Το SUV των 120.065 ευρώ που έχει κάνει 132 πωλήσεις στην Ελλάδα μέσα στο 2025

Σε μια αγορά γεμάτη επιλογές, ορισμένα SUV καταφέρνουν να ξεχωρίσουν όχι για τον όγκο των πωλήσεων, αλλά για τον χαρακτήρα τους.

Μπορεί να κοστίζει όσο ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, όμως το Range Rover Sport έχει αποδείξει ότι για το κοινό που μπορεί να το αποκτήσει, δεν υπάρχει υποκατάστατο. Για το 2025 (μέχρι τον Οκτώβριο) έχει σημειώσει 132 ταξινομήσεις στη χώρα μας, εκ των οποίων 13 μέσα στον Οκτώβριο, αριθμοί που για ένα πολυτελές SUV άνω των 120.000 ευρώ θεωρούνται εντυπωσιακοί.

Η παρουσία του στους ελληνικούς δρόμους αποπνέει αυτοπεποίθηση και κύρος. Δεν είναι απλώς ένα ακόμα Range Rover: είναι η πιο σπορ, δυναμική και οδηγοκεντρική εκδοχή της μάρκας. Και φαίνεται. Από τη σχεδίασή του μέχρι τον τρόπο που κινείται, το Sport διατηρεί την ευγενική αύρα της Land Rover, προσθέτοντας όμως μια δοσολογία αδρεναλίνης που το ξεχωρίζει από κάθε άλλο πολυτελές SUV.

Σχεδίαση που επιβάλλεται

Η εξωτερική του εμφάνιση συνδυάζει καθαρότητα και στυλ. Οι αναλογίες είναι άψογες: μακρύ καπό, φαρδύ μετατρόχιο και γραμμές που αποπνέουν δύναμη χωρίς υπερβολές. Η λεπτή LED φωτιστική υπογραφή και το κεκλιμένο πίσω παρμπρίζ προσδίδουν μια σχεδόν coupe αισθητική, χωρίς να θυσιάζεται ο χαρακτήρας του SUV.

Στο πίσω μέρος, η χαρακτηριστική μπάρα LED ενώνει τα φανάρια με τρόπο που θυμίζει Range Rover, αλλά με πιο μοντέρνο και τεχνολογικό ύφος. Είναι ένα αυτοκίνητο που, ακόμα κι αν δεν σε ενδιαφέρουν τα αυτοκίνητα, δύσκολα περνά απαρατήρητο. Οι επιλογές σε χρώματα και ζάντες είναι ανεξάντλητες, ενώ το Dynamic Pack ή η κορυφαία SV έκδοση προσθέτουν ακόμα περισσότερη ένταση, με λεπτομέρειες από ανθρακόνημα και σπορ προφυλακτήρες.

Εσωτερικό πολυτέλειας και τεχνολογίας

Ανοίγοντας την πόρτα, καταλαβαίνεις αμέσως γιατί οι Βρετανοί εξακολουθούν να θεωρούνται μάστορες της αίσθησης κύρους. Το εσωτερικό του Range Rover Sport μοιάζει περισσότερο με executive lounge παρά με καμπίνα SUV. Υλικά όπως το δέρμα Windsor, τα οικολογικά Ultrafabrics και οι αλουμινένιες επενδύσεις συνδυάζονται με τον ψηφιακό κόσμο των οθονών Pivi Pro.

Η κεντρική οθόνη 13,1 ιντσών διαθέτει κυρτό γυαλί και χειρισμό αφής με εξαιρετική ταχύτητα, ενώ ο πίνακας οργάνων 13,7’’ προσαρμόζεται πλήρως. Ο ήχος υπογράφεται από το Meridian 3D Surround System, δημιουργώντας εμπειρία θεάτρου μέσα στην καμπίνα. Ο χώρος είναι γενναιόδωρος, με κορυφαία ποιότητα κύλισης και καθίσματα που προσφέρουν μασάζ, θέρμανση και ψύξη. Αντί να φωνάζει «τεχνολογία», το κάνει με διακριτικότητα και φινέτσα .

Κινητήρες και τεχνολογία κίνησης

Το Range Rover Sport προσφέρεται με πλήρη γκάμα κινητήρων, από 6κύλινδρα mild hybrid έως και plug-in hybrid εκδόσεις με ηλεκτρική αυτονομία έως 123 km. Η έκδοση P510e συνδυάζει ηλεκτροκινητήρα και τον 3.0 βενζίνης, αποδίδοντας 510 ίππους και 0-100 km/h σε μόλις 5,4 δευτερόλεπτα. Για όσους ζητούν το απόλυτο, υπάρχει η νέα SV Edition One με V8 twin-turbo 4.4 λίτρων και 635 ίππους. Η οδήγηση συνοδεύεται από την τετρακίνηση Intelligent All-Wheel Drive, τη ρύθμιση ύψους Adaptive Dynamics και τη δυνατότητα επιλογής πολλαπλών προγραμμάτων μέσω του Terrain Response 2. Παρά το βάρος και την πολυτέλεια, το Range Rover Sport μπορεί να κινηθεί εντυπωσιακά γρήγορα, να διασχίσει ποτάμια βάθους έως 900 mm και να διατηρήσει μια σχεδόν μαγική άνεση στην άσφαλτο.

Στο δρόμο: Σπορ χωρίς συμβιβασμούς

Η ονομασία «Sport» δεν είναι διακοσμητική. Με τη νέα πλατφόρμα MLA-Flex, το SUV δείχνει ασυνήθιστα ευκίνητο για το μέγεθός του. Το τιμόνι έχει βάρος και αμεσότητα, η ανάρτηση αερανάρτησης προσαρμόζεται άμεσα, ενώ η τετραδιεύθυνση μειώνει τον κύκλο στροφής, κάνοντάς το ευέλικτο μέσα στην πόλη και εξαιρετικά σταθερό στον αυτοκινητόδρομο. Στην plug-in έκδοση, η ηλεκτρική λειτουργία χαρίζει ησυχία και αίσθηση «glide», ενώ όταν συνδυάζεται η πλήρης ισχύς, το αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο GT παρά SUV. Είναι ένα αυτοκίνητο που δεν εντυπωσιάζει με θόρυβο ή επιθετικότητα, αλλά με την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα σε δύναμη, άνεση και τεχνολογία.

Το Range Rover Sport είναι ένα SUV που δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Η τιμή του των 120.065 ευρώ δεν το καθιστά προσιτό, αλλά όσοι το αποκτούν ξέρουν ακριβώς γιατί το επιλέγουν. Αντιπροσωπεύει το σημείο όπου η πολυτέλεια συναντά την απόδοση και όπου η παρουσία από μόνη της λέει περισσότερα από τα νούμερα.

Σε μια αγορά που οι πωλήσεις πολυτελών SUV παραμένουν περιορισμένες, το Sport κατορθώνει να συγκεντρώσει 132 ταξινομήσεις μέσα στο 2025 — αποδεικνύοντας ότι η ζήτηση για «απόλυτα» αυτοκίνητα δεν εξαφανίστηκε ποτέ· απλώς έγινε πιο εκλεκτική.

Τι κρατάμε;

Το Range Rover Sport είναι το πιο εμπορικό premium SUV άνω των 100.000€ στην Ελλάδα το 2025.

είναι το στην Ελλάδα το 2025. Προσφέρει υβριδικές και plug-in επιλογές με έως 123 km ηλεκτρικής αυτονομίας .

με έως . Η κορυφαία έκδοση SV αποδίδει 635 ίππους και προσφέρει επιδόσεις supercar.

αποδίδει και προσφέρει επιδόσεις supercar. Παρά την πολυτέλεια, διατηρεί πραγματικές off-road δυνατότητες.

