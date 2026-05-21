ΑΓΟΡΑ

Το υβριδικό SUV της Toyota που δεν πιάνεται στην Ελλάδα – No1 στην κατηγορία του

ΠΕΜΠΤΗ | 21.05.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
Η Toyota έχει καταφέρει κάτι εξαιρετικά δύσκολο στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Σε μια εποχή όπου τα SUV ξεπηδούν το ένα μετά το άλλο και ο ανταγωνισμός μεγαλώνει συνεχώς, η ιαπωνική μάρκα εξακολουθεί να έχει ένα μοντέλο που όχι μόνο παραμένει σταθερά στην κορυφή, αλλά δείχνει να μην επηρεάζεται σχεδόν καθόλου από την πίεση των ανταγωνιστών.

Το συγκεκριμένο υβριδικό SUV συνεχίζει το 2026 να κυριαρχεί στην κατηγορία των C-SUV στην Ελλάδα, σημειώνοντας 1.373 ταξινομήσεις στο πρώτο τετράμηνο του έτους και κατακτώντας μερίδιο 13,57% στην κατηγορία του.

Ο λόγος φυσικά για το Toyota C-HR, ένα μοντέλο που από την πρώτη στιγμή κατάφερε να δημιουργήσει το δικό του κοινό και πλέον έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα «όπλα» της Toyota στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ακόμα και σήμερα, το Toyota C-HR παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα SUV της αγοράς. Η coupe λογική του αμαξώματος, οι αιχμηρές γραμμές, τα έντονα LED φωτιστικά σώματα και οι ιδιαίτερες αναλογίες το κάνουν να δείχνει πολύ διαφορετικό από τα περισσότερα οικογενειακά SUV. Η Toyota δεν προσπάθησε να δημιουργήσει ένα «ουδέτερο» αυτοκίνητο για όλους. Αντίθετα, έδωσε στο C-HR έντονη προσωπικότητα και αυτό φαίνεται πως λειτούργησε απόλυτα στην πράξη. Το νέο μοντέλο δείχνει μάλιστα πιο premium από ποτέ, με καλύτερες λεπτομέρειες, πιο ώριμο σχεδιασμό και σαφώς πιο ακριβή συνολική εικόνα.

Full hybrid χωρίς φόρτιση

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Toyota C-HR για την ελληνική αγορά παραμένει η υβριδική τεχνολογία της Toyota. Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί τον κινητήρα 1.8 Hybrid με ισχύ 140 ίππων, προσφέροντας πολύ χαμηλή κατανάλωση και εξαιρετική άνεση στην καθημερινότητα. Για όσους θέλουν περισσότερη δύναμη, υπάρχει και η έκδοση 2.0 Hybrid με 198 ίππους, η οποία κάνει το SUV αισθητά πιο γρήγορο και πιο άνετο στο ταξίδι. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το plug-in hybrid Toyota C-HR, με συνδυαστική ισχύ 223 ίππων και δυνατότητα καθημερινής ηλεκτρικής μετακίνησης για αρκετά χιλιόμετρα. Το σημαντικό είναι πως ακόμα και οι απλές hybrid εκδόσεις λειτουργούν εξαιρετικά στην πόλη, με το ηλεκτρικό μοτέρ να συμμετέχει συνεχώς στην κίνηση και να μειώνει αισθητά την κατανάλωση.

Δεν είναι τυχαίο ότι το Toyota C-HR έχει γίνει τόσο δημοφιλές στην Ελλάδα. Το κόστος χρήσης του είναι από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του μοντέλου. Σε πραγματικές συνθήκες, ειδικά μέσα στην πόλη, το SUV της Toyota μπορεί εύκολα να κινηθεί κοντά στα 4,5 με 5,5 lt/100 km, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό για την κατηγορία. Και αυτό είναι ίσως το στοιχείο που κάνει πολλούς οδηγούς να το επιλέγουν αντί για diesel ή μεγαλύτερα βενζινοκίνητα SUV.

Το νέο Toyota C-HR είναι σαφώς πιο premium στην καμπίνα σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Η ποιότητα των υλικών είναι βελτιωμένη, η ηχομόνωση καλύτερη και η συνολική αίσθηση πολύ πιο σύγχρονη. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, η μεγάλη οθόνη infotainment και ο ambient φωτισμός δίνουν πλέον μια εικόνα που θυμίζει ακριβότερη κατηγορία. Παράλληλα, ακόμα και οι βασικές εκδόσεις διαθέτουν πλούσιο εξοπλισμό ασφαλείας, με όλα τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης της Toyota. Ανάλογα με την έκδοση, το μοντέλο μπορεί να διαθέτει: adaptive cruise control, σύστημα διατήρησης λωρίδας, κάμερα 360 μοιρών, θερμαινόμενα καθίσματα, head-up display και premium ηχοσύστημα JBL.

Η γκάμα του Toyota C-HR στην Ελλάδα είναι σήμερα πιο πλήρης από ποτέ, καθώς το μοντέλο διατίθεται τόσο ως Hybrid όσο και ως Plug-in Hybrid, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και budget. Η βάση της γκάμας είναι το 1.8 Hybrid με αυτόματο κιβώτιο e-CVT και κίνηση στους εμπρός τροχούς. Αποδίδει 140 ίππους, ενώ σύμφωνα με τη Toyota καταναλώνει από 4,7 λτ./100 χλμ. με εκπομπές CO2 από 105 γρ./χλμ.. Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί ουσιαστικά τον «πυρήνα» της γκάμας, καθώς συνδυάζει πολύ χαμηλή κατανάλωση, αθόρυβη λειτουργία στην πόλη και ιδιαίτερα χαμηλό κόστος χρήσης για SUV της κατηγορίας. Οι διαθέσιμες εκδόσεις του hybrid μοντέλου ξεκινούν από την C-ENTER στα 28.300 ευρώ, συνεχίζουν με τις C-ULT, C-LUB, C-LUB Bi-Tone και φτάνουν έως τις πιο premium και σπορ εκδόσεις C-HIC, GR SPORT, PREMIERE EDITION και GR SPORT ULTIMATE.

Πιο αναλυτικά, οι βασικές τιμές του Toyota C-HR Hybrid διαμορφώνονται ως εξής:

  • C-ENTER από 28.300 €
  • C-ULT από 29.300 €
  • C-LUB από 32.770 €
  • C-HIC από 36.700 €
  • GR SPORT από 38.050 €
  • PREMIERE EDITION από 40.850 €
  • GR SPORT ULTIMATE από 41.950 €

Οι κορυφαίες εκδόσεις αποκτούν πιο δυναμική αισθητική, μεγαλύτερες ζάντες, bi-tone χρωματισμούς, premium επενδύσεις, πιο προηγμένο εξοπλισμό άνεσης και επιπλέον τεχνολογίες υποβοήθησης. Παράλληλα, το Toyota C-HR Plug-in Hybrid Electric ανεβάζει αισθητά τον τεχνολογικό χαρακτήρα του μοντέλου. Χρησιμοποιεί τον δίλιτρο plug-in hybrid κινητήρα της Toyota με δυνατότητα καθημερινής ηλεκτρικής μετακίνησης, ενώ η επίσημη κατανάλωση ξεκινά από μόλις 2,1 λτ./100 χλμ. με εκπομπές CO2 από 47 γρ./χλμ. Η plug-in hybrid γκάμα ξεκινά από την έκδοση C-ULT στα 36.970 ευρώ και φτάνει έως την κορυφαία GR SPORT ULTIMATE στα 51.010 ευρώ.

Σημαντικό στοιχείο για το ελληνικό κοινό είναι πως το νέο Toyota C-HR διαθέτει ήδη από τις βασικές εκδόσεις πολύ πλούσιο εξοπλισμό ασφαλείας και τεχνολογίας, με το πακέτο Toyota Safety Sense, ψηφιακό πίνακα οργάνων, σύγχρονο infotainment και πλήθος συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης. Παράλληλα, η Toyota συνεχίζει να προσφέρει την ιδιαίτερα ισχυρή εργοστασιακή εγγύηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 11 χρόνια ή 200.000 χλμ., ενώ για την υβριδική μπαταρία η κάλυψη φτάνει έως 1.000.000 χλμ..

Το Toyota C-HR κατάφερε να βρει μια πολύ δύσκολη ισορροπία. Είναι εντυπωσιακό χωρίς να γίνεται υπερβολικό, οικονομικό χωρίς να μοιάζει «φθηνό» και τεχνολογικά προηγμένο χωρίς να δυσκολεύει τον οδηγό στην καθημερινότητα. Και τελικά αυτό ακριβώς φαίνεται πως αναζητά σήμερα ο Έλληνας αγοραστής SUV. Ένα μοντέλο που να συνδυάζει χαμηλό κόστος χρήσης, μοντέρνα εικόνα, αξιοπιστία και πραγματική ευκολία στην καθημερινή ζωή.

Τι κρατάμε;

  • Το Toyota C-HR είναι το Νο1 C-SUV στην Ελλάδα το 2026
  • Διατίθεται ως full hybrid και plug-in hybrid
  • Ξεχωρίζει για τη χαμηλή κατανάλωση και το design
  • Διαθέτει πολύ πιο premium εσωτερικό από πριν
  • Παραμένει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα υβριδικά SUV της αγοράς

#Toyota#Toyota C-HR
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
Πρόσφατες Ειδήσεις