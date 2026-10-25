Το Toyota που δεν έχει ανταγωνιστή στην Ελλάδα – 6.352 πωλήσεις στο πρώτο 9μηνο

Με 6.352 ταξινομήσεις στο εννεάμηνο του 2026, ένα Toyota βρίσκεται στην κορυφή των B-SUV, αφήνοντας περισσότερα από 1.100 αυτοκίνητα πίσω τον πλησιέστερο αντίπαλό του.

Τα μικρά SUV αποτελούν τη μεγαλύτερη επιμέρους κατηγορία της ελληνικής αγοράς, συγκεντρώνοντας μοντέλα από σχεδόν κάθε μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία. Οι επιλογές είναι πολλές, όμως ένα όνομα ξεχωρίζει στα στοιχεία ταξινομήσεων: το Toyota Yaris Cross, που ολοκλήρωσε το πρώτο εννεάμηνο του 2026 με 6.352 αυτοκίνητα, διατηρώντας σαφές προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό. Η επίδοσή του αντιστοιχεί σε μερίδιο 15,03% στην κατηγορία B-SUV, η οποία αριθμεί συνολικά 42.273 ταξινομήσεις. Σε μια τόσο πολυπληθή κατηγορία, όπου ο όγκος μοιράζεται ανάμεσα σε δεκάδες προτάσεις, το Yaris Cross καταφέρνει να συγκεντρώνει περίπου μία στις επτά ταξινομήσεις.

Περισσότερα από 700 αυτοκίνητα τον μήνα

Οι 6.352 ταξινομήσεις του εννεαμήνου μεταφράζονται σε περίπου 706 αυτοκίνητα τον μήνα κατά μέσο όρο. Είναι ένας αριθμός που αποτυπώνει το μέγεθος της παρουσίας του Yaris Cross στην ελληνική αγορά, χωρίς να σημαίνει ότι οι παραδόσεις κατανέμονται ισόποσα μέσα στη χρονιά. Τον Σεπτέμβριο, μάλιστα, η επίδοσή του ήταν υψηλότερη από αυτόν τον μέσο όρο. Το μικρό SUV της Toyota σημείωσε 756 ταξινομήσεις, σε σύνολο 4.484 αυτοκινήτων της κατηγορίας, ανεβάζοντας το μηνιαίο μερίδιό του στο 16,86%. Με άλλα λόγια, περίπου ένα στα έξι B-SUV που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα τον συγκεκριμένο μήνα ήταν Yaris Cross. Η πρώτη θέση του εννεαμήνου συνοδεύτηκε έτσι από μια ακόμη ισχυρή μηνιαία επίδοση.

Πάνω από 1.100 αυτοκίνητα η διαφορά από το δεύτερο

Ο πλησιέστερος ανταγωνιστής του Yaris Cross είναι το Peugeot 2008, με 5.187 ταξινομήσεις και μερίδιο 12,27%. Η μεταξύ τους διαφορά διαμορφώνεται στα 1.165 αυτοκίνητα, ενώ το μοντέλο της Toyota έχει περίπου 22,5% περισσότερες ταξινομήσεις από το γαλλικό SUV. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Suzuki Vitara, το οποίο κατέγραψε 3.942 ταξινομήσεις, εξασφαλίζοντας το 9,33% της κατηγορίας. Ακολουθεί το νέο Citroën C3, το οποίο ο ΣΕΑΑ κατατάσσει στα B-SUV, με 3.752 αυτοκίνητα και μερίδιο 8,88%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η εγγραφή Dacia Sandero, επίσης στην κατηγορία B-SUV του συγκεκριμένου πίνακα, με 3.197 ταξινομήσεις και ποσοστό 7,56%. Οι αριθμοί δείχνουν ότι το Yaris Cross έχει αποκτήσει ουσιαστική απόσταση από τους αντιπάλους του. Ο χαρακτηρισμός «δεν έχει ανταγωνιστή» περιγράφει επομένως το εμπορικό του προβάδισμα. Ανταγωνιστές υπάρχουν πολλοί, αλλά κανένας δεν έχει φτάσει τον όγκο ταξινομήσεών του στο εννεάμηνο.

Η κινεζική παρουσία και τα υπόλοιπα ονόματα

Η εικόνα πίσω από την πρώτη πεντάδα έχει επίσης ενδιαφέρον. Το Chery Tiggo 4 συγκεντρώνει 2.332 ταξινομήσεις και μερίδιο 5,52%, καταλαμβάνοντας σημαντική θέση στην κατηγορία. Ακολουθούν το Dacia Duster με 1.847 ταξινομήσεις, το Fiat Grande Panda με 1.731 και το Nissan Juke με 1.687. Το Opel Mokka σημειώνει 1.556 ταξινομήσεις, ενώ το Ford Puma βρίσκεται στις 1.351. Πρόκειται για μοντέλα με διαφορετική τοποθέτηση, σχεδιασμό και τεχνολογικές επιλογές, τα οποία διεκδικούν μερίδιο από το ίδιο μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Η παρουσία τόσο πολλών προτάσεων κάνει την πρωτιά του Yaris Cross πιο ουσιαστική, καθώς προκύπτει μέσα σε μια κατηγορία με μεγάλη διασπορά επιλογών. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι τα στοιχεία ταξινομήσεων αποτυπώνουν το εμπορικό αποτέλεσμα και όχι από μόνα τους τους λόγους πίσω από κάθε αγορά. Δεν διαχωρίζουν στον συγκεκριμένο πίνακα τις επιλογές ιδιωτών από εκείνες εταιρικών στόλων ούτε αναλύουν τις επιμέρους εκδόσεις κάθε μοντέλου.

Ο Σεπτέμβριος ενίσχυσε το προβάδισμα

Η σύγκριση των δύο πρώτων μοντέλων τον Σεπτέμβριο είναι χαρακτηριστική. Απέναντι στις 756 ταξινομήσεις του Yaris Cross, το Peugeot 2008 κατέγραψε 455. Η διαφορά των 301 αυτοκινήτων μέσα σε έναν μήνα συνέβαλε σημαντικά στο συνολικό προβάδισμα της Toyota. Ισχυρή μηνιαία παρουσία είχε και το Chery Tiggo 4 με 402 ταξινομήσεις, ενώ ακολούθησαν το Dacia Sandero με 350 και το Suzuki Vitara με 292. Το νέο Citroën C3 σημείωσε 248 ταξινομήσεις και το Nissan Juke 243. Για το Yaris Cross, το μερίδιο 16,86% του Σεπτεμβρίου ήταν υψηλότερο από το 15,03% του εννεαμήνου. Το μοντέλο ολοκλήρωσε έτσι την περίοδο με ενισχυμένη παρουσία στην κατηγορία του, χωρίς αυτό να αποτελεί από μόνο του πρόβλεψη για το τελικό αποτέλεσμα της χρονιάς.

Πρωταγωνιστής στη μεγαλύτερη κατηγορία της αγοράς

Η κατηγορία B-SUV αντιπροσωπεύει το 36,70% των συνολικών ταξινομήσεων καινούργιων επιβατικών στην Ελλάδα στο πρώτο εννεάμηνο του 2026. Περισσότερα από ένα στα τρία νέα αυτοκίνητα ανήκουν, συνεπώς, στη συγκεκριμένη ομάδα. Η πρωτιά εδώ έχει ιδιαίτερη εμπορική σημασία. Το Yaris Cross βρίσκεται στην κορυφή μιας κατηγορίας με 42.273 ταξινομήσεις, μπροστά από μοντέλα που αποτελούν βασικούς πυλώνες πωλήσεων για τις εταιρείες τους. Με 6.352 ταξινομήσεις, απόσταση 1.165 αυτοκινήτων από το δεύτερο και 756 ταξινομήσεις μόνο τον Σεπτέμβριο, το μικρό SUV της Toyota έχει εξασφαλίσει ξεκάθαρη θέση στην κορυφή των B-SUV. Το ενδιαφέρον για το τελευταίο τρίμηνο είναι αν θα διατηρήσει αυτή την απόσταση ή θα τη διευρύνει ακόμη περισσότερο.