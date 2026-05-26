Top 5 στην Ευρώπη: Τα 5 best-seller αυτοκίνητα (Τιμές στην Ελλάδα)

Τα SUV συνεχίζουν να κυριαρχούν, τα hatchback αρνούνται να εξαφανιστούν και οι οδηγοί στην Ευρώπη δείχνουν ξεκάθαρα πλέον τι ζητούν από τα σύγχρονα αυτοκίνητα.

Πρακτικότητα, χαμηλό κόστος χρήσης, σωστούς χώρους, τεχνολογία και μια εικόνα που να αντέχει στον χρόνο. Και αν δει κανείς τα μοντέλα που βρίσκονται σήμερα στην κορυφή των ευρωπαϊκών πωλήσεων, θα καταλάβει αμέσως πως οι επιλογές του κοινού μόνο τυχαίες δεν είναι. Η φετινή πεντάδα των best-seller αυτοκινήτων στην Ευρώπη έχει έντονο γερμανικό χρώμα, με τη Volkswagen να καταλαμβάνει τρεις θέσεις, όμως ταυτόχρονα αποδεικνύει και κάτι ακόμα: ότι η αγορά έχει μετακινηθεί οριστικά προς τα SUV. Από τα πέντε μοντέλα της λίστας, τα τέσσερα ανήκουν στην κατηγορία των crossover και SUV, αφήνοντας μόνο το Golf να κρατά “ζωντανή” την παραδοσιακή hatchback φιλοσοφία. Παράλληλα, το γεγονός ότι στην κορυφή βρίσκεται ένα μοντέλο όπως το Dacia Sandero δείχνει ξεκάθαρα πως οι Ευρωπαίοι οδηγοί δίνουν πλέον τεράστια σημασία στο value for money. Δεν αναζητούν απαραίτητα το πιο premium ή το πιο εντυπωσιακό αυτοκίνητο. Αναζητούν εκείνο που κάνει σωστά τη δουλειά του, χωρίς υπερβολές και χωρίς να αδειάζει τον τραπεζικό λογαριασμό. Ακολουθούν τα πέντε αυτοκίνητα που σαρώνουν αυτή τη στιγμή στις ευρωπαϊκές πωλήσεις, ξεκινώντας από το Νο5 και φτάνοντας μέχρι την κορυφή.

BMW X1 – 185.844 πωλήσεις

Η παρουσία της BMW X1 στην πεντάδα των πιο εμπορικών αυτοκινήτων της Ευρώπης δείχνει ξεκάθαρα πόσο έχει αλλάξει η premium αγορά τα τελευταία χρόνια. Το μικρό SUV της BMW δεν αποτελεί πλέον απλώς την είσοδο στη γκάμα της εταιρείας. Έχει εξελιχθεί σε ένα πλήρες οικογενειακό premium SUV που καταφέρνει να συνδυάζει πολυτέλεια, πρακτικότητα και καθημερινή ευχρηστία. Η τελευταία γενιά είναι σαφώς πιο ώριμη σχεδιαστικά. Με μεγαλύτερες διαστάσεις, πιο δυναμικές γραμμές και πολύ πιο επιβλητική παρουσία στον δρόμο, η X1 δείχνει πλέον σαν “μικρή X5”.

Στο εσωτερικό, η BMW έχει περάσει τη νέα ψηφιακή φιλοσοφία της με μεγάλες curved οθόνες, minimal διάταξη και πολύ υψηλή ποιότητα κατασκευής. Στην οδήγηση παραμένει ένα από τα πιο ευχάριστα SUV της κατηγορίας. Το τιμόνι έχει ακρίβεια, το πλαίσιο δείχνει στιβαρό και το αυτοκίνητο διατηρεί έναν έντονα οδηγοκεντρικό χαρακτήρα που δύσκολα βρίσκεις σε ανταγωνιστικά premium SUV. Ταυτόχρονα, η τεράστια γκάμα κινητήρων του παίζει σημαντικό ρόλο στην εμπορική επιτυχία του. Υπάρχουν επιλογές βενζίνης, diesel, plug-in hybrid αλλά και οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις iX1, που γνωρίζουν ήδη πολύ μεγάλη ζήτηση σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές.

Έκδοση HP Καύσιμο Τιμή CO2 (g/km) sDrive18i 136 Βενζίνη 42.750 € 144 sDrive20i 170 Βενζίνη MHEV 42.270 € 128 xDrive23i 218 Βενζίνη MHEV 50.050 € 143 M35i xDrive 300 Βενζίνη 68.720 € 175 sDrive18d 150 Diesel 54.300 € 131 sDrive20d 163 Diesel MHEV 51.200 € 117 xDrive20d 163 Diesel MHEV 54.800 € 125 xDrive23d 211 Diesel MHEV 58.800 € 124 xDrive25e 245 Plug-in Hybrid 55.060 € 54 xDrive25e 245 Plug-in Hybrid 52.099 € 48 xDrive30e 326 Plug-in Hybrid 59.490 € 55 iX1 eDrive20 204 Ηλεκτρικό 47.950 € 0 iX1 xDrive30 313 Ηλεκτρικό 55.700 € 0

Volkswagen Golf – 194.380 πωλήσεις

Σε μια εποχή όπου σχεδόν όλοι αγοράζουν SUV, το Golf συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί θεωρείται διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα αυτοκίνητα στην ιστορία της Ευρώπης. Η επιτυχία του είναι σχεδόν μοναδική. Παρά τη σαρωτική άνοδο των crossover, το Golf εξακολουθεί να βρίσκεται στις κορυφές των πωλήσεων και να αποτελεί σημείο αναφοράς για την κατηγορία των hatchback. Το μυστικό του βρίσκεται στη συνολική ισορροπία. Δεν είναι το πιο φθηνό, ούτε το πιο εντυπωσιακό αυτοκίνητο της αγοράς. Κάνει όμως σχεδόν τα πάντα σωστά. Έχει κορυφαία ποιότητα κύλισης, πολύ καλή εργονομία, σοβαρή τεχνολογία και έναν χαρακτήρα που μπορεί να καλύψει από οικογενειακή χρήση μέχρι πιο σπορ απαιτήσεις.

Η Volkswagen συνεχίζει να εξελίσσει το Golf τεχνολογικά, με mild hybrid και plug-in hybrid εκδόσεις, αλλά και ισχυρές GTI και R παραλλαγές που κρατούν ζωντανό τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου. Στο εσωτερικό, η ψηφιακή εικόνα είναι πλέον πλήρως εκσυγχρονισμένη, ενώ οι χώροι και η πρακτικότητα εξακολουθούν να αποτελούν από τα μεγάλα ατού του. Και κάπως έτσι, το Golf συνεχίζει να είναι ένα από τα ελάχιστα hatchback που μπορούν ακόμα να κοντράρουν εμπορικά τα SUV.

Έκδοση HP Καύσιμο Τιμή CO2 (g/km) 1.5 TSI 116PS Essential 116 Βενζίνη 24.980 € 123 1.5 TSI 116PS Life 116 Βενζίνη 27.480 € 120 1.5 TSI 116PS More 116 Βενζίνη 28.480 € 123 1.5 eTSI 116PS DSG Essential 116 Βενζίνη MHEV 27.980 € 115 1.5 eTSI 116PS DSG Life 116 Βενζίνη MHEV 28.980 € 113 1.5 eTSI 116PS DSG More 116 Βενζίνη MHEV 29.980 € 114 1.5 eTSI 150PS DSG More 150 Βενζίνη MHEV 33.580 € 118 1.5 eTSI 150PS DSG Style 150 Βενζίνη MHEV 35.580 € 118 1.5 eTSI 150PS DSG R-Line More 150 Βενζίνη MHEV 37.580 € 121 2.0 TDI 116PS Essential 116 Diesel 27.580 € 115 2.0 TDI 116PS Life 116 Diesel 29.980 € 114 1.5 eHybrid 204PS DSG Life 204 Plug-in Hybrid 44.680 € 6 GTE 1.5 eHybrid 272PS DSG 272 Plug-in Hybrid 53.680 € 7 GTI 2.0 TSI 265PS DSG 265 Βενζίνη 51.980 € 161 GTI Edition 50 2.0 TSI 325PS DSG 325 Βενζίνη 64.580 € 173 R 2.0 TSI 4MOTION 333PS DSG 333 Βενζίνη 67.980 € 183

Volkswagen Tiguan – 195.864 πωλήσεις

Το Tiguan αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις πιο “σίγουρες” επιλογές στην κατηγορία των οικογενειακών SUV. Και οι σχεδόν 200.000 πωλήσεις στην Ευρώπη αποδεικνύουν ακριβώς αυτό. Η Volkswagen κατάφερε να δημιουργήσει ένα SUV που κάνει τα πάντα σωστά, χωρίς υπερβολές. Το Tiguan είναι ευρύχωρο, άνετο, ποιοτικό και ιδιαίτερα ολοκληρωμένο ως συνολικό πακέτο. Η νέα γενιά έχει εξελιχθεί αισθητά σχεδιαστικά, αποκτώντας πιο premium εικόνα και πιο τεχνολογικό χαρακτήρα.

Στο εσωτερικό κυριαρχούν πλέον οι μεγάλες οθόνες και τα ψηφιακά συστήματα, ενώ η ποιότητα κατασκευής βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Στην καθημερινότητα ξεχωρίζει για την άνεση και την ευκολία χρήσης του. Είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που μπορούν να μετακινούνται χαλαρά μέσα στην πόλη, αλλά ταυτόχρονα να γράφουν ατελείωτα χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο χωρίς να κουράζουν. Παράλληλα, οι διαθέσιμοι κινητήρες καλύπτουν σχεδόν κάθε ανάγκη, από οικονομικές mild hybrid επιλογές μέχρι plug-in hybrid εκδόσεις με πολύ χαμηλή κατανάλωση και δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης στην καθημερινότητα σε κάθε πόλη μέσα στην Ευρώπη.

Έκδοση HP Καύσιμο Τιμή CO2 (g/km) 1.5 eTSI MHEV ACT 130PS DSG Trend 130 Βενζίνη MHEV 33.990 € 133 1.5 eTSI MHEV ACT 130PS DSG Life 130 Βενζίνη MHEV 36.590 € 134 1.5 eTSI MHEV ACT 150PS DSG Life 150 Βενζίνη MHEV 37.990 € 135 1.5 eTSI MHEV ACT 150PS DSG More 150 Βενζίνη MHEV 38.990 € 135 1.5 eTSI MHEV ACT 150PS DSG R-Line 150 Βενζίνη MHEV 43.990 € 140 1.5 eTSI MHEV ACT 150PS DSG R-Line More 150 Βενζίνη MHEV 45.590 € 141 2.0 TSI 4MOTION 265PS DSG R-Line Plus 265 Βενζίνη 64.990 € 191 2.0 TDI 150PS DSG Life 150 Diesel 43.990 € 140 2.0 TDI 4MOTION 193PS DSG R-Line 193 Diesel 54.790 € 169 1.5 eHybrid 204PS DSG R-Line 204 Plug-in Hybrid 51.780 € 36 1.5 eHybrid 272PS DSG R-Line 272 Plug-in Hybrid 52.580 € 36

Το T-Roc είναι ίσως το πιο “εύστοχο” SUV που έχει παρουσιάσει η Volkswagen τα τελευταία χρόνια. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τις πωλήσεις του. Κατάφερε να τοποθετηθεί ακριβώς εκεί που ήθελε το ευρωπαϊκό κοινό: ανάμεσα σε hatchback και SUV, προσφέροντας compact διαστάσεις, υπερυψωμένη θέση οδήγησης και premium αισθητική χωρίς να γίνεται υπερβολικά μεγάλο ή ακριβό. Σχεδιαστικά παραμένει από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της κατηγορίας του. Έχει έντονη προσωπικότητα, δυναμικές αναλογίες και μια πιο νεανική προσέγγιση σε σχέση με το μεγαλύτερο Tiguan.

Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι πλήρως σύγχρονη, με ψηφιακές οθόνες και αναβαθμισμένα συστήματα infotainment, ενώ η πρακτικότητα παραμένει πολύ καλή για τις διαστάσεις του. Το σημαντικότερο όμως είναι πως το T-Roc καταφέρνει να “μιλά” σε πολύ διαφορετικό κοινό. Μπορεί να λειτουργήσει ως καθημερινό οικογενειακό SUV, ως lifestyle επιλογή για νεότερους οδηγούς ή ακόμα και ως πιο σπορ πρόταση στις ισχυρές εκδόσεις του. Και αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα αυτοκίνητα της αγοράς στην Ευρώπη.

Έκδοση HP Καύσιμο Τιμή CO2 (g/km) 1.5 eTSI 116PS DSG Trend 116 Βενζίνη MHEV 28.590 € 125 1.5 eTSI 116PS DSG Life 116 Βενζίνη MHEV 29.790 € 128 1.5 eTSI 116PS DSG Style 116 Βενζίνη MHEV 32.290 € 130 1.5 eTSI 150PS DSG Life 150 Βενζίνη MHEV 31.390 € 129 1.5 eTSI 150PS DSG Style 150 Βενζίνη MHEV 33.890 € 130 1.5 eTSI 150PS DSG R-Line 150 Βενζίνη MHEV 35.990 € 129

Dacia Sandero – 239.123 πωλήσεις

Το Sandero στην κορυφή της Ευρώπης. Και πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για έκπληξη. Η Dacia κατάφερε να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο που εκφράζει απόλυτα τη σύγχρονη λογική της αγοράς. Ένα μοντέλο που προσφέρει όλα όσα χρειάζεται ο μέσος οδηγός, χωρίς υπερβολές, χωρίς περιττό κόστος και χωρίς να προσπαθεί να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Το Sandero έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια. Η σχεδίαση είναι πλέον πολύ πιο σύγχρονη, η ποιότητα κατασκευής έχει ανέβει αισθητά και το εσωτερικό δείχνει σαφώς πιο “κανονικό αυτοκίνητο” σε σχέση με το παρελθόν.

Η έκδοση Stepway έχει παίξει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του μοντέλου στην Ευρώπη, καθώς προσφέρει crossover χαρακτήρα και SUV αισθητική σε ιδιαίτερα προσιτό κόστος. Παράλληλα, οι οικονομικοί κινητήρες βενζίνης και LPG κρατούν το κόστος χρήσης χαμηλά, κάτι που συνεχίζει να αποτελεί βασικό κριτήριο αγοράς για τεράστιο μέρος του ευρωπαϊκού κοινού. Τελικά, το Sandero πέτυχε κάτι εξαιρετικά δύσκολο: να γίνει το αυτοκίνητο που αγοράζουν μαζικά άνθρωποι με εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Από νέους οδηγούς μέχρι οικογένειες και εταιρικούς στόλους. Και κάπως έτσι, βρέθηκε δικαιωματικά στην κορυφή για την Ευρώπη.

Έκδοση HP Καύσιμο Τιμή CO2 (g/km) essential TCe 100 100 Βενζίνη 15.950 € 124 expression TCe 100 100 Βενζίνη 17.300 € 124 expression Eco-G 120 120 bi-Fuel 17.600 € 109 expression Eco-G 120 EDC 120 bi-Fuel 19.300 € 112

