Ακόμη και με τον διάδοχό του ήδη στην αγορά, παραμένει ένα δημοφιλές υβριδικό πόλης χάρη στην πρακτικότητα και το χαμηλό κόστος χρήσης.

Το Fiat Panda Hybrid παραμένει εμπορικά ενεργό, παρά την άφιξη του νέου Grande Panda.

Διαθέσιμο σε εκδόσεις Urban και Cross, με τιμές από 15.800€.

Το Grande Panda λανσάρεται με υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις, ξεκινώντας από 20.800€.

Διαφορά φιλοσοφίας: το Panda παραμένει κλασικό mini πόλης, το Grande Panda φέρνει crossover αισθητική και σύγχρονα συστήματα.

Η συνέχεια μιας επιτυχημένης πορείας

Η ιστορία των αυτοκινήτων μας έχει συνηθίσει με παραδείγματα μοντέλων που, μόλις εμφανιστεί ο αντικαταστάτης τους, εξαφανίζονται από τον τιμοκατάλογο της μάρκας. Το Fiat Panda όμως δεν είναι ένα από αυτά. Στην τρέχουσα μορφή του, εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους «συμμάχους» της αστικής μετακίνησης στην Ελλάδα, προσφέροντας την απλότητα, την οικονομία και την ευελιξία που ζητά το κοινό της μικρής κατηγορίας.

Το Fiat Panda Hybrid σήμερα

Η γκάμα ξεκινά με την έκδοση Panda 1.0 Hybrid 70 HP Urban στην τιμή των 15.800 ευρώ (προωθητική ενέργεια – κανονική τιμή 18.000 €). Η υβριδική διάταξη βασίζεται στον γνωστό τρικύλινδρο FireFly των 999 κ.εκ., αποδίδοντας 70 ίππους και συνεργάζεται με σύστημα ήπιας υβριδικής υποβοήθησης. Το κιβώτιο είναι χειροκίνητο έξι σχέσεων και η κατανάλωση, σύμφωνα με την εταιρεία, κυμαίνεται στα 5,0–5,2 l/100 km. Οι εκπομπές CO₂ είναι 113 g/km, πράγμα που σημαίνει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.

Για όσους θέλουν ελαφρώς πιο περιπετειώδη εμφάνιση, υπάρχει η έκδοση Panda 1.0 Hybrid 70 HP Cross, με τιμή 16.990 ευρώ (επίσης με προωθητική ενέργεια – αντί 19.300 €). Διαφέρει κυρίως σε σχεδιαστικά στοιχεία, ελαφρώς αυξημένη απόσταση από το έδαφος και πιο «outdoor» χαρακτήρα, αλλά μηχανικά παραμένει ίδιο με το Urban.

Ο διάδοχος – Grande Panda

Το νέο Grande Panda φέρνει άλλη φιλοσοφία. Μεγαλύτερες διαστάσεις, crossover σιλουέτα και σχεδιαστικά στοιχεία που παραπέμπουν στο πρώτο Panda του 1980. Η γκάμα ξεκινά από την έκδοση Pop 1.2 Hybrid 110hp DCT στα 20.800 ευρώ, ανεβαίνει στην Icon στα 21.800 ευρώ και κορυφώνεται στην la Prima στα 23.800 ευρώ. Και στις τρεις περιπτώσεις, ο κινητήρας είναι 1.2 λίτρων, τρικύλινδρος turbo, με ισχύ 110 ίππων, συνδυασμένος με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη (DCT) επτά σχέσεων.

Για όσους θέλουν μηδενικούς ρύπους, το Grande Panda διατίθεται και σε ηλεκτρική μορφή. Η βασική έκδοση EV (RED) κοστίζει 25.800 ευρώ (ή 22.800 € με το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»), ενώ η κορυφαία EV la Prima φτάνει τα 28.100 ευρώ (25.100 € με επιδότηση). Η μπαταρία είναι 44 kWh, η ισχύς 113 ίπποι και η αυτονομία έως 320 km (WLTP).

Δύο χαρακτήρες, κοινή φιλοσοφία

Παρότι μοιράζονται το όνομα, τα δύο Panda διαφέρουν σημαντικά στη στόχευση τους. Το κλασικό Panda Hybrid απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα μικρό, οικονομικό και απλό αυτοκίνητο πόλης, χωρίς περίπλοκα συστήματα. Είναι ευέλικτο στην κίνηση, εύκολο στο παρκάρισμα και φθηνό στη συντήρηση.

Το Grande Panda, αντίθετα, φέρνει περισσότερους χώρους, σύγχρονη αισθητική, προηγμένο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, καθώς και την επιλογή ηλεκτροκίνησης. Με διαφορά τιμής περίπου στα 5.000 ευρώ, η επιλογή εξαρτάται από τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του οδηγού.

Οικονομία κτήσης και χρήσης

Με βάση τον τιμοκατάλογο της, η προωθητική πολιτική της Fiat φέρνει το Panda Hybrid σε τιμή που δύσκολα βρίσκει κανείς σε νέο αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας. Οι χαμηλές εκπομπές σημαίνουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, ενώ η απλότητα της μηχανικής του υπόσχεται μικρό κόστος συντήρησης. Από την άλλη, το Grande Panda προσφέρει καλύτερες επιδόσεις, πιο πλούσιο εξοπλισμό και τεχνολογικά χαρακτηριστικά, αλλά με υψηλότερο κόστος κτήσης.

Τι κρατάμε;

Panda Hybrid Urban: 15.800 €, 70 ίπποι, ιδανικό για πόλη.

15.800 €, 70 ίπποι, ιδανικό για πόλη. Panda Hybrid Cross: 16.990 €, ίδιο μηχανικό σύνολο, πιο «περιπετειώδης» σχεδίαση.

16.990 €, ίδιο μηχανικό σύνολο, πιο «περιπετειώδης» σχεδίαση. Grande Panda Hybrid: από 20.800 €, με 110 ίππους και αυτόματο DCT.

από 20.800 €, με 110 ίππους και αυτόματο DCT. Grande Panda EV: από 25.800 €, αυτονομία έως 320 km.

Το premium οικογενειακό SUV που έχει 12 χρόνια εγγύηση – Με τιμή 28.490 €

Δοκιμή Citroen e-C3: Το φθηνότερο ηλεκτρικό της μάρκας κάνει 400 χλμ. στην πόλη με 7 ευρώ

Στην Ελλάδα το πιο οικονομικό Ford Ranger: Καίει 3,4 lt/100 km – Τιμές και εξοπλισμός