Περισσότερες ταξινομήσεις από τα Peugeot 2008, Suzuki Vitara και Dacia Duster μαζί κατέγραψε τον Οκτώβριο ένα μικρό Toyota. Πόσο μεγάλωσε η διαφορά του από τον δεύτερο στο δεκάμηνο;

Αν διάλεγες στην τύχη πέντε καινούργια B-SUV που πήραν ελληνικές πινακίδες τον Οκτώβριο, το ένα από αυτά θα ήταν, στατιστικά, το ίδιο μοντέλο. Σε μια κατηγορία που συγκέντρωσε 5.434 ταξινομήσεις και κάλυψε το 38,73% της ελληνικής αγοράς καινούργιων επιβατικών, το Toyota Yaris Cross έκλεισε τον μήνα με 1.162 ταξινομήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, το μερίδιό του στα B-SUV έφτασε το 21,38%.

Περισσότερα Yaris Cross από 2008, Vitara και Duster μαζί

Το μέγεθος της διαφοράς φαίνεται αν βάλουμε δίπλα στο Toyota τρία από τα πιο γνώριμα μικρά SUV της ελληνικής αγοράς. Τον Οκτώβριο ταξινομήθηκαν 473 Peugeot 2008, 394 Suzuki Vitara και 236 Dacia Duster. Ακόμη κι αν αθροίσουμε τις επιδόσεις τους, φτάνουμε τα 1.103 αυτοκίνητα. Το Yaris Cross τα ξεπέρασε κατά 59. Από τα τρία, η σύγκριση με το 2008 έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Peugeot είναι ο πλησιέστερος αντίπαλος του Toyota στην κατάταξη των B-SUV για το δεκάμηνο. Τον Οκτώβριο, όμως, για κάθε δύο 2008 που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα, πήραν πινακίδες σχεδόν πέντε Yaris Cross. Ακόμη και το Chery Tiggo 4, που έκανε καλύτερο μήνα από το Peugeot με 507 ταξινομήσεις, έμεινε κάτω από τις μισές του Toyota.

Από τις 1.165 στις 1.854 μονάδες η διαφορά από το Peugeot 2008

Στο τέλος Σεπτεμβρίου το Yaris Cross μετρούσε 6.352 ταξινομήσεις και το 2008 ακολουθούσε με 5.187. Τα δύο μοντέλα μπήκαν, επομένως, στον Οκτώβριο με διαφορά 1.165 αυτοκινήτων. Μέσα σε έναν μήνα το Toyota πρόσθεσε άλλες 689 μονάδες στο προβάδισμά του. Έτσι, με δύο μήνες να απομένουν για το κλείσιμο του 2026, το Yaris Cross έφτασε τις 7.514 ταξινομήσεις, έναντι 5.660 του Peugeot 2008 και 4.336 του Suzuki Vitara. Η απόσταση των δύο πρώτων άνοιξε στις 1.854 μονάδες. Ενδεικτικό του πόσο ξεχώρισε ο Οκτώβριος ακόμη και για το ίδιο το Toyota είναι ότι στους προηγούμενους εννέα μήνες ταξινομούνταν κατά μέσο όρο 706 Yaris Cross τον μήνα. Τον Οκτώβριο η επίδοσή του ήταν περίπου 65% υψηλότερη.

Πόσο απέχει από το κλασικό Yaris;

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η σύγκριση μέσα στην ίδια την γκάμα της Toyota. Το κλασικό Yaris κατέγραψε 531 ταξινομήσεις τον Οκτώβριο, επίδοση που του έδωσε την πρώτη θέση στα supermini. Κι όμως, το Yaris Cross υπερδιπλασίασε αυτόν τον αριθμό, με 631 περισσότερα αυτοκίνητα μέσα στον ίδιο μήνα. Στο δεκάμηνο η μεταξύ τους απόσταση φτάνει τις 1.942 μονάδες, με 7.514 Yaris Cross έναντι 5.572 Yaris. Μαζί, οι δύο εκδοχές του Yaris συγκεντρώνουν 13.086 ταξινομήσεις. Με άλλα λόγια, λίγο περισσότερα από ένα στα δέκα καινούργια επιβατικά που πήραν ελληνικές πινακίδες από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο είχαν το όνομα Yaris.