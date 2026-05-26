Top 5 στην Ευρώπη: Τα 5 best-seller αυτοκίνητα (Τιμές στην Ελλάδα)

Τα SUV συνεχίζουν να κυριαρχούν, τα hatchback αρνούνται να εξαφανιστούν και οι οδηγοί στην Ευρώπη δείχνουν ξεκάθαρα πλέον τι ζητούν από τα σύγχρονα αυτοκίνητα.
Πρακτικότητα, χαμηλό κόστος χρήσης, σωστούς χώρους, τεχνολογία και μια εικόνα που να αντέχει στον χρόνο. Και αν δει κανείς τα μοντέλα που βρίσκονται σήμερα στην κορυφή των ευρωπαϊκών πωλήσεων, θα καταλάβει αμέσως πως οι επιλογές του κοινού μόνο τυχαίες δεν είναι. Η φετινή πεντάδα των best-seller αυτοκινήτων στην Ευρώπη έχει έντονο γερμανικό χρώμα, με τη Volkswagen να καταλαμβάνει τρεις θέσεις, όμως ταυτόχρονα αποδεικνύει και κάτι ακόμα: ότι η αγορά έχει μετακινηθεί οριστικά προς τα SUV. Από τα πέντε μοντέλα της λίστας, τα τέσσερα ανήκουν στην κατηγορία των crossover και SUV, αφήνοντας μόνο το Golf να κρατά “ζωντανή” την παραδοσιακή hatchback φιλοσοφία. Παράλληλα, το γεγονός ότι στην κορυφή βρίσκεται ένα μοντέλο όπως το Dacia Sandero δείχνει ξεκάθαρα πως οι Ευρωπαίοι οδηγοί δίνουν πλέον τεράστια σημασία στο value for money. Δεν αναζητούν απαραίτητα το πιο premium ή το πιο εντυπωσιακό αυτοκίνητο. Αναζητούν εκείνο που κάνει σωστά τη δουλειά του, χωρίς υπερβολές και χωρίς να αδειάζει τον τραπεζικό λογαριασμό. Ακολουθούν τα πέντε αυτοκίνητα που σαρώνουν αυτή τη στιγμή στις ευρωπαϊκές πωλήσεις, ξεκινώντας από το Νο5 και φτάνοντας μέχρι την κορυφή.
BMW X1 – 185.844 πωλήσεις
Η παρουσία της BMW X1 στην πεντάδα των πιο εμπορικών αυτοκινήτων της Ευρώπης δείχνει ξεκάθαρα πόσο έχει αλλάξει η premium αγορά τα τελευταία χρόνια. Το μικρό SUV της BMW δεν αποτελεί πλέον απλώς την είσοδο στη γκάμα της εταιρείας. Έχει εξελιχθεί σε ένα πλήρες οικογενειακό premium SUV που καταφέρνει να συνδυάζει πολυτέλεια, πρακτικότητα και καθημερινή ευχρηστία. Η τελευταία γενιά είναι σαφώς πιο ώριμη σχεδιαστικά. Με μεγαλύτερες διαστάσεις, πιο δυναμικές γραμμές και πολύ πιο επιβλητική παρουσία στον δρόμο, η X1 δείχνει πλέον σαν “μικρή X5”.
Στο εσωτερικό, η BMW έχει περάσει τη νέα ψηφιακή φιλοσοφία της με μεγάλες curved οθόνες, minimal διάταξη και πολύ υψηλή ποιότητα κατασκευής. Στην οδήγηση παραμένει ένα από τα πιο ευχάριστα SUV της κατηγορίας. Το τιμόνι έχει ακρίβεια, το πλαίσιο δείχνει στιβαρό και το αυτοκίνητο διατηρεί έναν έντονα οδηγοκεντρικό χαρακτήρα που δύσκολα βρίσκεις σε ανταγωνιστικά premium SUV. Ταυτόχρονα, η τεράστια γκάμα κινητήρων του παίζει σημαντικό ρόλο στην εμπορική επιτυχία του. Υπάρχουν επιλογές βενζίνης, diesel, plug-in hybrid αλλά και οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις iX1, που γνωρίζουν ήδη πολύ μεγάλη ζήτηση σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές.
|Έκδοση
|HP
|Καύσιμο
|Τιμή
|CO2 (g/km)
|sDrive18i
|136
|Βενζίνη
|42.750 €
|144
|sDrive20i
|170
|Βενζίνη MHEV
|42.270 €
|128
|xDrive23i
|218
|Βενζίνη MHEV
|50.050 €
|143
|M35i xDrive
|300
|Βενζίνη
|68.720 €
|175
|sDrive18d
|150
|Diesel
|54.300 €
|131
|sDrive20d
|163
|Diesel MHEV
|51.200 €
|117
|xDrive20d
|163
|Diesel MHEV
|54.800 €
|125
|xDrive23d
|211
|Diesel MHEV
|58.800 €
|124
|xDrive25e
|245
|Plug-in Hybrid
|55.060 €
|54
|xDrive25e
|245
|Plug-in Hybrid
|52.099 €
|48
|xDrive30e
|326
|Plug-in Hybrid
|59.490 €
|55
|iX1 eDrive20
|204
|Ηλεκτρικό
|47.950 €
|0
|iX1 xDrive30
|313
|Ηλεκτρικό
|55.700 €
|0
Volkswagen Golf – 194.380 πωλήσεις
Σε μια εποχή όπου σχεδόν όλοι αγοράζουν SUV, το Golf συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί θεωρείται διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα αυτοκίνητα στην ιστορία της Ευρώπης. Η επιτυχία του είναι σχεδόν μοναδική. Παρά τη σαρωτική άνοδο των crossover, το Golf εξακολουθεί να βρίσκεται στις κορυφές των πωλήσεων και να αποτελεί σημείο αναφοράς για την κατηγορία των hatchback. Το μυστικό του βρίσκεται στη συνολική ισορροπία. Δεν είναι το πιο φθηνό, ούτε το πιο εντυπωσιακό αυτοκίνητο της αγοράς. Κάνει όμως σχεδόν τα πάντα σωστά. Έχει κορυφαία ποιότητα κύλισης, πολύ καλή εργονομία, σοβαρή τεχνολογία και έναν χαρακτήρα που μπορεί να καλύψει από οικογενειακή χρήση μέχρι πιο σπορ απαιτήσεις.
Η Volkswagen συνεχίζει να εξελίσσει το Golf τεχνολογικά, με mild hybrid και plug-in hybrid εκδόσεις, αλλά και ισχυρές GTI και R παραλλαγές που κρατούν ζωντανό τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου. Στο εσωτερικό, η ψηφιακή εικόνα είναι πλέον πλήρως εκσυγχρονισμένη, ενώ οι χώροι και η πρακτικότητα εξακολουθούν να αποτελούν από τα μεγάλα ατού του. Και κάπως έτσι, το Golf συνεχίζει να είναι ένα από τα ελάχιστα hatchback που μπορούν ακόμα να κοντράρουν εμπορικά τα SUV.
|Έκδοση
|HP
|Καύσιμο
|Τιμή
|CO2 (g/km)
|1.5 TSI 116PS Essential
|116
|Βενζίνη
|24.980 €
|123
|1.5 TSI 116PS Life
|116
|Βενζίνη
|27.480 €
|120
|1.5 TSI 116PS More
|116
|Βενζίνη
|28.480 €
|123
|1.5 eTSI 116PS DSG Essential
|116
|Βενζίνη MHEV
|27.980 €
|115
|1.5 eTSI 116PS DSG Life
|116
|Βενζίνη MHEV
|28.980 €
|113
|1.5 eTSI 116PS DSG More
|116
|Βενζίνη MHEV
|29.980 €
|114
|1.5 eTSI 150PS DSG More
|150
|Βενζίνη MHEV
|33.580 €
|118
|1.5 eTSI 150PS DSG Style
|150
|Βενζίνη MHEV
|35.580 €
|118
|1.5 eTSI 150PS DSG R-Line More
|150
|Βενζίνη MHEV
|37.580 €
|121
|2.0 TDI 116PS Essential
|116
|Diesel
|27.580 €
|115
|2.0 TDI 116PS Life
|116
|Diesel
|29.980 €
|114
|1.5 eHybrid 204PS DSG Life
|204
|Plug-in Hybrid
|44.680 €
|6
|GTE 1.5 eHybrid 272PS DSG
|272
|Plug-in Hybrid
|53.680 €
|7
|GTI 2.0 TSI 265PS DSG
|265
|Βενζίνη
|51.980 €
|161
|GTI Edition 50 2.0 TSI 325PS DSG
|325
|Βενζίνη
|64.580 €
|173
|R 2.0 TSI 4MOTION 333PS DSG
|333
|Βενζίνη
|67.980 €
|183
Volkswagen Tiguan – 195.864 πωλήσεις
Το Tiguan αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις πιο “σίγουρες” επιλογές στην κατηγορία των οικογενειακών SUV. Και οι σχεδόν 200.000 πωλήσεις στην Ευρώπη αποδεικνύουν ακριβώς αυτό. Η Volkswagen κατάφερε να δημιουργήσει ένα SUV που κάνει τα πάντα σωστά, χωρίς υπερβολές. Το Tiguan είναι ευρύχωρο, άνετο, ποιοτικό και ιδιαίτερα ολοκληρωμένο ως συνολικό πακέτο. Η νέα γενιά έχει εξελιχθεί αισθητά σχεδιαστικά, αποκτώντας πιο premium εικόνα και πιο τεχνολογικό χαρακτήρα.
Στο εσωτερικό κυριαρχούν πλέον οι μεγάλες οθόνες και τα ψηφιακά συστήματα, ενώ η ποιότητα κατασκευής βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Στην καθημερινότητα ξεχωρίζει για την άνεση και την ευκολία χρήσης του. Είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που μπορούν να μετακινούνται χαλαρά μέσα στην πόλη, αλλά ταυτόχρονα να γράφουν ατελείωτα χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο χωρίς να κουράζουν. Παράλληλα, οι διαθέσιμοι κινητήρες καλύπτουν σχεδόν κάθε ανάγκη, από οικονομικές mild hybrid επιλογές μέχρι plug-in hybrid εκδόσεις με πολύ χαμηλή κατανάλωση και δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης στην καθημερινότητα σε κάθε πόλη μέσα στην Ευρώπη.
|Έκδοση
|HP
|Καύσιμο
|Τιμή
|CO2 (g/km)
|1.5 eTSI MHEV ACT 130PS DSG Trend
|130
|Βενζίνη MHEV
|33.990 €
|133
|1.5 eTSI MHEV ACT 130PS DSG Life
|130
|Βενζίνη MHEV
|36.590 €
|134
|1.5 eTSI MHEV ACT 150PS DSG Life
|150
|Βενζίνη MHEV
|37.990 €
|135
|1.5 eTSI MHEV ACT 150PS DSG More
|150
|Βενζίνη MHEV
|38.990 €
|135
|1.5 eTSI MHEV ACT 150PS DSG R-Line
|150
|Βενζίνη MHEV
|43.990 €
|140
|1.5 eTSI MHEV ACT 150PS DSG R-Line More
|150
|Βενζίνη MHEV
|45.590 €
|141
|2.0 TSI 4MOTION 265PS DSG R-Line Plus
|265
|Βενζίνη
|64.990 €
|191
|2.0 TDI 150PS DSG Life
|150
|Diesel
|43.990 €
|140
|2.0 TDI 4MOTION 193PS DSG R-Line
|193
|Diesel
|54.790 €
|169
|1.5 eHybrid 204PS DSG R-Line
|204
|Plug-in Hybrid
|51.780 €
|36
|1.5 eHybrid 272PS DSG R-Line
|272
|Plug-in Hybrid
|52.580 €
|36
Volkswagen T-Roc – 210.641 πωλήσεις
Το T-Roc είναι ίσως το πιο “εύστοχο” SUV που έχει παρουσιάσει η Volkswagen τα τελευταία χρόνια. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τις πωλήσεις του. Κατάφερε να τοποθετηθεί ακριβώς εκεί που ήθελε το ευρωπαϊκό κοινό: ανάμεσα σε hatchback και SUV, προσφέροντας compact διαστάσεις, υπερυψωμένη θέση οδήγησης και premium αισθητική χωρίς να γίνεται υπερβολικά μεγάλο ή ακριβό. Σχεδιαστικά παραμένει από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της κατηγορίας του. Έχει έντονη προσωπικότητα, δυναμικές αναλογίες και μια πιο νεανική προσέγγιση σε σχέση με το μεγαλύτερο Tiguan.
Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι πλήρως σύγχρονη, με ψηφιακές οθόνες και αναβαθμισμένα συστήματα infotainment, ενώ η πρακτικότητα παραμένει πολύ καλή για τις διαστάσεις του. Το σημαντικότερο όμως είναι πως το T-Roc καταφέρνει να “μιλά” σε πολύ διαφορετικό κοινό. Μπορεί να λειτουργήσει ως καθημερινό οικογενειακό SUV, ως lifestyle επιλογή για νεότερους οδηγούς ή ακόμα και ως πιο σπορ πρόταση στις ισχυρές εκδόσεις του. Και αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα αυτοκίνητα της αγοράς στην Ευρώπη.
|Έκδοση
|HP
|Καύσιμο
|Τιμή
|CO2 (g/km)
|1.5 eTSI 116PS DSG Trend
|116
|Βενζίνη MHEV
|28.590 €
|125
|1.5 eTSI 116PS DSG Life
|116
|Βενζίνη MHEV
|29.790 €
|128
|1.5 eTSI 116PS DSG Style
|116
|Βενζίνη MHEV
|32.290 €
|130
|1.5 eTSI 150PS DSG Life
|150
|Βενζίνη MHEV
|31.390 €
|129
|1.5 eTSI 150PS DSG Style
|150
|Βενζίνη MHEV
|33.890 €
|130
|1.5 eTSI 150PS DSG R-Line
|150
|Βενζίνη MHEV
|35.990 €
|129
Dacia Sandero – 239.123 πωλήσεις
Το Sandero στην κορυφή της Ευρώπης. Και πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για έκπληξη. Η Dacia κατάφερε να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο που εκφράζει απόλυτα τη σύγχρονη λογική της αγοράς. Ένα μοντέλο που προσφέρει όλα όσα χρειάζεται ο μέσος οδηγός, χωρίς υπερβολές, χωρίς περιττό κόστος και χωρίς να προσπαθεί να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Το Sandero έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια. Η σχεδίαση είναι πλέον πολύ πιο σύγχρονη, η ποιότητα κατασκευής έχει ανέβει αισθητά και το εσωτερικό δείχνει σαφώς πιο “κανονικό αυτοκίνητο” σε σχέση με το παρελθόν.
Η έκδοση Stepway έχει παίξει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του μοντέλου στην Ευρώπη, καθώς προσφέρει crossover χαρακτήρα και SUV αισθητική σε ιδιαίτερα προσιτό κόστος. Παράλληλα, οι οικονομικοί κινητήρες βενζίνης και LPG κρατούν το κόστος χρήσης χαμηλά, κάτι που συνεχίζει να αποτελεί βασικό κριτήριο αγοράς για τεράστιο μέρος του ευρωπαϊκού κοινού. Τελικά, το Sandero πέτυχε κάτι εξαιρετικά δύσκολο: να γίνει το αυτοκίνητο που αγοράζουν μαζικά άνθρωποι με εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Από νέους οδηγούς μέχρι οικογένειες και εταιρικούς στόλους. Και κάπως έτσι, βρέθηκε δικαιωματικά στην κορυφή για την Ευρώπη.
|Έκδοση
|HP
|Καύσιμο
|Τιμή
|CO2 (g/km)
|essential TCe 100
|100
|Βενζίνη
|15.950 €
|124
|expression TCe 100
|100
|Βενζίνη
|17.300 €
|124
|expression Eco-G 120
|120
|bi-Fuel
|17.600 €
|109
|expression Eco-G 120 EDC
|120
|bi-Fuel
|19.300 €
|112
Τι κρατάμε;
- Τα SUV κυριαρχούν πλέον ολοκληρωτικά στην Ευρώπη, με 4 από τα 5 best-seller αυτοκίνητα να ανήκουν στην κατηγορία.
- Το Dacia Sandero αποδεικνύει πως το value for money παραμένει βασιλιάς στην ευρωπαϊκή αγορά.
- Η Volkswagen έχει τρία μοντέλα στο Top 5, επιβεβαιώνοντας την τεράστια επιρροή της στην Ευρώπη.
- Το Golf συνεχίζει να κρατά ζωντανή την παραδοσιακή hatchback φιλοσοφία απέναντι στα SUV.
- Το BMW X1 δείχνει πως ακόμα και στην premium κατηγορία, οι οδηγοί αναζητούν πλέον πρακτικά και ολοκληρωμένα οικογενειακά αυτοκίνητα.