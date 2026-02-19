To Toyota που έχει πάνω από 75% μερίδιο στη κατηγορία του – Τιμή κάτω από 20.000€

Σε μια κατηγορία που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από μικρούς όγκους και περιορισμένο αριθμό επιλογών, υπάρχει ένα Toyota που καταφέρνει να συγκεντρώνει πάνω από τα 3/4 των συνολικών ταξινομήσεων της κατηγορίας του, διαμορφώνοντας ουσιαστικά μόνο του την εμπορική εικόνα του segment.

Με 107 ταξινομήσεις σε σύνολο 140, το Toyota Aygo X Hybrid αγγίζει το 76,43% μερίδιο αγοράς, αφήνοντας σε σημαντική απόσταση κάθε ανταγωνιστή. Ένα ποσοστό που δεν αποτυπώνει απλώς επιτυχία, αλλά ξεκάθαρη κυριαρχία στην A-SUV κατηγορία. Και όλα αυτά, με τιμή εκκίνησης κάτω από το ψυχολογικό όριο των 20.000€, στοιχείο που παίζει καθοριστικό ρόλο για την ελληνική αγορά.

Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί το Aygo X από οτιδήποτε άλλο στην κατηγορία είναι η υβριδική του αρχιτεκτονική. Για πρώτη φορά σε τόσο compact διαστάσεις, συναντάμε Full Hybrid Electric σύστημα, μεταφέροντας τεχνολογία από μεγαλύτερα μοντέλα της Toyota σε καθαρά αστικό αποτύπωμα. Το σύνολο Hybrid συνδυάζει θερμικό κινητήρα 1.5 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας 116 ίππους συνδυαστικά. Η λειτουργία είναι πλήρως αυτοφορτιζόμενη, χωρίς ανάγκη φόρτισης, με το σύστημα να διαχειρίζεται αυτόματα τη συνεργασία θερμικού και ηλεκτρικού μοτέρ. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε αθόρυβη λειτουργία στην πόλη, άμεση απόκριση στο γκάζι και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση.

Κάτω από το καπό βρίσκεται τρικύλινδρος κινητήρας 1.490 κ.εκ., ο οποίος συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα υψηλής απόδοσης. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 116 ίππους, ενώ η ηλεκτρική ροπή ενισχύει σημαντικά την ελαστικότητα στις χαμηλές ταχύτητες. Η επιτάχυνση 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε 9,2 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 172 km/h. Για τα δεδομένα της κατηγορίας, οι επιδόσεις κρίνονται παραπάνω από επαρκείς. Η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 3,7 lt/100 km, με εκπομπές CO₂ μόλις 85 g/km, εξασφαλίζοντας χαμηλό λειτουργικό κόστος και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.

Παρά τον αστικό του χαρακτήρα, το μοντέλο υιοθετεί καθαρή crossover φιλοσοφία. Το μήκος φτάνει τα 3.776 mm, το πλάτος τα 1.740 mm και το ύψος τα 1.525 mm, προσφέροντας ευελιξία χωρίς να θυσιάζει την πρακτικότητα. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και η υψηλή θέση οδήγησης ενισχύουν την SUV αίσθηση, ενώ ο μικρός κύκλος στροφής διευκολύνει τους αστικούς ελιγμούς.

Η πλατφόρμα TNGA-B της Toyota επιτρέπει καλύτερη εκμετάλλευση χώρων, με τον χώρο αποσκευών να φτάνει τα 231 λίτρα. Με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, η χωρητικότητα αυξάνεται σημαντικά, καλύπτοντας τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης. Η καμπίνα αξιοποιεί εργονομικά κάθε διαθέσιμο εκατοστό, προσφέροντας πρακτικούς αποθηκευτικούς χώρους.

Το Toyota Aygo X ενσωματώνει τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Η κεντρική οθόνη αφής φτάνει έως τις 10,5 ίντσες, συνοδευόμενη από ψηφιακό πίνακα οργάνων και ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto. Το σύστημα πλοήγησης λειτουργεί μέσω cloud, ενώ υποστηρίζονται και απομακρυσμένες λειτουργίες μέσω εφαρμογής smartphone.

Η γκάμα περιλαμβάνει πολλαπλά επίπεδα εξοπλισμού, με έντονη δυνατότητα εξατομίκευσης.

Ξεχωρίζουν στοιχεία όπως:

• Ζάντες έως 17 ιντσών

• Premium ηχοσύστημα JBL

• Διχρωμίες αμαξώματος

• GR Sport πακέτα αισθητικής

• Ψηφιακό cockpit

Ακόμη και οι βασικές εκδόσεις εμφανίζονται πλήρεις σε άνεση και ασφάλεια.

Το πακέτο Toyota Safety Sense περιλαμβάνει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης, όπως:

• Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης

• Adaptive cruise control

• Lane keeping assist

• Αναγνώριση σημάτων

• Emergency stop assist

Εξοπλισμός που ανεβάζει τον πήχη ενεργητικής ασφάλειας για την κατηγορία.

Στο A-SUV segment:

Toyota Aygo X – 107 ταξινομήσεις – 76,43% Hyundai Inster – 31 ταξινομήσεις – 22,14% Suzuki Ignis – 2 ταξινομήσεις – 1,43%

Η διαφορά αποτυπώνει ξεκάθαρα τον εμπορικό ηγέτη.

Τι κρατάμε;

• Πάνω από 75% μερίδιο στην κατηγορία.

• Full Hybrid σύστημα 116 ίππων.

• Κατανάλωση μόλις 3,7 lt/100 km.

• SUV χαρακτήρας σε compact διαστάσεις.

• Τιμή κάτω από 20.000€.