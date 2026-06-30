Top 5 οικογενειακά SUV στην Ελλάδα: Πόσο κοστίζουν;

Τα οικογενειακά SUV παραμένουν μια από τις πιο δυνατές κατηγορίες της ελληνικής αγοράς, καθώς συνδυάζουν πρακτικότητα, χώρους, άνεση και ψηλότερη θέση οδήγησης, χωρίς να φτάνουν απαραίτητα σε υπερβολές μεγέθους ή κόστους.

Η κατηγορία των C-SUV συγκέντρωσε στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 συνολικά 13.012 ταξινομήσεις, καταλαμβάνοντας μερίδιο 19,93% της αγοράς. Μόνο τον Μάιο, η ίδια κατηγορία σημείωσε 2.891 ταξινομήσεις, επιβεβαιώνοντας πως τα μεσαία SUV είναι από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για τον Έλληνα αγοραστή. Στην κορυφή της κατηγορίας βρίσκουμε πέντε μοντέλα με εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα: από full hybrid και value for money προτάσεις, μέχρι premium SUV με ισχυρό brand name. Αυτά είναι τα Top 5 οικογενειακά SUV στην Ελλάδα και οι τιμές από τις οποίες ξεκινούν.

1. Toyota C-HR – Από 28.300 ευρώ

Το Toyota C-HR βρίσκεται στην κορυφή των οικογενειακών SUV στην Ελλάδα, με 1.575 ταξινομήσεις στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 και μερίδιο 12,10% στην κατηγορία C-SUV. Η επιτυχία του δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς το νέο C-HR συνδυάζει την ιδιαίτερη σχεδίαση με την υβριδική τεχνολογία της Toyota, ένα πακέτο που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

Το δυνατό του χαρτί είναι ότι προσφέρεται με αποδοτικά υβριδικά σύνολα, χαμηλή κατανάλωση και αυτόματη λειτουργία, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να αλλάξει συνήθειες ή να ασχοληθεί με φόρτιση. Παράλληλα, παραμένει ένα SUV με έντονη προσωπικότητα, ποιοτική καμπίνα και τεχνολογικό εξοπλισμό που το κάνει να δείχνει πιο premium από όσο περιμένει κανείς από ένα mainstream οικογενειακό μοντέλο.

2. Citroen C3 Aircross – Από 19.500 ευρώ

Στη δεύτερη θέση συναντάμε το νέο Citroen C3 Aircross, με 1.016 ταξινομήσεις και μερίδιο 7,81% στην κατηγορία. Το γαλλικό SUV έχει μπει δυναμικά στην ελληνική αγορά, ποντάροντας σε έναν συνδυασμό που ενδιαφέρει πολύ τις οικογένειες: λογική τιμή, πρακτικό εσωτερικό, άνεση και δυνατότητα για περισσότερη ευελιξία στην καθημερινή χρήση.

Το C3 Aircross έχει σαφώς πιο οικογενειακό προσανατολισμό σε σχέση με το παρελθόν, με μεγαλύτερες διαστάσεις, πιο SUV εμφάνιση και έμφαση στην άνεση. Η Citroen παραδοσιακά επενδύει στην απορροφητικότητα της ανάρτησης και στην ευκολία χρήσης, στοιχεία που έχουν μεγάλη σημασία για ένα αυτοκίνητο που θα χρησιμοποιείται καθημερινά στην πόλη, αλλά και σε ταξίδια με παιδιά, αποσκευές και φορτίο.

3. MG ZS Max – Από 19.950 ευρώ

Το MG ZS Max βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατηγορίας, με 923 ταξινομήσεις στο πρώτο πεντάμηνο και μερίδιο 7,09%. Η MG έχει χτίσει γρήγορα ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα, κυρίως χάρη στη σχέση τιμής-εξοπλισμού, και το ZS Max αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της στρατηγικής.

Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ότι προσφέρει οικογενειακές διαστάσεις, πλούσιο εξοπλισμό και μοντέρνα εικόνα σε τιμή που το τοποθετεί απέναντι σε πιο παραδοσιακές επιλογές της αγοράς. Για τον αγοραστή που θέλει ένα ευρύχωρο SUV με πλήρη εξοπλισμό, χωρίς να ανέβει σε premium κόστος, το MG ZS Max είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες value for money επιλογές.

4. Audi Q3 – Από 41.980 ευρώ

Το Audi Q3 ισοβαθμεί σε ταξινομήσεις με το MG ZS Max, έχοντας επίσης 923 αυτοκίνητα στο πρώτο πεντάμηνο του 2026, με μερίδιο 7,09% στην κατηγορία. Η διαφορά εδώ είναι πως μιλάμε για ένα καθαρά premium C-SUV, το οποίο απευθύνεται σε αγοραστές που θέλουν οικογενειακή πρακτικότητα, αλλά και πιο αναβαθμισμένη αίσθηση ποιότητας.

Το Q3 ξεχωρίζει για την εικόνα του εσωτερικού, την τεχνολογία, την ποιότητα κύλισης και φυσικά το κύρος του σήματος. Είναι από τα SUV που αγοράζονται όχι μόνο με τη λογική των χώρων, αλλά και με βάση την αίσθηση που προσφέρουν στον οδηγό και στους επιβάτες. Για αυτό και παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις, παρά τον έντονο ανταγωνισμό και το υψηλότερο κόστος σε σχέση με τα mainstream μοντέλα.

5. BMW X1 – Από 42.270 ευρώ

Την πρώτη πεντάδα κλείνει η BMW X1, με 904 ταξινομήσεις και μερίδιο 6,95% στα C-SUV. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα premium οικογενειακά SUV της αγοράς, με ισχυρή εμπορική εικόνα και χαρακτήρα που συνδυάζει πρακτικότητα με πιο οδηγοκεντρική φιλοσοφία.

Η X1 απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα SUV για κάθε μέρα, αλλά δεν θέλουν να χάσουν την αίσθηση ενός πιο δυναμικού αυτοκινήτου. Προσφέρει σύγχρονη καμπίνα, τεχνολογία, καλή εκμετάλλευση χώρων και τη γνώριμη premium εικόνα της BMW. Είναι μια επιλογή που δεν στηρίζεται μόνο στην πρακτικότητα, αλλά και στο brand, στην οδηγική αίσθηση και στη συνολική εμπειρία ιδιοκτησίας.

Συμπέρασμα

Η πεντάδα των δημοφιλέστερων οικογενειακών SUV στην Ελλάδα δείχνει ξεκάθαρα πόσο διαφορετικές είναι οι ανάγκες των αγοραστών. Το Toyota C-HR κερδίζει με την υβριδική τεχνολογία και την εμπορική δύναμη της Toyota, το Citroen C3 Aircross ποντάρει στην άνεση και την πρακτικότητα, ενώ το MG ZS Max φέρνει δυνατά το στοιχείο του value for money. Από την άλλη, τα Audi Q3 και BMW X1 αποδεικνύουν πως τα premium SUV εξακολουθούν να έχουν μεγάλο κοινό στην Ελλάδα. Με διαφορετική φιλοσοφία, αλλά κοινό παρονομαστή την οικογενειακή χρήση, τα πέντε αυτά μοντέλα είναι σήμερα οι βασικοί πρωταγωνιστές της κατηγορίας C-SUV.