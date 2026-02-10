quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΑΓΟΡΑ

Το υβριδικό 4×4 SUV που αγαπούν οι Έλληνες κάνει 1.510 km με ένα γέμισμα – Τιμή

ΤΡΙΤΗ | 10.02.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
to-yvridiko-44-suv-pou-agapoun-oi-ellines-kanei-1-510-km-me-ena-gemisma-timi-792582

Η ελληνική αγορά έχει αποδείξει πολλές φορές ότι όταν ένα SUV συνδυάζει αντοχή, χαμηλό κόστος χρήσης και πραγματικές δυνατότητες εκτός δρόμου, τότε κερδίζει αμέσως το ενδιαφέρον του κοινού. Ιδίως όταν μιλάμε για τετρακίνηση, η οποία εξακολουθεί να έχει πρακτική αξία για τον Έλληνα οδηγό, είτε λόγω επαρχιακού δικτύου είτε λόγω χειμερινών μετακινήσεων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τοποθετείται το νέο Dacia Duster HYBRID-G 150 4×4, μια έκδοση που φέρνει μαζί υβριδική τεχνολογία, λειτουργία διπλού καυσίμου και τετρακίνηση, με τιμή εκκίνησης από 29.900 ευρώ. Ένα πακέτο που δεν στοχεύει στο lifestyle, αλλά στην ουσία.

Το νέο Duster έχει εξελιχθεί αισθητικά χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα που το καθιέρωσε. Η σχεδίαση παραμένει «εργαλειακή», όμως πλέον ενσωματώνει πιο σύγχρονα στοιχεία. Η νέα μάσκα με τη φωτεινή υπογραφή της μάρκας, τα LED σώματα και τα έντονα προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος τονίζουν τον off-road προσανατολισμό. Οι μεγάλες γωνίες προσέγγισης και διαφυγής, σε συνδυασμό με την αυξημένη απόσταση από το έδαφος, δείχνουν ότι δεν πρόκειται για ένα SUV πόλης που απλώς ντύθηκε περιπετειώδες.

Η ουσία της έκδοσης HYBRID-G βρίσκεται στο σύστημα κίνησης. Ο συνδυασμός υβριδικής υποβοήθησης με δυνατότητα χρήσης βενζίνης και υγραερίου δημιουργεί ένα από τα πιο αποδοτικά σύνολα της κατηγορίας. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 150 ίππους, ενώ το σύστημα συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο και τετρακίνηση. Στην πράξη προσφέρει επαρκή δύναμη για ταξίδι, φόρτωμα ή κίνηση σε δύσβατα εδάφη, χωρίς να αυξάνει υπερβολικά την κατανάλωση. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι η συνολική αυτονομία. Με γεμάτα και τα δύο ρεζερβουάρ, η θεωρητική εμβέλεια φτάνει έως και 1.510 km, νούμερο που αλλάζει τα δεδομένα για SUV αυτής της τιμής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη διαφορά από τα περισσότερα εξηλεκτρισμένα SUV. Το Duster παραμένει ένα αυθεντικό 4×4. Διαθέτει συστήματα υποβοήθησης κατάβασης, προγράμματα οδήγησης για χαμηλή πρόσφυση και ηλεκτρονική διαχείριση ροπής που κατανέμει τη δύναμη εκεί που χρειάζεται. Σε συνδυασμό με τα ελαστικά 4 εποχών και τη γεωμετρία του πλαισίου, μπορεί να κινηθεί με άνεση σε χιόνι, λάσπη ή χωματόδρομο.

Η καμπίνα έχει κάνει αισθητό βήμα μπροστά σε τεχνολογία και εργονομία. Ο οδηγός έρχεται αντιμέτωπος με ψηφιακό πίνακα οργάνων, μεγάλη οθόνη πολυμέσων 10 ιντσών και πλήρη συνδεσιμότητα με smartphone. Το infotainment υποστηρίζει ασύρματο mirroring, πλοήγηση και online υπηρεσίες, ενώ υπάρχουν και πρακτικές λύσεις όπως ασύρματη φόρτιση και πολλαπλές θύρες USB. Τα υλικά παραμένουν ανθεκτικά, με φιλοσοφία που δίνει έμφαση στη χρήση. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με πολυτέλεια, αλλά να αντέξει στον χρόνο.

Το νέο Duster εξοπλίζεται με όλα τα σύγχρονα ADAS που απαιτεί η εποχή:

  • Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης
  • Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας
  • Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας
  • Adaptive cruise control
  • Κάμερα οπισθοπορείας
  • Σύστημα παρακολούθησης οδηγού

Εξοπλισμός που ενισχύει την καθημερινή ασφάλεια, ειδικά σε ταξίδι.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Η έκδοση HYBRID-G 150 4×4 ξεκινά από 29.900 €, τοποθετούμενη σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σημείο. Ακόμη και σε πλουσιότερες εκδόσεις εξοπλισμού, η τιμή παραμένει χαμηλότερη από τα περισσότερα υβριδικά τετρακίνητα SUV, κάτι που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και την απήχησή του στην ελληνική αγορά.

Τι κρατάμε

  • Υβριδικό σύστημα 150 ίππων με bi-fuel λειτουργία
  • Αυτονομία έως 1.510 km
  • Πραγματική τετρακίνηση με off-road δυνατότητες
  • Τιμή εκκίνησης από 29.900 €

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Dacia#Dacia Duster
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

to-agapimeno-value-for-money-suv-ton-ellinon-kanei-1-400-km-me-ena-gemisma-me-timi-20-500-evro-766283

ΑΓΟΡΑ

28.11.2025

Το αγαπημένο value for money SUV των Ελλήνων κάνει 1.400 km με ένα γέμισμα – Με τιμή 20.500 ευρώ
i-nea-yvridiki-ekdosi-tis-dacia-pou-tha-isopedosei-ta-panta-stin-ellada-me-ygraerio-kai-aftonomia-1-500-km-768710

ΑΓΟΡΑ

06.09.2025

Η νέα υβριδική έκδοση της Dacia που θα ισοπεδώσει τα πάντα στην Ελλάδα – Με υγραέριο και αυτονομία 1.500 km
to-pio-omorfo-suv-tis-dacia-kanei-1-400-km-me-ena-gemisma-kai-kostizei-20-500-evro-766283

ΑΓΟΡΑ

31.08.2025

Το πιο όμορφο SUV της Dacia κάνει 1.400 km με ένα γέμισμα και κοστίζει 20.500 ευρώ
to-entyposiako-dacia-suv-pou-oloi-theloun-xekina-kato-apo-20-000-evro-766290

ΑΓΟΡΑ

18.08.2025

Το εντυπωσιακό Dacia SUV που όλοι θέλουν – Ξεκινά κάτω από 20.000 ευρώ
ti-timi-echei-to-akrivotero-dacia-duster-stin-ellada-analytika-ti-prosferei-766282

ΑΓΟΡΑ

05.08.2025

Τι τιμή έχει το ακριβότερο Dacia Duster στην Ελλάδα; – Αναλυτικά τι προσφέρει
ta-3-dacia-gia-diakopes-me-eos-kai-1-400-km-aftonomia-apo-16-890-evro-766282

ΑΓΟΡΑ

15.07.2025

Τα 3 Dacia για διακοπές με έως και 1.400 km αυτονομία – Από 16.890 ευρώ

Πρόσφατες Ειδήσεις