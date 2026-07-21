Το υβριδικό Toyota που σαρώνει στην Ελλάδα – 1.102 αυτοκίνητα σε 1 μήνα

Το μικρό Toyota έχει εξελιχθεί σε μία από τις σταθερότερες εμπορικές αξίες της ελληνικής αγοράς, συνδυάζοντας χαμηλή κατανάλωση, αυτόματο κιβώτιο και τιμή από 21.750 ευρώ.

Το Toyota Yaris συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στις ταξινομήσεις και να αποδεικνύει ότι, παρά τη μεγάλη άνοδο των SUV, τα παραδοσιακά supermini εξακολουθούν να έχουν ισχυρή θέση στην ελληνική αγορά. Μόνο μέσα στον Ιούνιο του 2026, το υβριδικό μοντέλο της Toyota σημείωσε 1.102 νέες ταξινομήσεις, κατακτώντας με διαφορά την πρώτη θέση στην κατηγορία Β. Η επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθεί με εκείνη των βασικών ανταγωνιστών του. Το Renault Clio ακολούθησε με 768 ταξινομήσεις, το Suzuki Swift με 706, το Peugeot 208 με 607 και το Hyundai i20 με 575. Το Yaris απέσπασε έτσι μερίδιο 21,84% στην κατηγορία των supermini για τον συγκεκριμένο μήνα.

Πάνω από 3.200 αυτοκίνητα στο πρώτο εξάμηνο

Η επιτυχία του Toyota Yaris δεν περιορίζεται σε έναν ιδιαίτερα δυνατό μήνα. Από την αρχή του 2026 έως και το τέλος Ιουνίου έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα 3.282 αυτοκίνητα, επίδοση που το τοποθετεί στην κορυφή των συμβατικών μοντέλων της κατηγορίας Β, με μερίδιο 17,46%. Παράλληλα, το Yaris ήταν το μοντέλο με τις περισσότερες ταξινομήσεις στο σύνολο της διευρυμένης κατηγορίας Β κατά τον Ιούνιο, ξεπερνώντας ακόμη και το Toyota Yaris Cross, το οποίο έκλεισε τον μήνα με 1.001 αυτοκίνητα. Η εμπορική του πορεία δεν αποτελεί έκπληξη. Το Yaris έχει δημιουργήσει εδώ και χρόνια ένα ιδιαίτερα ισχυρό όνομα στην Ελλάδα, βασισμένο στην αξιοπιστία, στην οικονομία χρήσης και στην υψηλή μεταπωλητική αξία. Στη σημερινή του μορφή προσθέτει ένα πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης, χωρίς να απαιτεί εξωτερική φόρτιση, καθώς και αυτόματο κιβώτιο σε όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις.

Υβριδικό και αυτόματο από 21.750 ευρώ

Η βασική έκδοση Yaris LIVE ξεκινά από 21.750 ευρώ και εφοδιάζεται με το υβριδικό σύστημα των 116 ίππων. Συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο e-CVT και κίνηση στους εμπρός τροχούς, προσφέροντας έναν ιδιαίτερα ελκυστικό συνδυασμό για καθημερινή χρήση μέσα στην πόλη. Η Toyota ανακοινώνει μέση κατανάλωση από 3,8 λίτρα/100 χλμ. και εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από 86 γρ./χλμ., στοιχεία που επιτρέπουν στο Yaris να διατηρεί χαμηλό λειτουργικό κόστος και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας στις περισσότερες εκδόσεις του. Η λειτουργία του υβριδικού συστήματος είναι πλήρως αυτόματη. Σε χαμηλές ταχύτητες και όταν το επίπεδο φόρτισης το επιτρέπει, το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί αποκλειστικά με τον ηλεκτροκινητήρα, περιορίζοντας την κατανάλωση και τον θόρυβο. Κατά την επιβράδυνση ανακτά ενέργεια και επαναφορτίζει την υβριδική μπαταρία, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να συνδέσει το αυτοκίνητο σε πρίζα.

Δύο υβριδικές επιλογές έως 130 ίππους

Η γκάμα περιλαμβάνει δύο εκδόσεις του υβριδικού συστήματος. Η πρώτη αποδίδει 116 ίππους, προσφέρει επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 9,7 δευτερόλεπτα και επίσημη κατανάλωση μεταξύ 3,8 και 4,0 λίτρων/100 χλμ. Η ισχυρότερη επιλογή αποδίδει 130 ίππους, μειώνει τον χρόνο για τα 0-100 χλμ./ώρα στα 9,2 δευτερόλεπτα και διατίθεται στις πλουσιότερες εκδόσεις εξοπλισμού. Η κατανάλωσή της διαμορφώνεται στα 4,2 λίτρα/100 χλμ., ενώ οι εκπομπές CO₂ ξεκινούν από 95 γρ./χλμ. Και οι δύο κινητήρες συνδυάζονται με το αυτόματο κιβώτιο e-CVT. Πάνω από τη βασική LIVE τοποθετούνται οι εκδόσεις ACTIVE, ACTIVE PLUS, STYLE και STYLE SMART CONNECT, ενώ η έκδοση των 130 ίππων διατίθεται στις πλουσιότερες CHIC, PREMIERE EDITION και GR SPORT. Οι τιμές αυξάνονται ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού, φτάνοντας έως λίγο πάνω από τις 30.000 ευρώ στις κορυφαίες διαμορφώσεις.

Γιατί εξακολουθεί να πουλά τόσο πολύ

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του Yaris είναι ότι απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες αγοραστών. Οι συμπαγείς διαστάσεις και η χαμηλή κατανάλωση το καθιστούν ιδανικό για την πόλη, ενώ το υβριδικό σύστημα και το αυτόματο κιβώτιο διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινή μετακίνηση. Ταυτόχρονα, πρόκειται για ένα μοντέλο με ώριμη οδική συμπεριφορά, σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και αρκετά πλούσιο βασικό εξοπλισμό. Η τεχνολογία Toyota Safety Sense περιλαμβάνεται στη φιλοσοφία του μοντέλου, προσφέροντας ενεργά συστήματα πρόληψης ατυχημάτων και υποβοήθησης του οδηγού. Στην εμπορική του επιτυχία συμβάλλει και το πρόγραμμα μακροχρόνιας κάλυψης της Toyota. Με την τήρηση των προβλεπόμενων ελέγχων, η εγγύηση μπορεί να επεκτείνεται έως το 11ο έτος ή τα 200.000 χλμ., ενώ για την υβριδική μπαταρία προβλέπεται κάλυψη έως και 1.000.000 χλμ. Με τιμή εκκίνησης 21.750 ευρώ, κατανάλωση από 3,8 λίτρα/100 χλμ. και περισσότερες από 1.100 ταξινομήσεις μέσα σε έναν μήνα, το Toyota Yaris επιβεβαιώνει ότι παραμένει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και δημοφιλή μικρά αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς.

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