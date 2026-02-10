Η ελληνική αγορά έχει αποδείξει πολλές φορές ότι όταν ένα SUV συνδυάζει αντοχή, χαμηλό κόστος χρήσης και πραγματικές δυνατότητες εκτός δρόμου, τότε κερδίζει αμέσως το ενδιαφέρον του κοινού. Ιδίως όταν μιλάμε για τετρακίνηση, η οποία εξακολουθεί να έχει πρακτική αξία για τον Έλληνα οδηγό, είτε λόγω επαρχιακού δικτύου είτε λόγω χειμερινών μετακινήσεων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τοποθετείται το νέο Dacia Duster HYBRID-G 150 4×4, μια έκδοση που φέρνει μαζί υβριδική τεχνολογία, λειτουργία διπλού καυσίμου και τετρακίνηση, με τιμή εκκίνησης από 29.900 ευρώ. Ένα πακέτο που δεν στοχεύει στο lifestyle, αλλά στην ουσία.

Το νέο Duster έχει εξελιχθεί αισθητικά χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα που το καθιέρωσε. Η σχεδίαση παραμένει «εργαλειακή», όμως πλέον ενσωματώνει πιο σύγχρονα στοιχεία. Η νέα μάσκα με τη φωτεινή υπογραφή της μάρκας, τα LED σώματα και τα έντονα προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος τονίζουν τον off-road προσανατολισμό. Οι μεγάλες γωνίες προσέγγισης και διαφυγής, σε συνδυασμό με την αυξημένη απόσταση από το έδαφος, δείχνουν ότι δεν πρόκειται για ένα SUV πόλης που απλώς ντύθηκε περιπετειώδες.

Η ουσία της έκδοσης HYBRID-G βρίσκεται στο σύστημα κίνησης. Ο συνδυασμός υβριδικής υποβοήθησης με δυνατότητα χρήσης βενζίνης και υγραερίου δημιουργεί ένα από τα πιο αποδοτικά σύνολα της κατηγορίας. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 150 ίππους, ενώ το σύστημα συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο και τετρακίνηση. Στην πράξη προσφέρει επαρκή δύναμη για ταξίδι, φόρτωμα ή κίνηση σε δύσβατα εδάφη, χωρίς να αυξάνει υπερβολικά την κατανάλωση. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι η συνολική αυτονομία. Με γεμάτα και τα δύο ρεζερβουάρ, η θεωρητική εμβέλεια φτάνει έως και 1.510 km, νούμερο που αλλάζει τα δεδομένα για SUV αυτής της τιμής.

Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη διαφορά από τα περισσότερα εξηλεκτρισμένα SUV. Το Duster παραμένει ένα αυθεντικό 4×4. Διαθέτει συστήματα υποβοήθησης κατάβασης, προγράμματα οδήγησης για χαμηλή πρόσφυση και ηλεκτρονική διαχείριση ροπής που κατανέμει τη δύναμη εκεί που χρειάζεται. Σε συνδυασμό με τα ελαστικά 4 εποχών και τη γεωμετρία του πλαισίου, μπορεί να κινηθεί με άνεση σε χιόνι, λάσπη ή χωματόδρομο.

Η καμπίνα έχει κάνει αισθητό βήμα μπροστά σε τεχνολογία και εργονομία. Ο οδηγός έρχεται αντιμέτωπος με ψηφιακό πίνακα οργάνων, μεγάλη οθόνη πολυμέσων 10 ιντσών και πλήρη συνδεσιμότητα με smartphone. Το infotainment υποστηρίζει ασύρματο mirroring, πλοήγηση και online υπηρεσίες, ενώ υπάρχουν και πρακτικές λύσεις όπως ασύρματη φόρτιση και πολλαπλές θύρες USB. Τα υλικά παραμένουν ανθεκτικά, με φιλοσοφία που δίνει έμφαση στη χρήση. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με πολυτέλεια, αλλά να αντέξει στον χρόνο.

Το νέο Duster εξοπλίζεται με όλα τα σύγχρονα ADAS που απαιτεί η εποχή:

Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας

Adaptive cruise control

Κάμερα οπισθοπορείας

Σύστημα παρακολούθησης οδηγού

Εξοπλισμός που ενισχύει την καθημερινή ασφάλεια, ειδικά σε ταξίδι.

Η έκδοση HYBRID-G 150 4×4 ξεκινά από 29.900 €, τοποθετούμενη σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σημείο. Ακόμη και σε πλουσιότερες εκδόσεις εξοπλισμού, η τιμή παραμένει χαμηλότερη από τα περισσότερα υβριδικά τετρακίνητα SUV, κάτι που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και την απήχησή του στην ελληνική αγορά.

