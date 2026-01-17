quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Το SUV της Volkswagen που έρχεται στην Ελλάδα το Μάρτιο – Έχει ήδη πουλήσει 201.995 αυτοκίνητα

ΣΑΒΒΑΤΟ | 17.01.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-suv-tis-volkswagen-pou-erchetai-stin-ellada-to-martio-echei-idi-poulisei-201-995-aftokinita-784133

Αν υπάρχει ένα μοντέλο που καθόρισε τη σύγχρονη εμπορική επιτυχία της Volkswagen στην κατηγορία των SUV, αυτό είναι το T-Roc. Από το 2017 που παρουσιάστηκε, έγινε αμέσως συνώνυμο της ισορροπίας μεταξύ premium αίσθησης, πρακτικότητας και δυναμικού χαρακτήρα.

Το 2025, χρονιά λανσαρίσματος της δεύτερης γενιάς του, ήρθε να επιβεβαιώσει τη θέση του στην κορυφή, σημειώνοντας 201.995 ταξινομήσεις και αύξηση 3,9% σε σχέση με το 2024. Η επιτυχία αυτή δεν είναι τυχαία. Το T-Roc καταφέρνει να «μιλά» σε ένα εξαιρετικά ευρύ κοινό – από νέους επαγγελματίες μέχρι οικογένειες που αναζητούν ένα SUV με στιλ, χώρο και τεχνολογική πληρότητα. Στην Ελλάδα, άλλωστε, το μοντέλο υπήρξε σταθερά ένα από τα δημοφιλέστερα SUV της κατηγορίας C, κάτι που εξηγεί γιατί η άφιξη της νέας γενιάς συγκεντρώνει ήδη έντονο ενδιαφέρον.

Το νέο T-Roc διατηρεί τη γνωστή σιλουέτα, αλλά με πιο δυναμικές αναλογίες. Το μήκος του έχει αυξηθεί κατά 12 εκατοστά, αγγίζοντας τα 4,38 μέτρα, και το μεταξόνιο προσφέρει πλέον ακόμα καλύτερη εκμετάλλευση χώρων. Ο σχεδιασμός είναι πιο «καθαρός», με φωτιζόμενη γρίλια, φαρδύτερα φτερά και ανανεωμένα φωτιστικά σώματα IQ.Light LED Matrix. Στο πίσω μέρος, οι λεπτομέρειες είναι πιο εκλεπτυσμένες, ενώ οι ζάντες φτάνουν έως και τις 19 ίντσες στις κορυφαίες εκδόσεις. Παράλληλα, το αμάξωμα διαθέτει καλύτερη αεροδυναμική απόδοση, κάτι που συντελεί σε χαμηλότερη κατανάλωση και καλύτερη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες. Το εσωτερικό είναι εκεί όπου η αλλαγή είναι πιο έντονη. Η Volkswagen εγκατέλειψε τα αμφιλεγόμενα sliders αφής της προηγούμενης γενιάς και επανέφερε φυσικούς διακόπτες για τις βασικές λειτουργίες. Το αποτέλεσμα είναι πιο premium, πιο εργονομικό και πιο φιλικό στον οδηγό. Το ταμπλό φιλοξενεί οθόνη αφής 12,9” για το infotainment και ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25”, σε ενιαία σχεδίαση που θυμίζει το νέο Tiguan.

Η νέα γενιά του Volkswagen T-Roc βασίζεται στην πλατφόρμα MQB Evo, που υποστηρίζει πλήρη εξηλεκτρισμό. Η βασική έκδοση 1.0 eTSI αποδίδει 116 PS και προσφέρει εξαιρετική οικονομία, με κατανάλωση γύρω στα 5,4 lt/100 km, ενώ η 1.5 eTSI 150 PS ενσωματώνει τεχνολογία ACT+ (απενεργοποίηση κυλίνδρων) και ήπιο υβριδικό σύστημα 48V. Το κιβώτιο DSG 7 σχέσεων είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, εξασφαλίζοντας ομαλές αλλαγές και άμεση απόκριση. Αργότερα μέσα στη χρονιά θα προστεθεί η plug-in υβριδική έκδοση eHybrid με 204 PS και ηλεκτρική αυτονομία πάνω από 100 km, χάρη στη νέα μπαταρία 19,7 kWh. Για τους φίλους των επιδόσεων, θα υπάρξει και πάλι η έκδοση R, με τον γνωστό 2.0 TSI 333 PS, τετρακίνηση 4MOTION και αναβαθμισμένο σύστημα εκκίνησης launch control.

Η γκάμα εκδόσεων στην Ελλάδα θα περιλαμβάνει τις Life, Style, R-Line και R. Από τη βασική ήδη, η εξοπλιστική εικόνα είναι πληρέστατη, με ψηφιακό cockpit, αυτόματο κλιματισμό, ζάντες 17”, αισθητήρες στάθμευσης και σύστημα πλοήγησης Discover. Η έκδοση Style προσθέτει στοιχεία άνεσης και αισθητικής, όπως ambient lighting και θερμαινόμενα καθίσματα, ενώ η R-Line δίνει πιο σπορ χαρακτήρα με σκληρότερη ανάρτηση, σπορ καθίσματα και δυναμικό προφυλακτήρα. Στο τεχνολογικό κομμάτι, το νέο σύστημα infotainment MIB4 υποστηρίζει over-the-air ενημερώσεις, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και το αναβαθμισμένο Travel Assist 2.0, που επιτρέπει ημι-αυτόνομη οδήγηση σε συνδυασμό με adaptive cruise control.

Το νέο Volkswagen T-Roc θα κάνει την εμφάνισή του στις ελληνικές εκθέσεις στις αρχές Μαρτίου 2026, ξεκινώντας με τις εκδόσεις 1.0 eTSI 116 PS DSG και 1.5 eTSI 150 PS DSG. Η τιμή εκκίνησης εκτιμάται κοντά στις 29.000 ευρώ, ενώ η πλουσιότερη έκδοση R-Line θα ξεπερνά ελαφρώς τις 33.000 ευρώ. Η plug-in eHybrid θα ακολουθήσει αργότερα μέσα στο έτος, προσφέροντας σημαντικά φορολογικά οφέλη και πρόσβαση σε ζώνες χαμηλών ρύπων. Η στρατηγική τοποθέτηση ανάμεσα στα T-Cross και Tiguan διασφαλίζει ότι το T-Roc θα συνεχίσει να αποτελεί τη «χρυσή τομή» της γκάμας, απευθυνόμενο σε όσους θέλουν ένα SUV με ευρωπαϊκό DNA, προηγμένη τεχνολογία και υψηλή μεταπωλητική αξία.

Τι κρατάμε;

  • Πάνω από 200.000 πωλήσεις σε έναν χρόνο και αύξηση 3,9%.
  • Μεγαλύτερες διαστάσεις (+12 εκ.) και πιο ώριμη σχεδίαση.
  • Υβριδικοί κινητήρες 116 και 150 PS, όλα με DSG.
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
