το ZS Max πούλησε περισσότερα κομμάτια από το Corolla Cross στο πρώτο επτάμηνο, μια επιτυχία που ελάχιστοι θα προέβλεπαν όταν η MG πρωτοεμφανίστηκε στην ελληνική αγορά.

MG ZS MAX

Τι κρατάμε;

  • Το MG ZS Max κατέγραψε 1.194 ταξινομήσεις στην Ελλάδα (Ιαν.–Ιούλ. 2025)
  • Ξεπέρασε το Toyota Corolla Cross (1.134 μονάδες) στην ίδια κατηγορία
  • Προσφέρει χαμηλή τιμή (από 21.750 €), πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση
  • Δείχνει ότι η MG εξελίσσεται σε σοβαρό αντίπαλο για τις παραδοσιακές μάρκες στην κατηγορία των C-SUV

Το κορυφαίο premium οικογενειακό της BMW με 219 ευρώ/μήνα – Πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα το νέο Tesla Model Y Performance – Δες την τιμή

Τα 5+1 φθηνότερα οικογενειακά SUV στην Ελλάδα – Τιμές από 18.900 ευρώ

Tags
#MG#MG ZS Max
