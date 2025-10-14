quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Τώρα παίρνεις υβριδικό Nissan Qashqai με κάτω από 27.000 ευρώ – Δες τι προσφέρει

ΤΡΙΤΗ | 14.10.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
tora-pairneis-yvridiko-nissan-qashqai-me-kato-apo-27-000-evro-des-ti-prosferei-737319

Το Nissan Qashqai είναι ένα από τα λίγα μοντέλα που κατάφερε να καθιερωθεί ως «σταθερά» της κατηγορίας. Δεν χρειάζεται υπερβολές για να τραβήξει προσοχή – έχει χτίσει όνομα μέσα από την καθημερινή χρήση, την προσιτή τεχνολογία και τη λογική προσέγγιση στην ηλεκτροκίνηση.

Στη τρίτη του γενιά, το μοντέλο έρχεται με μία έκδοση που ξεχωρίζει όχι για την πολυτέλεια ή την απόδοση, αλλά για την ισορροπία του πακέτου: η UNIQUE, με τιμή εκκίνησης 26.990 ευρώ χάρη σε τρέχουσα προωθητική ενέργεια, φέρνει το Qashqai ξανά στο προσκήνιο ως ένα προσιτό υβριδικό SUV, χωρίς την ανάγκη φόρτισης και χωρίς περίπλοκες διαδικασίες.

Ήπια υβριδική τεχνολογία – χωρίς καλώδια, χωρίς άγχος

Στην καρδιά της έκδοσης UNIQUE βρίσκεται ο κινητήρας 1.3 DIG-T, με ισχύ 140 ίππων, σε συνδυασμό με ένα 48βολτο mild hybrid σύστημα. Η λογική είναι απλή: το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν κινεί αυτόνομα το αυτοκίνητο, αλλά υποστηρίζει τον κινητήρα βενζίνης στις χαμηλές στροφές, εξομαλύνει την εκκίνηση, μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και κάνει πιο πολιτισμένη την οδήγηση μέσα στην πόλη. Για όσους δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία φόρτισης ή να αλλάξουν ριζικά τη συνήθεια χρήσης, αυτή η προσέγγιση θεωρείται η πιο «άνετη» μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.

Στην καθημερινότητα, ο οδηγός δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσει κάποιο πρόγραμμα ή να αλλάξει συμπεριφορά. Το σύστημα ανακτά ενέργεια στο φρενάρισμα, τη μετατρέπει σε ηλεκτρική και την αποθηκεύει σε μπαταρία 48V. Αυτή η ενέργεια επιστρέφεται όταν χρειαστεί — στην εκκίνηση από στάση, σε μικρές ανηφόρες ή σε στιγμές που ο κινητήρας απαιτεί λίγη επιπλέον ροπή για πιο ομαλή κίνηση. Το αποτέλεσμα είναι λιγότερο τράνταγμα, μειωμένη κατανάλωση σε κυκλοφορία πόλης και μια συνολικά πιο ήσυχη λειτουργία. Το κιβώτιο είναι χειροκίνητο και αυτό θα εκτιμηθεί από όσους εξακολουθούν να θέλουν τον έλεγχο στην οδήγηση, χωρίς να απομακρύνονται από την παραδοσιακή αίσθηση.

Έκδοση UNIQUE – εξοπλισμός ουσίας

Η ονομασία UNIQUE δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για την πρώτη υβριδική βαθμίδα εξοπλισμού του Qashqai που προσφέρει μια πλήρη βάση τεχνολογίας, άνεσης και ασφάλειας, χωρίς να «γδύνει» το αυτοκίνητο για να πετύχει τη χαμηλή τιμή. Περιλαμβάνονται:

  • Σύστημα infotainment με οθόνη αφής 12.3″ Nissan Connect display με Apple Carplay και Android Auto
  • Κάμερα οπισθοπορείας
  • i-Key
  • Αυτόματο φρενάρισμα με ανίχνευση εμπρόσθιου εμποδίου
  • Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και ειδοποιήσεις οδηγού
  • Πλήρης δέσμη αερόσακων και ηλεκτρονικών συστημάτων σταθερότητας
  • Κλιματισμός, cruise control και βασικές άνετες λειτουργίες χωρίς προαιρετικές χρεώσεις

Το εσωτερικό ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική γραμμή του μοντέλου, με καθαρές επιφάνειες, καλή εργονομία και αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους, διατηρώντας την πρακτικότητα που έκανε το Qashqai αγαπητό σε οικογένειες και καθημερινούς οδηγούς.

Οδηγική προσέγγιση – σταθερότητα και ισορροπία

Το Qashqai στην υβριδική έκδοση UNIQUE δεν υπόσχεται εντυπωσιακή επιτάχυνση ή σπορ χαρακτήρα. Αντιθέτως, εστιάζει στην ήρεμη, προβλέψιμη οδήγηση, με σωστή απόσβεση ανωμαλιών και ευκολία χειρισμού σε στενούς αστικούς δρόμους. Το τιμόνι είναι ελαφρύ στην πόλη και σταθεροποιείται σε μεγαλύτερες ταχύτητες, ενώ η ήπια ηλεκτρική υποβοήθηση δίνει μια αίσθηση ευκολίας χωρίς να αποκόπτει τον οδηγό πλήρως από το δρόμο.
Παράλληλα, ο κινητήρας των 140 ίππων σε συνδυασμό με την υποβοήθηση των 48V προσφέρει αρκετή ελαστικότητα για καθημερινές μετακινήσεις και ταξίδια, χωρίς να απαιτείται συνεχής αλλαγή σχέσεων.

Το Qashqai παραμένει πιστό στη φιλοσοφία του: μια λογική πρόταση για πραγματικούς οδηγούς και οικογένειες, τώρα με μια πιο ώριμη, ήπια υβριδική προσέγγιση και με τιμή προσαρμοσμένη στην ελληνική πραγματικότητα.

Qashqai

Τι κρατάμε;

  • Η έκδοση UNIQUE τοποθετεί το Qashqai κάτω από το ψυχολογικό όριο των 27.000€, κάνοντάς το από τις πιο προσγειωμένες υβριδικές προτάσεις της κατηγορίας.
  • Το mild hybrid σύστημα 48V δεν αλλάζει τον τρόπο οδήγησης – απλώς βελτιώνει την καθημερινή λειτουργία και μειώνει την κατανάλωση.
  • Ο εξοπλισμός είναι πλήρης από τη βάση, χωρίς να απαιτούνται έξτρα πακέτα για βασικές λειτουργίες άνεσης και ασφάλειας.
  • Στόχος δεν είναι η εντυπωσιακή απόδοση, αλλά η ήρεμη, σταθερή και πολιτισμένη εμπειρία χρήσης, σε ένα αυτοκίνητο που έχει χτιστεί για να υπηρετεί την καθημερινότητα.

Tags
#Nissan#Nissan Qashqai
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
