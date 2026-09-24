Top 3 σε πωλήσεις SUV στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζουν;

Τα τρία SUV που προτιμούν περισσότερο οι Έλληνες ξεκινούν λίγο πάνω από τις 20.000 ευρώ και προσεγγίζουν διαφορετικά την οικονομία και την καθημερινή χρήση.

Τα SUV στην Ελλάδα συνεχίζουν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των αγοραστών, με τα στοιχεία του οκταμήνου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026 να το επιβεβαιώνουν. Από τις ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών, 67.622 αφορούσαν SUV, αριθμός που αντιστοιχεί στο 66,06% της αγοράς. Με άλλα λόγια, περίπου δύο στα τρία καινούργια αυτοκίνητα που ταξινομούνται στη χώρα ανήκουν στη συγκεκριμένη ευρύτερη κατηγορία. Στην κορυφή βρίσκονται τρία γνώριμα ονόματα: Toyota Yaris Cross, Peugeot 2008 και Suzuki Vitara. Μαζί συγκέντρωσαν 13.978 ταξινομήσεις, δηλαδή λίγο περισσότερες από μία στις πέντε πωλήσεις SUV. Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται και στο πώς φτάνει καθένα σε αυτό το αποτέλεσμα. Το Toyota στηρίζεται στην πλήρως υβριδική τεχνολογία, το Peugeot συνδυάζει ιδιαίτερη σχεδίαση με επιλογές βενζίνης και υβριδικής κίνησης, ενώ το Suzuki διατηρεί ένα ιδιαίτερα προσιτό σημείο εισόδου και προσφέρει ακόμη και τετρακίνητες εκδόσεις.

Toyota Yaris Cross: Πρώτο με 5.596 ταξινομήσεις

Με 5.596 ταξινομήσεις στο οκτάμηνο, το Toyota Yaris Cross καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ όλων των SUV. Το μερίδιό του στη συγκεκριμένη αγορά φτάνει το 8,28%, ενώ στα μικρά SUV ανεβαίνει στο 14,81%. Πρόκειται για μια επίδοση που το τοποθετεί 864 αυτοκίνητα μπροστά από το δεύτερο Peugeot 2008. Η τιμή εκκίνησης του νέου Yaris Cross διαμορφώνεται στις 24.470 ευρώ, για την εισαγωγική Active Hybrid 116 e-CVT. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι ο αγοραστής αποκτά εξαρχής πλήρως υβριδικό σύστημα και αυτόματο κιβώτιο, χωρίς να χρειάζεται να ανέβει σε ακριβότερη έκδοση για να απαλλαγεί από τον συμπλέκτη.

Το σύστημα συνδυάζει βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρου με ηλεκτροκίνηση και δεν απαιτεί φόρτιση από πρίζα. Μπορεί να μετακινεί το αυτοκίνητο αμιγώς ηλεκτρικά όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, αξιοποιώντας την ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση. Στην γκάμα υπάρχει επίσης η ισχυρότερη επιλογή των 130 ίππων, καθώς και εκδόσεις με τετρακίνηση AWD-i. Για κάποιον που περνά μεγάλο μέρος της ημέρας στην κίνηση, ο συνδυασμός αυτόματης μετάδοσης και πλήρως υβριδικής λειτουργίας είναι το σημαντικότερο αγοραστικό επιχείρημα. Το αρχικό κόστος είναι το υψηλότερο από τις τρεις εισαγωγικές εκδόσεις, αλλά η σύγκριση χρειάζεται να συνυπολογίζει τον διαφορετικό τύπο συστήματος κίνησης και κιβωτίου.

Peugeot 2008: Δεύτερο με 4.732 ταξινομήσεις

Το Peugeot 2008 ακολουθεί με 4.732 ταξινομήσεις και μερίδιο 7% στις συνολικές πωλήσεις SUV. Μάλιστα, τον Αύγουστο κατέγραψε 251 ταξινομήσεις, περισσότερες από τα άλλα δύο μοντέλα της συγκεκριμένης τριάδας, παρότι στην αθροιστική κατάταξη παραμένει δεύτερο. Η εισαγωγική 1.2 Turbo 100 Style Plus εμφανίζεται στους δημοσιευμένους τιμοκαταλόγους Σεπτεμβρίου από 22.500 ευρώ. Πρόκειται για την επιλογή βενζίνης, την οποία χρειάζεται να διαχωρίζουμε από το 2008 Hybrid 110 e-DCS6 Style Plus. Το τελευταίο αναφέρεται με τιμή προσφοράς 22.900 ευρώ, έναντι τιμής καταλόγου 24.000 ευρώ, με την τελική ισχύ της προσφοράς να χρειάζεται επιβεβαίωση κατά την παραγγελία. Η υβριδική έκδοση συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων και μπορεί να κινηθεί ηλεκτρικά σε ορισμένες συνθήκες, χωρίς εξωτερική φόρτιση. Η επίσημη συνδυασμένη κατανάλωση για τους 110 ίππους αναφέρεται στα 4,9 λίτρα/100 χλμ., ενώ υπάρχει και ισχυρότερη υβριδική επιλογή 145 ίππων.

Πέρα από τον κινητήρα, το 2008 προτάσσει την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του i-Cockpit, με το μικρό τιμόνι και την τοποθέτηση των οργάνων ψηλότερα στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Η ακριβής διαμόρφωση των οθονών εξαρτάται από την έκδοση, γι’ αυτό δεν πρέπει ο εξοπλισμός μιας GT να θεωρείται δεδομένος και στη Style Plus. Αγοραστικά, αξίζει να ζητήσει κανείς προσφορά τόσο για τη βενζινοκίνητη όσο και για την υβριδική έκδοση. Εφόσον επιβεβαιωθεί η τιμή των 22.900 ευρώ, η διαφορά των μόλις 400 ευρώ κάνει το αυτόματο Hybrid ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

Suzuki Vitara: Τρίτο με 3.650 ταξινομήσεις

Το Suzuki Vitara συμπληρώνει την τριάδα με 3.650 ταξινομήσεις, κατακτώντας το 5,40% της αγοράς SUV. Είναι και το μοντέλο με τη χαμηλότερη τιμή εισόδου μεταξύ των τριών, καθώς ο ισχύων επίσημος τιμοκατάλογος το τοποθετεί από 20.730 ευρώ στην έκδοση 1.4 GL Hybrid 48V 2WD. Ο τετρακύλινδρος 1.4 Boosterjet αποδίδει 110 ίππους και 235 Nm, συνεργαζόμενος με ήπια υβριδικό σύστημα 48V. Στη βασική έκδοση συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, με επίσημη συνδυασμένη κατανάλωση 5,3 λίτρα/100 χλμ.. Η υβριδική υποβοήθηση εδώ έχει διαφορετικό χαρακτήρα από την πλήρως υβριδική διάταξη του Toyota.

Η GL περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αυτόματο κλιματισμό, οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες στάθμευσης και ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto. Επομένως, το χαμηλό αρχικό κόστος συνοδεύεται από εξοπλισμό που καλύπτει βασικές απαιτήσεις της καθημερινότητας. Για περισσότερο εξοπλισμό, η GL+ 2WD κοστίζει 22.630 ευρώ, ενώ η αυτόματη GL+ 2WD 6AT ανεβαίνει στις 24.330 ευρώ. Όποιος χρειάζεται τετρακίνηση μπορεί να επιλέξει την GL+ 4WD από 26.330 ευρώ, με χειροκίνητο κιβώτιο. Αυτή η ποικιλία επιτρέπει στο Vitara να εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες, από την οικονομική καθημερινή μετακίνηση μέχρι τη συχνότερη χρήση εκτός ασφάλτου.

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