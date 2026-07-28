Top 5 σε πωλήσεις αυτοκίνητα με τιμή κάτω από 19.000 ευρώ

Πέντε από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της ελληνικής αγοράς εξακολουθούν να διατίθενται κάτω από το όριο των 19.000 ευρώ, συγκεντρώνοντας συνολικά περισσότερες από 12.000 πωλήσεις.

Η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου με λιγότερα από 19.000 ευρώ γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Οι αυξήσεις στις τιμές, ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας και το αυξημένο κόστος παραγωγής έχουν περιορίσει σημαντικά τις πραγματικά οικονομικές επιλογές. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμη μοντέλα που δεν είναι απλώς προσιτά, αλλά πρωταγωνιστούν και στις πωλήσεις της ελληνικής αγοράς. Πρόκειται για πέντε αυτοκίνητα διαφορετικού χαρακτήρα, τα οποία καλύπτουν από τις καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη μέχρι τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας.

1. Citroen C3 – 3.064 πωλήσεις

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το νέο Citroen C3, με 3.064 ταξινομήσεις. Η νέα γενιά του γαλλικού μοντέλου έχει αλλάξει αισθητά χαρακτήρα, υιοθετώντας μία περισσότερο περιπετειώδη εμφάνιση που παραπέμπει σε μικρό SUV. Το αμάξωμά του διαθέτει αυξημένο ύψος, κάθετο εμπρός μέρος, χαρακτηριστικά προστατευτικά και τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Citroen. Παράλληλα, εξακολουθεί να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση, ακολουθώντας τη φιλοσοφία που χαρακτηρίζει παραδοσιακά τη γαλλική εταιρεία.

Η βασική βενζινοκίνητη έκδοση εξοπλίζεται με τον τρικύλινδρο turbo κινητήρα των 1,2 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 100 ίππους και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο. Η ισχύς είναι υπεραρκετή για τις καθημερινές μετακινήσεις, αλλά και για ταξίδια εκτός πόλης. Η τιμή του Citroen C3 ξεκινά σήμερα από 17.500 ευρώ, γεγονός που το καθιστά ένα από τα πιο προσιτά μοντέλα με εμφάνιση και διαστάσεις που πλησιάζουν εκείνες ενός B-SUV.

2. Dacia Sandero – 2.621 πωλήσεις

Το Dacia Sandero ακολουθεί με 2.621 πωλήσεις, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι η σχέση τιμής και χώρων παραμένει ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής για τους Έλληνες οδηγούς. Σε αντίθεση με αρκετά φθηνά αυτοκίνητα πόλης, το Sandero διαθέτει διαστάσεις κανονικού supermini και μπορεί να εξυπηρετήσει χωρίς ιδιαίτερους συμβιβασμούς μία μικρή οικογένεια. Οι χώροι για τους επιβάτες είναι ικανοποιητικοί, ενώ το μεγάλο πορτμπαγκάζ αυξάνει σημαντικά την πρακτικότητά του.

Η νέα βασική έκδοση χρησιμοποιεί τον υπερτροφοδοτούμενο TCe κινητήρα βενζίνης των 100 ίππων. Πρόκειται για σαφώς ισχυρότερη λύση σε σχέση με τους ατμοσφαιρικούς κινητήρες που συναντάμε σε αρκετούς ανταγωνιστές αυτής της τιμής. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ωστόσο, παραμένει η τιμή. Το νέο Sandero ξεκινά από 15.950 ευρώ, ενώ συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση πέντε ετών. Ακόμη και η πιο πλούσια έκδοση Expression με τον κινητήρα των 100 ίππων παραμένει αισθητά χαμηλότερα από το όριο των 19.000 ευρώ.

3. Hyundai i20 – 2.198 πωλήσεις

Στην τρίτη θέση συναντάμε το Hyundai i20, το οποίο έχει καταγράψει 2.198 ταξινομήσεις. Το κορεατικό supermini αποτελεί μία πιο ολοκληρωμένη και ώριμη πρόταση, με σύγχρονο σχεδιασμό, προσεγμένο εσωτερικό και ιδιαίτερα καλούς χώρους για την κατηγορία. Η νεότερη έκδοση Model Year 2026 διατίθεται με τον τρικύλινδρο turbo κινητήρα 1.0 T-GDi, ο οποίος αποδίδει 90 ίππους. Ο κινητήρας συνδυάζεται είτε με χειροκίνητο κιβώτιο είτε με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων, αν και το αυτόματο ξεπερνά το οικονομικό όριο της συγκεκριμένης λίστας.

Η βασική έκδοση Style με χειροκίνητο κιβώτιο ξεκινά από 17.190 ευρώ, ενώ η πλουσιότερη Premium κοστίζει 18.790 ευρώ. Επομένως, ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο εκδόσεις του i20 χωρίς να υπερβεί τις 19.000 ευρώ. Το i20 ξεχωρίζει επίσης για το ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης, την καλή ποιότητα κύλισης και τον χώρο αποσκευών του, προσφέροντας χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν να λειτουργήσει άνετα και ως το μοναδικό αυτοκίνητο ενός νοικοκυριού.

4. Suzuki Swift – 2.139 πωλήσεις

Με 2.139 ταξινομήσεις, το Suzuki Swift βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Το ιαπωνικό supermini ακολουθεί μία διαφορετική φιλοσοφία, δίνοντας έμφαση στο χαμηλό βάρος, στην οικονομία καυσίμου και στην ευκολία οδήγησης. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,2 λίτρων, ο οποίος υποστηρίζεται από ήπιο υβριδικό σύστημα. Η ηλεκτρική υποβοήθηση δεν κινεί αυτόνομα το αυτοκίνητο, συμβάλλει όμως στη μείωση της κατανάλωσης και στην ομαλότερη λειτουργία του κινητήρα.

Οι περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις και το ιδιαίτερα χαμηλό βάρος κάνουν το Swift ευέλικτο μέσα στην πόλη, χωρίς να θυσιάζεται η σταθερότητα στον αυτοκινητόδρομο. Παράλληλα, ο βασικός εξοπλισμός ασφαλείας είναι ιδιαίτερα ενισχυμένος για τα δεδομένα της κατηγορίας. Με την τρέχουσα εμπορική πολιτική, η τιμή του Suzuki Swift Hybrid ξεκινά από 17.090 ευρώ, τοποθετώντας το ανάμεσα στις οικονομικότερες εξηλεκτρισμένες επιλογές της αγοράς.

5. Kia Picanto – 1.980 πωλήσεις

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Kia Picanto, με 1.980 πωλήσεις. Είναι το μικρότερο αυτοκίνητο της συγκεκριμένης κατάταξης και μία από τις ελάχιστες προτάσεις της κατηγορίας Α που εξακολουθούν να προσφέρονται στην ελληνική αγορά. Με μήκος μικρότερο από τέσσερα μέτρα, το Picanto είναι ιδανικό για στενούς δρόμους και περιορισμένες θέσεις στάθμευσης. Παρά τις μικρές διαστάσεις του, διαθέτει πέντε πόρτες και πέντε θέσεις, ενώ η καμπίνα του εκμεταλλεύεται αποτελεσματικά το διαθέσιμο μήκος.

Ο ατμοσφαιρικός κινητήρας βενζίνης των 1,0 λίτρων αποδίδει 68 ίππους και μπορεί να συνδυαστεί τόσο με χειροκίνητο όσο και με αυτόματο κιβώτιο. Οι επιδόσεις είναι προσανατολισμένες κυρίως στην αστική χρήση, αλλά το χαμηλό κόστος λειτουργίας αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα. Η έκδοση Model Year 2026 ξεκινά από 15.990 ευρώ, ενώ ακόμη και η αυτόματη Optimum διατίθεται κάτω από 17.000 ευρώ. Το νεότερο Model Year 2027 ξεκινά από 16.190 ευρώ. Στα σημαντικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται η κεντρική οθόνη αφής 8 ιντσών, η κάμερα οπισθοπορείας, οι πίσω αισθητήρες στάθμευσης και η εργοστασιακή εγγύηση επτά ετών.