quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΑΓΟΡΑ

Το SUV της Suzuki που πούλαγε 14 αυτοκίνητα τη μέρα για όλο τον Ιανουάριο στην Ελλάδα – Ξεκινά από 20.580 ευρώ

ΣΑΒΒΑΤΟ | 14.02.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-suv-tis-suzuki-pou-poulage-14-aftokinita-ti-mera-gia-olo-ton-ianouario-stin-ellada-xekina-apo-20-580-evro-778786

Η Suzuki έχει καταφέρει κάτι που λίγες μάρκες πετυχαίνουν διαχρονικά στην ελληνική αγορά: να διατηρεί σταθερή εμπορική δυναμική με αυτοκίνητα που απαντούν ευθέως στις ανάγκες του καθημερινού οδηγού.,

Ο Ιανουάριος λοιπόν επιβεβαίωσε κάτι που βλέπουμε σταθερά τα τελευταία χρόνια. Η Suzuki εξακολουθεί να έχει ισχυρό αποτύπωμα στα SUV πόλης, με το Vitara να σηκώνει μεγάλο μέρος του βάρους. Με 454 ταξινομήσεις μέσα σε έναν μήνα, μεταφράζεται πρακτικά σε περίπου 14 αυτοκίνητα τη μέρα, νούμερο που δείχνει όχι απλώς καλή πορεία, αλλά εμπορική δυναμική που δύσκολα αγνοείται.

Suzuki

Το Vitara είναι από εκείνα τα SUV που δεν χρειάστηκε ποτέ να «φωνάξει» για να ακουστεί. Το μέγεθός του είναι ακριβώς εκεί που πρέπει για την Ελλάδα. Ευέλικτο στην πόλη, χωρίς να νιώθεις ότι οδηγείς κάτι μικρό όταν φορτωθεί για ταξίδι. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος βοηθά σε κακοτεχνίες, πεζοδρόμια και χωματόδρομους, ενώ οι σωστές αναλογίες του αμαξώματος το κάνουν εύχρηστο ακόμη και σε στενά αστικά περιβάλλοντα. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί το βλέπουν ως «one car solution» για οικογένεια που θέλει τα πάντα χωρίς υπερβολές.

Suzuki

Σχεδιαστικά, το Vitara έχει περάσει στη φάση ωριμότητας. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με ακρότητες, αλλά με ισορροπία. Η μάσκα, τα LED φωτιστικά σώματα και οι διχρωμίες αμαξώματος κρατούν την εικόνα σύγχρονη, ενώ τα προστατευτικά περιμετρικά στοιχεία θυμίζουν τον SUV χαρακτήρα που κουβαλά από την πρώτη γενιά.Είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που δείχνουν «σωστά» χωρίς να χρειάζονται χρόνο προσαρμογής στο μάτι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπαίνοντας στην καμπίνα, η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη. Εργονομία, πρακτικότητα και εξοπλισμός που καλύπτει τις ανάγκες χωρίς περιττές υπερβολές. Η θέση οδήγησης είναι ψηλή, με καλή ορατότητα, στοιχείο που εκτιμά ιδιαίτερα το ελληνικό κοινό. Οι χώροι επαρκούν άνετα για τετραμελή οικογένεια, ενώ ο χώρος αποσκευών καλύπτει ταξίδια χωρίς άγχος. Στο κομμάτι της τεχνολογίας, συναντάμε infotainment με συνδεσιμότητα smartphone, συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και πλήρες πακέτο ασφάλειας, στοιχεία που ενισχύουν τον value for money χαρακτήρα.

Ένας από τους βασικούς λόγους της εμπορικής επιτυχίας είναι η υβριδική γκάμα κινητήρων. Το Vitara διατίθεται με:

  • Ήπια υβριδικό σύστημα 48V
  • Πλήρως υβριδική έκδοση Strong Hybrid

Η ήπια υβριδική έκδοση συνδυάζει turbo βενζινοκινητήρα με ηλεκτρική υποβοήθηση, μειώνοντας κατανάλωση και εκπομπές, ενώ η Strong Hybrid μπορεί να κινηθεί και αμιγώς ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες μέσα στην πόλη. Αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος χρήσης, αλλά και σε μηδενικά τέλη κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες εκδόσεις, στοιχείο που παίζει καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή.

Για όσους θέλουν κάτι παραπάνω από αστική χρήση, υπάρχει και το γνωστό σύστημα τετρακίνησης AllGrip. Με επιλογές προγραμμάτων οδήγησης, προσαρμόζει την κατανομή ροπής ανάλογα με το τερέν, δίνοντας στο Suzuki Vitara δυνατότητες που ξεπερνούν τα δεδομένα της κατηγορίας. Δεν είναι hardcore off-roader, αλλά για χιόνι, λάσπη ή χωματόδρομο, προσφέρει επίπεδο ασφάλειας που λίγα B-SUV διαθέτουν.

Ένας ακόμη λόγος που το Suzuki Vitara συνεχίζει να γράφει πωλήσεις είναι η τιμολογιακή του τοποθέτηση. Η γκάμα στην Ελλάδα ξεκινά από 20.580 ευρώ, τιμή που τοποθετεί το μοντέλο στον πυρήνα της κατηγορίας, διατηρώντας όμως υβριδική τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό. Σε συνδυασμό με την αξιοπιστία που συνοδεύει διαχρονικά τη Suzuki, δημιουργεί ένα πακέτο που για πολλούς αγοραστές μοιάζει «σίγουρη επιλογή».


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Οι 454 ταξινομήσεις Ιανουαρίου δεν είναι συγκυριακές. Αντιπροσωπεύουν μια σταθερή συνταγή επιτυχίας. Το Vitara δεν προσπαθεί να είναι το πιο εντυπωσιακό ή το πιο τεχνολογικά φορτωμένο SUV της αγοράς. Προσπαθεί να είναι το πιο ισορροπημένο. Και αυτό φαίνεται να εκτιμά το ελληνικό κοινό.

Τι κρατάμε

  • 454 ταξινομήσεις τον Ιανουάριο στην Ελλάδα
  • Υβριδική γκάμα κινητήρων με χαμηλή κατανάλωση
  • Διαθέσιμη τετρακίνηση AllGrip
  • Τιμή εκκίνησης από 20.580 ευρώ

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Suzuki#Suzuki Vitara
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-fthinotero-suv-tis-suzuki-stin-ellada-einai-yvridiko-xekina-apo-20-580-evro-709345

ΑΓΟΡΑ

22.12.2025

Το φθηνότερο SUV της Suzuki στην Ελλάδα είναι υβριδικό – Ξεκινά από 20.580 ευρώ
to-afthentiko-yvridiko-suv-pou-echei-10-chronia-engyisi-kai-timi-20-580-evro-778804

ΑΓΟΡΑ

26.11.2025

Το αυθεντικό υβριδικό SUV που έχει 10 χρόνια εγγύηση και τιμή 20.580 ευρώ
i-nea-yvridiki-ekdosi-tou-best-seller-suv-tis-suzuki-pou-irthe-stin-ellada-me-timi-20-580-evro-709345

ΑΓΟΡΑ

30.07.2025

Η νέα υβριδική έκδοση του best-seller SUV της Suzuki που ήρθε στην Ελλάδα – Με τιμή 20.580 ευρώ
iaponiko-yvridiko-c-suv-me-10-chronia-engyisi-timi-apo-21-990-evro-725219

ΑΓΟΡΑ

11.02.2026

Ιαπωνικό υβριδικό C-SUV με 10 χρόνια εγγύηση – Τιμή από 21.990 ευρώ
fthinotero-stin-ellada-to-koryfaio-oikogeneiako-suv-tis-suzuki-des-nees-times-725218

ΑΓΟΡΑ

23.01.2026

Φθηνότερο στην Ελλάδα το κορυφαίο οικογενειακό SUV της Suzuki – Δες νέες τιμές
to-axiopisto-yvridiko-suzuki-pou-agapoun-oi-ellines-kai-xekina-apo-16-990-evro-774521

ΑΓΟΡΑ

06.01.2026

Το αξιόπιστο υβριδικό Suzuki που αγαπούν οι Έλληνες και ξεκινά από 16.990 ευρώ

Πρόσφατες Ειδήσεις