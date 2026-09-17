Το Volkswagen B-SUV που είναι 4.570 ευρώ φθηνότερο στην Ελλάδα από τη Γερμανία – Ξεκινά κάτω από 19.000 ευρώ

Ένα coupé B-SUV της Volkswagen κοστίζει λιγότερο στην Ελλάδα από ό,τι στη Γερμανία, με τη διαφορά στις τιμές εκκίνησης να ξεπερνά τις 4.500 ευρώ.

Η σύγκριση των τιμών ενός καινούργιου αυτοκινήτου μεταξύ διαφορετικών χωρών μπορεί να κρύβει εκπλήξεις. Στην περίπτωση του Volkswagen Taigo, η ελληνική αγορά έχει ένα αξιοσημείωτο προβάδισμα: το μικρό SUV με την coupé σιλουέτα εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Volkswagen Ελλάδας με τιμή εκκίνησης 18.990 ευρώ, όταν η αντίστοιχη γερμανική σελίδα αναγράφει 23.560 ευρώ. Η απόσταση μεταξύ των δύο ποσών είναι 4.570 ευρώ.

Πόσο φθηνότερα ξεκινά στην Ελλάδα;

Με βάση τις δημοσιευμένες τιμές, το κόστος εισόδου στη γκάμα του Taigo είναι περίπου 19,4% χαμηλότερο στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια ουσιαστική διαφορά, ιδιαίτερα για όσους αναζητούν καινούργιο αυτοκίνητο με συγκεκριμένο ανώτατο προϋπολογισμό.

Αγορά Δημοσιευμένη τιμή εκκίνησης Ελλάδα 18.990 ευρώ Γερμανία 23.560 ευρώ Διαφορά 4.570 ευρώ

Η σύγκριση αφορά τις τιμές εκκίνησης που δημοσιεύει η Volkswagen στις δύο χώρες, με ΦΠΑ. Δεν αποτελεί αντιπαραβολή δύο αυτοκινήτων με επιβεβαιωμένα ταυτόσημο εξοπλισμό, ούτε συνυπολογίζει πιθανές πρόσθετες εκπτώσεις αντιπροσώπων. Αυτή η διάκριση έχει σημασία, καθώς οι εμπορικές εκδόσεις και τα πακέτα εξοπλισμού μπορούν να διαφέρουν ανά αγορά. Για τον Έλληνα αγοραστή, πάντως, το πρακτικό δεδομένο είναι απλό: το Taigo βρίσκεται κάτω από το όριο των 19.000 ευρώ, αφήνοντας περιθώριο λίγο μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ σε κάποιον που έχει θέσει ως ταβάνι τις 20.000 ευρώ.

Ποια έκδοση αφορά η ελληνική τιμή;

Η τιμή των 18.990 ευρώ αφορά το Taigo 1.0 TSI 95 PS Essential, όπως διευκρινίζει η επίσημη ελληνική ιστοσελίδα. Πρόκειται για τη βασική επιλογή της γκάμας, με υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα και χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων, σύμφωνα με την παρουσίαση των εκδόσεων Essential από την εισαγωγική εταιρεία. Αυτή είναι και η έκδοση που ενδιαφέρει περισσότερο τον αγοραστή ο οποίος βάζει σε προτεραιότητα το κόστος απόκτησης. Όποιος αναζητά αυτόματο κιβώτιο ή περισσότερη ισχύ θα πρέπει να εξετάσει διαφορετική έκδοση και, αντίστοιχα, διαφορετικό προϋπολογισμό.

Coupé εμφάνιση με καθημερινή πρακτικότητα

Το Taigo αποτελεί την πρόταση της Volkswagen για εκείνον που θέλει ένα μικρό SUV με πιο ιδιαίτερη σιλουέτα. Η κεκλιμένη γραμμή της οροφής και η διαμόρφωση του πίσω μέρους του δίνουν μια διαφορετική σχεδιαστική ταυτότητα, διατηρώντας την πεντάθυρη διάταξη και την υπερυψωμένη θέση καθίσματος που αναζητούν πολλοί αγοραστές της κατηγορίας. Η Volkswagen το παρουσίασε στην Ευρώπη το 2021 ως το πρώτο SUV coupé της στη μικρή κατηγορία. Η εμφάνιση, ωστόσο, χρειάζεται να συνοδεύεται και από χώρους. Η ελληνική αντιπροσωπεία αναφέρει χώρο αποσκευών 440 λίτρων, μέγεθος που επιτρέπει στο Taigo να διεκδικεί και τον ρόλο του βασικού αυτοκινήτου μιας μικρής οικογένειας. Στη γερμανική σελίδα ανακοινώνεται μέγιστη χωρητικότητα έως 1.222 λίτρα, με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Η τιμή βάζει το Taigo στη συζήτηση

Το ενδιαφέρον εδώ ξεπερνά τη σύγκριση με τη Γερμανία. Στα 18.990 ευρώ, το Taigo γίνεται υποψήφιο και για αγοραστές που ξεκινούν την αναζήτησή τους από ένα συμβατικό μικρό hatchback, αλλά θα προτιμούσαν την εμφάνιση και τη θέση οδήγησης ενός SUV. Η τελική επιλογή χρειάζεται να βασιστεί στον εξοπλισμό της Essential, στις προσωπικές ανάγκες και στην προσφορά για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Δεν αρκεί μια φωτογραφία πλουσιότερης έκδοσης για να περιγράψει όσα περιλαμβάνονται στη βασική τιμή. Ωστόσο, η αφετηρία παραμένει ελκυστική: ένα Volkswagen με coupé SUV σχεδίαση, σε τιμή κάτω από 19.000 ευρώ και με αισθητά χαμηλότερο κόστος εισόδου από εκείνο που ανακοινώνεται στη γερμανική αγορά.