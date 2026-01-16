Το υβριδικό Jeep που έχει έκπτωση 10.000 ευρώ – Δες τη νέα τιμή

Η Jeep συνηθίζει να συνδέεται με έννοιες όπως αυθεντικότητα και αντοχή. Αυτή τη φορά όμως, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε κάτι διαφορετικό.

Το όνομα Jeep Compass δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ένα SUV που συνδυάζει το παραδοσιακό DNA της μάρκας με τη σύγχρονη τεχνολογία και τον premium χαρακτήρα που απαιτεί η εποχή. Στη σημερινή του μορφή, ως PHEV με την έκδοση 4xe, ενσωματώνει το υβριδικό σύστημα της Jeep, παντρεύοντας την ισχύ των 240 ίππων με τη δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης χωρίς εκπομπές. Το Compass 4xe δεν είναι απλώς ένα SUV με πρίζα. Είναι το Jeep που καταφέρνει να διατηρεί την αυθεντική τετρακίνηση, το “Trail Rated” πνεύμα και την ικανότητα να κινηθεί παντού, ενώ παράλληλα προσφέρει κορυφαία άνεση και τεχνολογία για την καθημερινότητα. Η Jeep Βελμάρ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής της μάρκας, ανακοίνωσε νέα προωθητική ενέργεια ύψους 10.000 ευρώ, μειώνοντας την τιμή του Compass 4xe στην έκδοση Altitude στα 37.500 ευρώ. Πρόκειται για μια προσφορά που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού στην κατηγορία των plug-in hybrid SUV.

Ο συνδυασμός βενζινοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα αποδίδει συνολικά 240 ίππους, με τη ροπή να μεταφέρεται στους τέσσερις τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: δυνατή επιτάχυνση, αμεσότητα στην απόκριση και ευκολία στην οδήγηση μέσα στην πόλη ή στον αυτοκινητόδρομο. Η τετρακίνηση παραμένει το μεγάλο ατού του Compass 4xe. Η Jeep έχει προσαρμόσει το σύστημα “4xe” ώστε να εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση, με τη ροπή του ηλεκτροκινητήρα να μεταφέρεται άμεσα στους πίσω τροχούς, όταν χρειάζεται. Έτσι, μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια σε κάθε έδαφος – είτε σε ολισθηρό δρόμο είτε σε δύσβατο μονοπάτι. Παράλληλα, διαθέτει αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία για ήσυχες και καθαρές μετακινήσεις εντός πόλης, με μηδενικές εκπομπές και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Η αίσθηση ηρεμίας και ροπής που προσφέρει το ηλεκτρικό κομμάτι του συστήματος κάνει το Compass 4xe ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς να χάνει τίποτα από τον «σκληροτράχηλο» χαρακτήρα ενός Jeep.

Η έκδοση Altitude του Compass 4xe έρχεται με πληρότητα που δύσκολα συναντάς στην κατηγορία. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25”, οθόνη infotainment 10,1”, ασύρματη συνδεσιμότητα Android Auto και Apple CarPlay, φώτα LED εμπρός και πίσω, ζάντες 18”, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, ενεργό cruise control και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες. Είναι ένα SUV που δίνει την αίσθηση πως κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τον οδηγό. Τα υλικά στο εσωτερικό είναι προσεγμένα, η εργονομία εξαιρετική και η θέση οδήγησης ψηλή, όπως αρμόζει σε ένα Jeep. Η συνολική εικόνα αποπνέει στιβαρότητα και ποιότητα, χωρίς να λείπει η τεχνολογική φινέτσα.

Όλες οι εκδόσεις του Compass είναι ετοιμοπαράδοτες και συνοδεύονται από ένα πλήρες πακέτο κάλυψης:

4ετή εγγύηση μηχανικών μερών

8ετή εγγύηση για την μπαταρία υψηλής τάσης

4ετή οδική βοήθεια

Επιπλέον, για εταιρικούς πελάτες, το Compass προσφέρει μηδενικό φόρο χρήσης, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά ελκυστική επιλογή για επαγγελματίες που αναζητούν premium SUV με χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Στην πράξη, το Compass 4xe λειτουργεί σαν δύο αυτοκίνητα σε ένα. Την ημέρα μπορείς να κινηθείς ηλεκτρικά μέσα στην πόλη, εκμεταλλευόμενος τη ροπή και τη σιωπή του ηλεκτροκινητήρα. Και το Σαββατοκύριακο, με γεμάτη μπαταρία και ρεζερβουάρ, μπορείς να κινηθείς οπουδήποτε, με την ασφάλεια της τετρακίνησης και την άνεση ενός ολοκληρωμένου SUV. Ο οδηγικός χαρακτήρας παραμένει αυθεντικά Jeep: στιβαρή αίσθηση, σίγουρο πάτημα και αναρτήσεις που ισορροπούν ανάμεσα στην άνεση και την αντοχή. Είναι ένα αυτοκίνητο που δεν φοβάται να βγει από την άσφαλτο, αλλά ταυτόχρονα δεν κουράζει ούτε σε μεγάλες αποστάσεις.

Jeep Avenger – Η μικρότερη αλλά εξίσου γοητευτική πρόταση

Παράλληλα με το Compass, η Jeep Βελμάρ προσφέρει προωθητική ενέργεια και για το Avenger, το μικρότερο SUV της φίρμας, που πλέον ξεκινά από 21.990 ευρώ με όφελος έως 2.000 ευρώ. Το Avenger έχει ήδη γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, με περισσότερες από 200.000 πωλήσεις στην Ευρώπη. Είναι compact σε διαστάσεις, αλλά αποπνέει τον αυθεντικό χαρακτήρα Jeep. Η σχεδίασή του είναι μοντέρνα, με έντονα φτερά, κοντούς προβόλους και χαρακτηριστική μάσκα επτά κάθετων θυρίδων.

Διατίθεται σε θερμικές, υβριδικές και τετρακίνητες εκδόσεις, ετοιμοπαράδοτο, με 4ετή εγγύηση και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια. Το εσωτερικό του είναι ευχάριστο, με ποιοτικά υλικά και πολλές επιλογές εξατομίκευσης, ώστε κάθε οδηγός να το διαμορφώσει στα μέτρα του. Το Avenger αποτελεί ιδανική πρόταση για όσους θέλουν ένα καθημερινό SUV με premium πινελιές και χαμηλό κόστος χρήσης, χωρίς να χάνουν τη γοητεία της μάρκας.

Η προωθητική πολιτική της Βελμάρ δεν είναι απλώς μια εμπορική κίνηση. Είναι μια ευκαιρία να φέρει τη Jeep πιο κοντά σε όσους αναζητούν ένα SUV με ουσία – είτε αυτό είναι ένα τεχνολογικά προηγμένο Compass 4xe, είτε ένα συμπαγές και στιλάτο Avenger. Σε μια περίοδο όπου η αγορά των SUV βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, το να μπορείς να αποκτήσεις ένα τετρακίνητο plug-in hybrid Jeep με 240 ίππους στα 37.500 ευρώ είναι αναμφίβολα μια πρόταση με ιδιαίτερο βάρος.

Τι κρατάμε;