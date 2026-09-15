Top 10: Τι αυτοκίνητα αγόρασαν οι Κινέζοι τον Αύγουστο – Πόσα από αυτά έρχονται Ελλάδα;

Τα ηλεκτρικά κυριάρχησαν στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα τον Αύγουστο, με αρκετούς πρωταγωνιστές να έχουν ήδη παρουσία ή επιβεβαιωμένη άφιξη στην Ελλάδα.

Μια ματιά στα δημοφιλέστερα αυτοκίνητα της κινεζικής αγοράς αρκεί για να διαπιστώσει κανείς πόσο διαφορετικές μπορεί να είναι οι επιλογές των αγοραστών. Στο Top 10 του Αυγούστου 2026, τα εννέα μοντέλα είναι αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ το δέκατο προσφέρεται τόσο ως ηλεκτρικό όσο και ως plug-in hybrid. Σύμφωνα με την κατάταξη που δημοσίευσε το CarNewsChina, πρώτο τερμάτισε το Geely EX2, μπροστά από το Leapmotor A10 και το Tesla Model Y. Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι άμεσο: οι δύο πρώτοι πρωταγωνιστές έχουν ήδη ανακοινωθεί για τη χώρα μας, με διαφορετικές εμπορικές ονομασίες.

Τα δέκα αυτοκίνητα που ξεχώρισαν

Θέση Μοντέλο Πωλήσεις Αυγούστου 1 Geely EX2 39.651 2 Leapmotor A10 30.652 3 Tesla Model Y 29.260 4 Fang Cheng Bao Ti7 23.471 5 BYD Atto 2 22.958 6 Tesla Model 3 20.787 7 Changan Nevo Q05 17.349 8 Li Auto i6 16.979 9 BYD Dolphin 16.829 10 Xiaomi SU7 16.518

Οι αριθμοί αφορούν την κινεζική αγορά, όπως παρουσιάζονται στο δημοσίευμα του CarNewsChina.

Γιατί γίνεται λόγος για «εννέα και μισό» ηλεκτρικά;

Η εξήγηση βρίσκεται στο Fang Cheng Bao Ti7. Από τις πωλήσεις του, 12.864 αφορούσαν την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση και 10.607 την plug-in hybrid. Έτσι, περίπου το 55% ήταν ηλεκτρικά. Η πρώτη παρουσία μοντέλου με συμβατικό ή μη επαναφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα κίνησης βρίσκεται εκτός δεκάδας: το Toyota Corolla Cross κατατάχθηκε 13ο, με 14.675 πωλήσεις. Αυτό αφορά τη συγκεκριμένη μηνιαία κατάταξη και δεν σημαίνει ότι τα αυτοκίνητα με θερμικό κινητήρα εξαφανίστηκαν από το σύνολο της αγοράς.

Geely E2

Το Geely EX2, γνωστό και ως Xingyuan, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Έλληνες αγοραστές, καθώς η ελληνική αντιπροσωπεία έχει ανακοινώσει την έλευσή του με την ονομασία E2. Στην επίσημη ελληνική ιστοσελίδα προβάλλεται ήδη ως επερχόμενο μοντέλο. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό hatchback που δίνει έμφαση στην καθημερινή πρακτικότητα. Η ελληνική ανακοίνωση αναφέρει πίσω κίνηση, πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, χώρο αποσκευών 375 λίτρων και επιπλέον εμπρός αποθηκευτικό χώρο 70 λίτρων. Στο εσωτερικό ξεχωρίζει η κεντρική οθόνη των 14,6 ιντσών. Για την ελληνική αγορά, η ουσία βρίσκεται στον συνδυασμό μεγέθους, χώρων και τελικής τιμής. Η επιτυχία στην Κίνα δημιουργεί ενδιαφέρον, αλλά η εμπορική του πορεία εδώ θα κριθεί με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και την ελληνική προσφορά.

Leapmotor B03X

Αντίστοιχη αλλαγή ονομασίας υπάρχει και στη Leapmotor: το A10 είναι το μοντέλο που γνωρίζουμε στην Ευρώπη ως B03X. Η εταιρεία έχει συμπεριλάβει επίσημα το μικρό SUV στο πρόγραμμα διεύρυνσης της ελληνικής γκάμας της εντός του 2026. Η πρόσφατη ελληνική παρουσίασή του περιγράφει ένα ηλεκτρικό B-SUV μήκους 4,27 μέτρων, με επιλογές μπαταρίας 39,8 και 53 kWh και αντίστοιχη μικτή αυτονομία 292 και 382 χιλιομέτρων WLTP. Η τοποθέτησή του έχει ενδιαφέρον, καθώς απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα αυτοκίνητο με συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις, αλλά προτιμούν το αμάξωμα και την πρακτικότητα ενός SUV.

Τα μοντέλα που γνωρίζουμε ήδη στην Ελλάδα

Τα Tesla Model Y και Model 3 έχουν καθιερωμένη παρουσία στην ελληνική αγορά, επομένως δεν αποτελούν μελλοντικές αφίξεις. Είναι δύο μοντέλα που μπορεί ήδη να εξετάσει ο Έλληνας αγοραστής. Από την BYD, το Atto 2 διατίθεται ήδη στην Ελλάδα, ενώ το μεγαλύτερο Dolphin έχει επίσης κυκλοφορήσει επίσημα στη χώρα μας. Εδώ χρειάζεται προσοχή στην ονομασία: το Dolphin της κατάταξης είναι διαφορετικό μοντέλο από το μικρότερο Dolphin Surf, που αντιστοιχεί στο κινεζικό Seagull. Η ύπαρξη του ενός στην ελληνική γκάμα δεν αποδεικνύει διαθεσιμότητα του άλλου.

Πόσα, τελικά, έχουν ελληνικό ενδιαφέρον;

Ο σαφής απολογισμός είναι έξι μοντέλα με ήδη καταγεγραμμένη ελληνική παρουσία ή επίσημα ανακοινωμένη άφιξη: τα δύο Tesla, τα δύο BYD και τα επερχόμενα Geely E2 και Leapmotor B03X. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα έξι είναι σήμερα διαθέσιμα για νέα παραγγελία. Tο Changan Nevo Q05 μπορεί να προστεθεί ως έβδομη αναμενόμενη περίπτωση, καθώς ελληνικά δημοσιεύματα αναφέρουν έλευση και στη χώρα μας μέχρι το τέλος του 2026. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί εδώ συγκεκριμένο ελληνικό εμπορικό λανσάρισμα με τιμές και εκδόσεις. Για τα Fang Cheng Bao Ti7 και Li Auto i6 δεν υπάρχει επιβεβαιωμένο ελληνικό χρονοδιάγραμμα. Όσο για το Xiaomi SU7, οι παλαιότερες αναφορές για ελληνική άφιξη το 2027 δεν αρκούν για να θεωρηθεί κλειδωμένο το σημερινό πρόγραμμα διάθεσης. Η κινεζική δεκάδα, πάντως, δείχνει ότι αρκετά από τα αυτοκίνητα που μέχρι πρόσφατα γνωρίζαμε μόνο μέσα από ειδήσεις του εξωτερικού αποκτούν πλέον συγκεκριμένη θέση και στις επιλογές του Έλληνα αγοραστή.