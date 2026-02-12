quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Top 5: Τα SUV με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα – Λίστα 2026

ΠΕΜΠΤΗ | 12.02.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
top-5-ta-suv-me-tis-perissoteres-poliseis-stin-ellada-lista-2026-792842

Η ελληνική αγορά συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς SUV, με τα B και C segment να τραβούν το μεγαλύτερο βάρος των ταξινομήσεων.

Το ενδιαφέρον για το 2026 είναι πως η κορυφή δεν ανήκει αποκλειστικά σε «παραδοσιακούς» παίκτες, αλλά διαμορφώνεται από ένα μείγμα value-for-money προτάσεων, υβριδικής τεχνολογίας και ισχυρών εταιρικών καναλιών. Η παρακάτω λίστα αφορά αποκλειστικά τις πωλήσεις Ιανουαρίου 2026, αποτυπώνοντας το εμπορικό ξεκίνημα της χρονιάς. Από το No5 έως την κορυφή, η φετινή πεντάδα έχει ξεκάθαρο αποτύπωμα αγοράς.

5. MG ZS Max – 290 ταξινομήσεις

Η είσοδος της MG στη λίστα επιβεβαιώνει αυτό που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες στους δρόμους. Το ZS Max λειτουργεί ως «value disruptor», προσφέροντας διαστάσεις C-SUV σε τιμή που ακουμπά B-SUV. Αυτό από μόνο του δημιουργεί εμπορική δυναμική, ειδικά σε ιδιώτες που θέλουν χώρους χωρίς να ξεφύγουν οικονομικά. Στην πράξη, το μοντέλο ποντάρει στον πλήρη εξοπλισμό από τις βασικές εκδόσεις, στη μεγάλη καμπίνα και στην ευκολία χρήσης. Δεν είναι το πιο σπορτίφ SUV της κατηγορίας, όμως απευθύνεται σε οικογενειάρχες που μετρούν ευρώ ανά λίτρο και ευρώ ανά μήνα. Οι 290 ταξινομήσεις δείχνουν ότι το positioning πέτυχε ήδη από τον πρώτο μήνα της χρονιάς.

4. Suzuki Vitara – 454 ταξινομήσεις

Το Vitara αποτελεί διαχρονική αξία για την ελληνική αγορά. Με έντονο off-road υπόβαθρο στο DNA του και πραγματικές δυνατότητες τετρακίνησης, καλύπτει κοινό που δεν θέλει απλώς «ψηλό αυτοκίνητο», αλλά SUV με ουσία..

Η υβριδική τεχνολογία της Suzuki κρατά χαμηλά την κατανάλωση, ενώ το μικρό βάρος και οι compact διαστάσεις το κάνουν ιδανικό για πόλη και επαρχία. Οι 454 ταξινομήσεις μέσα στον Ιανουάριο επιβεβαιώνουν ότι η συνταγή «απλό, αξιόπιστο, τίμιο» εξακολουθεί να έχει ισχυρό εμπορικό έρεισμα.


3. Peugeot 2008 – 486 ταξινομήσεις

Το 2008 συνεχίζει να κεφαλαιοποιεί το design momentum της Peugeot. Είναι από τα SUV που ο κόσμος αγοράζει πρώτα με το μάτι και μετά με το excel. Η επιθετική μάσκα, τα LED «νύχια» και το i-Cockpit δημιουργούν premium αίσθηση σε κατηγορία μαζικής αγοράς.

Εμπορικά, βοηθά η πολυδιάστατη γκάμα κινητήρων, από θερμικούς μέχρι αμιγώς ηλεκτρικούς. Έτσι καλύπτει εταιρικούς στόλους αλλά και ιδιώτες. Με 486 ταξινομήσεις μόνο τον Ιανουάριο, διατηρεί ισχυρή θέση στο βάθρο.

2. Toyota Yaris Cross – 519 ταξινομήσεις

Το Yaris Cross είναι case study επιτυχίας. Πήρε τη συνταγή του Yaris και την «σήκωσε» σε SUV φόρμα, χωρίς να χάσει το βασικό του πλεονέκτημα, την υβριδική οικονομία. Στην πόλη κινείται συχνά ηλεκτρικά, κρατώντας κατανάλωση σε επίπεδα supermini.

Η αξιοπιστία της Toyota, το χαμηλό κόστος χρήσης και η υψηλή μεταπωλητική αξία το κάνουν ασφαλή αγορά. Οι 519 ταξινομήσεις Ιανουαρίου το φέρνουν μια ανάσα από την κορυφή, αποδεικνύοντας τη δυναμική του hybrid B-SUV segment.

1. Citroën C3 – 520 ταξινομήσεις

Στην κορυφή για μόλις μία ταξινόμηση διαφορά, το C3 σε SUV εκδοχή καταφέρνει να κάνει την ανατροπή στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η Citroën αξιοποίησε τον crossover χαρακτήρα, συνδυάζοντας νεανικό design με προσιτή τιμολογιακή τοποθέτηση.

Το μοντέλο απευθύνεται σε ευρύ κοινό, από νέους οδηγούς μέχρι μικρές οικογένειες. Η άνεση ανάρτησης δίνει πόντους στην καθημερινότητα, ενώ ο εξοπλισμός καλύπτει πλήρως τις ανάγκες συνδεσιμότητας και ασφάλειας. Με 520 ταξινομήσεις τον Ιανουάριο, παίρνει οριακά αλλά καθαρά την πρωτιά πωλήσεων SUV για το πρώτο δείγμα του 2026.

Τι κρατάμε;

  • Η λίστα αφορά πωλήσεις Ιανουαρίου 2026
  • Μάχη κορυφής με διαφορά 1 ταξινόμησης
  • Ισχυρή παρουσία υβριδικών B-SUV
  • Value προτάσεις όπως MG ανεβαίνουν εμπορικά

Tags
#Citroen C3#MG ZS Max#Peugeot 2008#Suzuki Vitara#Toyota Yaris Cross
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
