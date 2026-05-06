Top 10 φθηνότερα full hybrid αυτοκίνητα στην Ελλάδα – Τιμές

H full hybrid τεχνολογία δεν αποτελεί πια μια ακριβή ή εξειδικευμένη επιλογή για λίγους, αλλά μία από τις πιο λογικές λύσεις για όποιον θέλει χαμηλή κατανάλωση χωρίς να αλλάξει συνήθειες στην καθημερινότητά του.

Χωρίς ανάγκη φόρτισης, με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση στην πόλη και ολοένα περισσότερες επιλογές σε όλες τις κατηγορίες, τα full hybrid έχουν εξελιχθεί σε μια από τις πιο δυνατές τάσεις της ελληνικής αγοράς. Το ενδιαφέρον είναι ότι πλέον μπορεί κανείς να αποκτήσει ένα full hybrid αυτοκίνητο με κόστος που μέχρι πριν λίγα χρόνια αντιστοιχούσε σε ένα απλό βενζινοκίνητο supermini. Από μικρά crossover πόλης μέχρι οικογενειακά SUV, η αγορά έχει αρχίσει να γεμίζει με υβριδικές προτάσεις που δίνουν έμφαση στην οικονομία, χωρίς να θυσιάζουν εξοπλισμό ή πρακτικότητα.

1. Toyota Aygo X Hybrid – από 19.670€

Το μικρότερο full hybrid της λίστας είναι και ένα από τα πιο ιδιαίτερα αυτοκίνητα της αγοράς. Το Toyota Aygo X Hybrid συνδυάζει compact διαστάσεις πόλης με crossover αισθητική και full hybrid τεχνολογία που το κάνει εξαιρετικά οικονομικό στις αστικές μετακινήσεις. Η υβριδική λειτουργία του επιτρέπει να κινείται πολύ συχνά αμιγώς ηλεκτρικά μέσα στην πόλη, μειώνοντας αισθητά την κατανάλωση και τον θόρυβο.

Παρά το μικρό του μέγεθος, το Aygo X δίνει μεγάλη έμφαση στον εξοπλισμό και την τεχνολογία, με σύγχρονο infotainment, πλούσια συστήματα ασφαλείας και αρκετά premium αίσθηση για την κατηγορία του. Αποτελεί μία από τις πιο “εύκολες” επιλογές για όποιον κινείται κυρίως μέσα στην πόλη και θέλει κάτι οικονομικό αλλά σύγχρονο.

Το MG3 Hybrid+ είναι ίσως το αυτοκίνητο που άλλαξε περισσότερο τα δεδομένα στην κατηγορία των οικονομικών full hybrid. Με ισχύ που ξεπερνά αρκετούς ανταγωνιστές και πολύ πλούσιο βασικό εξοπλισμό, καταφέρνει να συνδυάζει επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση σε ένα πακέτο με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.

Στην πράξη, το MG3 θυμίζει μεγαλύτερο και ακριβότερο αυτοκίνητο, τόσο σε επιδόσεις όσο και σε τεχνολογικό υπόβαθρο. Η καμπίνα είναι σύγχρονη, ο εξοπλισμός άνω του μέσου όρου και η υβριδική λειτουργία πολύ ομαλή στις καθημερινές μετακινήσεις.

Τα Toyota Yaris και Mazda2 Hybrid μοιράζονται την ίδια full hybrid τεχνολογία και αποτελούν δύο από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές για όποιον θέλει ένα μικρό αυτοκίνητο με εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης. Το υβριδικό σύστημα της Toyota παραμένει σημείο αναφοράς για την κατηγορία, με πολύ χαμηλή κατανάλωση και δοκιμασμένη αξιοπιστία.

Το Yaris δίνει έμφαση στη νεανική εικόνα και την οδηγοκεντρική αίσθηση, ενώ το Mazda2 Hybrid διαφοροποιείται κυρίως αισθητικά. Και τα δύο μοντέλα είναι ιδιαίτερα ευχάριστα μέσα στην πόλη, ενώ μπορούν να κινηθούν άνετα και εκτός αυτής.

4. Chery Tiggo 4 Hybrid – από 22.990€

Το Tiggo 4 έρχεται να ενισχύσει την παρουσία των κινεζικών full hybrid SUV στην Ελλάδα, προσφέροντας μεγάλους χώρους και ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό σε ανταγωνιστικό κόστος αγοράς. Σχεδιαστικά ακολουθεί τη λογική των σύγχρονων crossover, με έντονη μάσκα, LED φωτιστικά σώματα και ψηφιακό εσωτερικό.

Το υβριδικό του σύστημα στοχεύει κυρίως στην οικονομία καυσίμου στην καθημερινότητα, ενώ η καμπίνα δίνει έμφαση στην άνεση και τον εξοπλισμό. Είναι μια πρόταση που προσπαθεί να “χτυπήσει” πιο ακριβά ευρωπαϊκά SUV στο value for money κομμάτι.

Το MG ZS Max Hybrid+ αποτελεί μία από τις πιο value for money επιλογές ανάμεσα στα full hybrid SUV. Με μεγάλες διαστάσεις για τα δεδομένα της τιμής του, χώρους που καλύπτουν εύκολα μια οικογένεια και πολύ καλό επίπεδο εξοπλισμού, καταφέρνει να “χτυπά” κατηγορίες πάνω από τη δική του. Το υβριδικό σύστημα προσφέρει πολύ καλή απόκριση στην πόλη αλλά και επαρκή δύναμη για ταξίδι, ενώ το αυτοκίνητο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση. Παράλληλα, το ZS Max έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο εμπορικά μοντέλα της MG στην ελληνική αγορά.

6. Toyota Yaris Cross – από 24.120€

Το Toyota Yaris Cross είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα full hybrid B-SUV στην ελληνική αγορά και όχι άδικα. Συνδυάζει την αποδοτικότητα του υβριδικού συστήματος της Toyota με αυξημένη απόσταση από το έδαφος, πρακτικότητα και SUV χαρακτήρα.

Μέσα στην πόλη καταφέρνει να διατηρεί εντυπωσιακά χαμηλή κατανάλωση, ενώ ταυτόχρονα παραμένει ιδιαίτερα ευέλικτο και εύκολο στην καθημερινότητα. Η καμπίνα είναι ποιοτική και ο εξοπλισμός ασφαλείας από τους καλύτερους της κατηγορίας.

Το Renault Clio E-Tech αποδεικνύει ότι ένα full hybrid supermini μπορεί να είναι ταυτόχρονα οικονομικό, τεχνολογικά προηγμένο και ιδιαίτερα ευχάριστο οδηγικά. Το υβριδικό σύστημα της Renault λειτουργεί πολύ ομαλά στην πόλη, επιτρέποντας συχνή ηλεκτρική κίνηση σε χαμηλές ταχύτητες.

Παράλληλα, το Clio παραμένει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μοντέλα της κατηγορίας σε ποιότητα κύλισης και αίσθηση στο δρόμο. Η νέα γενιά έχει βελτιώσει ακόμη περισσότερο την εικόνα και την τεχνολογία του.

8. Omoda 5 Hybrid – από 24.900€

Το Omoda 5 Hybrid ξεχωρίζει περισσότερο για τον σχεδιασμό του, καθώς υιοθετεί μια αρκετά premium και φουτουριστική αισθητική που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Στο εσωτερικό κυριαρχούν οι μεγάλες οθόνες και το ψηφιακό περιβάλλον, ενώ ο εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα πλούσιος.

Το full hybrid σύστημα δίνει έμφαση στην οικονομία και την ομαλή λειτουργία στην καθημερινότητα καλύπτοντας πάνω από 1.000 χλμ με ένα γέμισμα, ενώ οι χώροι καλύπτουν εύκολα τις ανάγκες μιας οικογένειας. Παράλληλα, το Omoda 5 επιχειρεί να διαφοροποιηθεί και μέσα από πιο premium αίσθηση σε σχέση με τον μέσο όρο της κατηγορίας.

Το Renault Captur E-Tech κλείνει τη λίστα ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες full hybrid επιλογές στην κατηγορία των B-SUV. Το γαλλικό μοντέλο συνδυάζει μοντέρνα εμφάνιση, ποιοτική καμπίνα και πολύ καλή πρακτικότητα, στοιχεία που το έχουν βοηθήσει να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά.

Το υβριδικό σύστημα της Renault εστιάζει στην οικονομία μέσα στην πόλη, χωρίς να επηρεάζει την άνεση ή την οδηγική αίσθηση στο ταξίδι. Παράλληλα, το Captur παραμένει ένα από τα πιο ευχάριστα και ισορροπημένα SUV της κατηγορίας του.

Το Honda Jazz παραμένει μία από τις πιο έξυπνες επιλογές στην αγορά των full hybrid, κυρίως λόγω της πρακτικότητας και της ιδιαίτερα αποδοτικής υβριδικής τεχνολογίας του. Παρά τις compact εξωτερικές διαστάσεις, το εσωτερικό είναι εξαιρετικά ευρύχωρο και πρακτικό.

Το υβριδικό σύστημα e:HEV ξεχωρίζει για τη λειτουργία του, καθώς στις περισσότερες συνθήκες θυμίζει περισσότερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε αίσθηση. Η ποιότητα κύλισης και η εργονομία παραμένουν στα δυνατά του σημεία.

Τι κρατάμε;