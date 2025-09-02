Το υβριδικό Dacia SUV που έχει 681 lt πορτμπαγκάζ και 140 ίππους – Κοστίζει 23.800 ευρώ

Η Dacia έχει πετύχει να μεταμορφωθεί από μάρκα χαμηλού κόστους σε κατασκευαστή που προσφέρει προσιτά, αλλά και στιβαρά SUV.

Το μεγαλύτερο SUV της Dacia, με τιμή εκκίνησης 23.800 €.

Τρεις εκδόσεις: Mild Hybrid 140 PS, Mild Hybrid 130 4×4, Full Hybrid 155 PS.

Κατανάλωση WLTP από 4,7 έως 6,1 l/100 km.

Πορτμπαγκάζ από 612 έως 681 λίτρα.

Ρυμούλκηση έως 1.500 kg — πρακτικότητα σε άλλο επίπεδο.

Η Dacia περνά σε άλλο επίπεδο με το Bigster, το μεγαλύτερο SUV που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Παραμένοντας πιστή στο DNA της προσιτής τιμής, καταφέρνει να προσφέρει περισσότερους χώρους, καλύτερο εξοπλισμό και σύγχρονη υβριδική τεχνολογία. Στόχος της είναι ξεκάθαρος: να σταθεί στον σκληρό ανταγωνισμό των C-SUV, προσφέροντας value-for-money χωρίς εκπτώσεις στην πρακτικότητα.

Σχεδίαση & Εσωτερικό

Το Bigster ξεχωρίζει με τις τετραγωνισμένες γραμμές, τα φωτιστικά σώματα LED σε σχήμα «Υ» και τη στιβαρή του μάσκα, που παραπέμπει σε SUV μεγαλύτερης κατηγορίας. Με μήκος 4,60 μ. και αυξημένη απόσταση από το έδαφος, δείχνει έτοιμο τόσο για την πόλη όσο και για εκδρομές εκτός δρόμου.

Στο εσωτερικό βρίσκουμε ψηφιακό πίνακα οργάνων 7’’, οθόνη αφής 10’’ και διάταξη που δίνει έμφαση στην λειτουργικότητα. Υπάρχει επιλογή για 5 ή 7 θέσεις, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες. Το πορτμπαγκάζ είναι από τα μεγαλύτερα ατού του: στην έκδοση Mild Hybrid 140 η χωρητικότητα φτάνει τα 681 λίτρα, στην Mild Hybrid 130 4×4 διαμορφώνεται στα 556 λίτρα, ενώ στην Hybrid 155 είναι 566 λίτρα. Οι αριθμοί αυτοί το φέρνουν στη κορυφή της κατηγορίας σε πρακτικότητα.

Εκδόσεις & Τεχνικά

Η έκδοση Mild Hybrid 140 με τον τρικύλινδρο 1.2 TCe και υβριδικό σύστημα 48V αποδίδει 140 ίππους, συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο και καταναλώνει 5,6 l/100 km με εκπομπές 122–124 g/km CO₂. Είναι η πιο ισορροπημένη πρόταση, με κορυφαία χωρητικότητα πορτμπαγκάζ και ελκυστική τιμή εκκίνησης.

Η έκδοση Hybrid 155 με κινητήρα 1.6 και ηλεκτροκινητήρα προσφέρει συνολικά 155 ίππους, συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο multi-mode και καίει μόλις 4,7 l/100 km, με εκπομπές 105 g/km CO₂. Είναι η πιο οικονομική έκδοση στη χρήση και απευθύνεται κυρίως σε όσους κινούνται συχνά στην πόλη.

Για τους πιο δραστήριους οδηγούς υπάρχει το Mild Hybrid 130 4×4, με ισχύ 130 ίππων, κατανάλωση 6,1 l/100 km και εκπομπές 135 g/km CO₂. Με τετρακίνηση και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.500 κιλά, είναι η καταλληλότερη επιλογή για εξορμήσεις και βαριές μετακινήσεις.

Διαβάστε αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου Bigster πατώντας εδώ

Στο δρόμο

Το Bigster δίνει έμφαση στην άνεση και την ευκολία οδήγησης. Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί ώστε να απορροφά αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες του δρόμου, ενώ η ηχομόνωση είναι βελτιωμένη σε σχέση με ό,τι γνωρίζουμε από τη Dacia, κάνοντας το ταξίδι πιο πολιτισμένο. Το τιμόνι είναι ελαφρύ και βοηθά στους ελιγμούς στην πόλη, χωρίς να χάνει σε αίσθηση στον ανοιχτό δρόμο.

Η σταθερότητα στον αυτοκινητόδρομο είναι καλή, με το βάρος να χαρίζει σιγουριά σε υψηλότερες ταχύτητες. Οι εκδόσεις με τετρακίνηση προσθέτουν επιπλέον δυνατότητες εκτός ασφάλτου, με επαρκή απόσταση από το έδαφος και ελκτική πρόσφυση που εμπνέει εμπιστοσύνη. Συνολικά, το Bigster δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει με σπορ χαρακτήρα· προτάσσει όμως την πρακτικότητα και την ασφάλεια, ακολουθώντας τον οικογενειακό του προσανατολισμό.

Τι κρατάμε;

Το Bigster είναι το πιο πλήρες SUV της Dacia μέχρι σήμερα — μεγαλύτερο, πιο πρακτικό, πιο ευρύχωρο.

Η βασική έκδοση Mild Hybrid 140 ξεκινά από 23.800 € και προσφέρει 681 λιτ. πορτμπαγκάζ.

Το Hybrid 155 είναι ο champion στη χαμηλή κατανάλωση.

Το Mild Hybrid 130 4×4 αφορά όσους χρειάζονται τετρακίνηση και off-road αντοχή.

Με λίγα λόγια: το Bigster δείχνει ότι η Dacia ξέρει να φτιάχνει SUV που κάνει τη δουλειά — χωρίς πολλά λόγια, με τεράστια αξία.

Δοκιμή Geely EX5: Το SUV που «φτιάχτηκε» για τους ελληνικούς δρόμους

Ποιο premium compact SUV τώρα έχει και video games στο infotainment; – Στην Ελλάδα ξεκινά από 86.710 ευρώ

Το κορυφαίο premium οικογενειακό της BMW με 219 ευρώ/μήνα – Πρώτο σε πωλήσεις στην Ελλάδα