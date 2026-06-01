Το Tesla που πουλάει περισσότερο κι από Octavia – Τιμή

Η ελληνική αγορά μπορεί να εξακολουθεί να αγαπά τα SUV, όμως στην κατηγορία των μεσαίων οικογενειακών μοντέλων υπάρχει ένα Tesla που κινείται πλέον σε δικούς του ρυθμούς.

Και μάλιστα δεν μιλάμε για κάποιο παραδοσιακό best seller με κινητήρα βενζίνης ή diesel, αλλά για ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που έχει καταφέρει να αφήσει πίσω του ακόμη και ονόματα με τεράστια ιστορία στην ελληνική αγορά. Ο λόγος για το Tesla Model 3, το οποίο αναδεικνύεται με διαφορά το δημοφιλέστερο μοντέλο της D-Segment στην Ελλάδα μέχρι στιγμής μέσα στο 2026, ξεπερνώντας ακόμη και τη Skoda Octavia.

Πουλάει περισσότερο από την Octavia

Σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων της κατηγορίας D, το Tesla Model 3 έχει σημειώσει 133 ταξινομήσεις, κατακτώντας το 40,67% της αγοράς. Πίσω του βρίσκεται η Skoda Octavia με 57 ταξινομήσεις και μερίδιο 17,43%, ενώ τρίτη ακολουθεί η Mercedes-Benz CLE με 24 ταξινομήσεις και ποσοστό 7,34%. Η εικόνα της κατηγορίας δείχνει ξεκάθαρα την κυριαρχία του Tesla. Οι 133 ταξινομήσεις του είναι υπερδιπλάσιες από τις 57 της Octavia, ενώ ξεπερνούν κατά πολύ τις επιδόσεις μοντέλων όπως η BMW i4 και η Mercedes C-Class, που βρίσκονται στις 14 ταξινομήσεις η καθεμία. Σε μια αγορά που μέχρι πριν λίγα χρόνια έβλεπε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ως εξειδικευμένη επιλογή, το γεγονός ότι ένα αμιγώς ηλεκτρικό sedan βρίσκεται τόσο άνετα στην κορυφή της κατηγορίας του αποτελεί ίσως μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες των Ελλήνων οδηγών.

Η ανανέωση έκανε τη διαφορά

Η επιτυχία του Model 3 δεν οφείλεται μόνο στην τεχνολογία ηλεκτροκίνησης. Η πρόσφατη ανανέωση του μοντέλου έφερε σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα κατασκευής, στην ηχομόνωση, στην άνεση κύλισης και στο εσωτερικό, κάνοντας το αυτοκίνητο πιο ώριμο και πιο premium από ποτέ. Παράλληλα, η Tesla εξακολουθεί να διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της αγοράς: το δικό της δίκτυο ταχυφορτιστών, τις συνεχείς αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω διαδικτύου και μια συνολικά διαφορετική φιλοσοφία χρήσης σε σχέση με τα παραδοσιακά αυτοκίνητα. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο που δεν προσελκύει μόνο όσους θέλουν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και αγοραστές που μέχρι πρόσφατα θα επέλεγαν ένα premium diesel ή βενζινοκίνητο sedan.

Οι εκδόσεις και οι τιμές στην Ελλάδα

Η ελληνική γκάμα του Tesla Model 3 ξεκινά πλέον από 35.470 ευρώ, καθώς η Tesla προσφέρει το Tesla Bonus ύψους 2.500 ευρώ για την εισαγωγική πισωκίνητη έκδοση, μειώνοντας σημαντικά το κόστος αγοράς της. Αναλυτικά οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Model 3 Rear-Wheel Drive: 35.470 € (από 36.990 €)

35.470 € (από 36.990 €) Model 3 Long Range Rear-Wheel Drive: 44.990 €

44.990 € Model 3 Long Range AWD: 48.990 €

48.990 € Model 3 Performance AWD: 57.490 €

Για τη βασική έκδοση, η τελική τιμή των 35.470 ευρώ προκύπτει από λιανική τιμή 36.990 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνονται 6.865 ευρώ ΦΠΑ και 980 ευρώ έξοδα προορισμού και εγγράφων, ενώ αφαιρείται το Tesla Bonus των 2.500 ευρώ.

Αυτονομία που αλλάζει τα δεδομένα

Η εισαγωγική έκδοση του Model 3 προσφέρει 534 χιλιόμετρα αυτονομίας WLTP, επίδοση που πριν από λίγα χρόνια συναντούσαμε μόνο σε πολύ ακριβότερα ηλεκτρικά μοντέλα. Παράλληλα, επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 6,2 δευτερόλεπτα και φτάνει τα 201 χλμ./ώρα τελικής ταχύτητας, νούμερα που δύσκολα χαρακτηρίζονται «βασικά». Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η έκδοση Long Range Rear-Wheel Drive, η οποία ξεπερνά τα 700 χιλιόμετρα αυτονομίας WLTP, τοποθετώντας το Model 3 ανάμεσα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με τη μεγαλύτερη αυτονομία που μπορεί να αγοράσει κανείς σήμερα στην Ευρώπη. Για όσους αναζητούν επιδόσεις, η κορυφαία έκδοση Performance προσφέρει τετρακίνηση δύο ηλεκτροκινητήρων και επιδόσεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια συναντούσαμε αποκλειστικά σε καθαρόαιμα σπορ αυτοκίνητα.

Το μεγάλο στοίχημα κερδήθηκε

Για δεκαετίες η κατηγορία των οικογενειακών sedan στην Ελλάδα αποτελούσε πεδίο δράσης μοντέλων όπως η Octavia, η C-Class ή η Σειρά 3. Σήμερα όμως το Tesla Model 3 αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση έχει πλέον περάσει σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο ωριμότητας. Με 133 ταξινομήσεις, 40,67% μερίδιο αγοράς και τιμή εκκίνησης από 35.470 ευρώ, όχι μόνο βρίσκεται στην κορυφή της D-Segment, αλλά καταφέρνει να πουλάει περισσότερο ακόμη και από τη Skoda Octavia. Και αυτό ίσως είναι το πιο ξεκάθαρο σημάδι ότι οι ισορροπίες στην αγορά αλλάζουν ταχύτερα απ’ όσο πολλοί περίμεναν.

