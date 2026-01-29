Το Toyota Corolla που είναι φθηνότερο από Yaris – Τιμή στην Ελλάδα

Σε μια αγορά όπου τα μικρά αυτοκίνητα έχουν πάψει προ πολλού να είναι αυτονόητα «φθηνά», το Toyota Corolla καταφέρνει να ανατρέπει τη λογική.

Παρότι πρόκειται για μοντέλο μια κατηγορία επάνω από το Yaris, στην ελληνική αγορά κοστίζει λιγότερο στην εισαγωγική του έκδοση, δημιουργώντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τιμολογιακά παράδοξα των τελευταίων ετών. Για χρόνια είχαμε συνδέσει στο μυαλό μας το μικρό μέγεθος με χαμηλή τιμή. Όμως η σύγχρονη πραγματικότητα της αυτοκίνησης, με αυστηρότερους κανονισμούς ρύπων, αυξημένη τεχνολογία και υβριδικά συστήματα, έχει αλλάξει πλήρως τους κανόνες του παιχνιδιού. Και η Toyota, ίσως άθελά της, το αποδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο.

Ας το πούμε καθαρά. Το Toyota Corolla Sedan ξεκινά στην Ελλάδα από 21.570 ευρώ, ενώ το Toyota Yaris έχει τιμή εκκίνησης 21.620 ευρώ. Μιλάμε για διαφορά μόλις 50 ευρώ, αλλά με τεράστια σημασία σε επίπεδο κατηγορίας και φιλοσοφίας. Το Corolla τοποθετείται στο C-segment, την καρδιά των οικογενειακών αυτοκινήτων, ενώ το Yaris ανήκει στο B-segment, την κατηγορία των supermini. Αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερο αμάξωμα, περισσότερους χώρους, πιο άνετες μετακινήσεις και σαφώς πιο ώριμο χαρακτήρα για το Corolla.

Γιατί το μεγαλύτερο Toyota είναι φθηνότερο;

Η απάντηση βρίσκεται στην επιλογή κινητήρα. Η εισαγωγική έκδοση του Corolla Sedan χρησιμοποιεί ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα, χωρίς υβριδική υποβοήθηση. Πρόκειται για μια πιο απλή, δοκιμασμένη και σαφώς οικονομικότερη λύση σε επίπεδο κόστους παραγωγής και τελικής τιμής. Αντίθετα, το Toyota Yaris στην Ελλάδα διατίθεται αποκλειστικά ως υβριδικό, ακόμη και στη βασική του έκδοση. Το υβριδικό σύστημα ανεβάζει σημαντικά το κόστος αγοράς, παρά τα οφέλη που προσφέρει σε κατανάλωση και χρήση εντός πόλης. Έτσι εξηγείται το παράδοξο. Το μικρότερο αυτοκίνητο είναι τελικά ακριβότερο.

Στην καθημερινότητα, το Corolla προσφέρει πλεονεκτήματα που δεν αποτυπώνονται μόνο στην τιμή. Περισσότερος χώρος για τους πίσω επιβάτες, μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ, καλύτερη άνεση σε ταξίδι και πιο σταθερή αίσθηση στον δρόμο. Είναι ένα αυτοκίνητο που μπορεί να καλύψει με άνεση τον ρόλο του βασικού οικογενειακού μέσου. Το Yaris, από την άλλη, παραμένει κορυφαίο σε αστικό περιβάλλον. Είναι πιο ευέλικτο, πιο οικονομικό σε πραγματικές συνθήκες πόλης και ιδανικό για καθημερινές μετακινήσεις με χαμηλή κατανάλωση. Όμως όλα αυτά έρχονται πλέον με αυξημένο κόστος εισόδου.

Corolla ή Yaris: θέμα προτεραιοτήτων

Η σύγκριση δεν είναι απόλυτη, γιατί απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό. Όμως σε επίπεδο value for money, το Toyota Corolla στην εισαγωγική του έκδοση βάζει δύσκολα ακόμη και στο ίδιο το Yaris.

Για κάποιον που:

θέλει περισσότερους χώρους

κάνει συχνά εθνική οδό

δεν έχει ανάγκη το υβριδικό σύστημα

το Corolla μοιάζει σήμερα πιο λογική επιλογή. Από την άλλη, αν η χρήση είναι σχεδόν αποκλειστικά αστική και η χαμηλή κατανάλωση αποτελεί προτεραιότητα, το Yaris εξακολουθεί να έχει ισχυρά επιχειρήματα.

Η τιμολογιακή αυτή εικόνα δείχνει ξεκάθαρα και τη στρατηγική της Toyota. Διατηρεί το Yaris ως καθαρά υβριδική πρόταση, ενισχύοντας το οικολογικό της προφίλ στις μικρές κατηγορίες, ενώ αφήνει «χώρο» στο Corolla να λειτουργήσει ως η πιο προσιτή επιλογή για όσους θέλουν κάτι μεγαλύτερο χωρίς να μπουν υποχρεωτικά στον κόσμο της υβριδικής τεχνολογίας. Δεν είναι τυχαίο ότι το Corolla παραμένει ένα από τα πιο εμπορικά ονόματα παγκοσμίως. Προσαρμόζεται στις αγορές, στις ανάγκες και στα πορτοφόλια, χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα του.

Τι κρατάμε;