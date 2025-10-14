Τώρα παίρνεις υβριδικό Nissan Qashqai με κάτω από 27.000 ευρώ – Δες τι προσφέρει

Στην καρδιά της έκδοσης UNIQUE βρίσκεται ο κινητήρας 1.3 DIG-T , με ισχύ 140 ίππων , σε συνδυασμό με ένα 48βολτο mild hybrid σύστημα . Η λογική είναι απλή: το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν κινεί αυτόνομα το αυτοκίνητο, αλλά υποστηρίζει τον κινητήρα βενζίνης στις χαμηλές στροφές, εξομαλύνει την εκκίνηση, μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και κάνει πιο πολιτισμένη την οδήγηση μέσα στην πόλη. Για όσους δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία φόρτισης ή να αλλάξουν ριζικά τη συνήθεια χρήσης, αυτή η προσέγγιση θεωρείται η πιο «άνετη» μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.

Στην καθημερινότητα, ο οδηγός δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσει κάποιο πρόγραμμα ή να αλλάξει συμπεριφορά. Το σύστημα ανακτά ενέργεια στο φρενάρισμα, τη μετατρέπει σε ηλεκτρική και την αποθηκεύει σε μπαταρία 48V. Αυτή η ενέργεια επιστρέφεται όταν χρειαστεί — στην εκκίνηση από στάση, σε μικρές ανηφόρες ή σε στιγμές που ο κινητήρας απαιτεί λίγη επιπλέον ροπή για πιο ομαλή κίνηση. Το αποτέλεσμα είναι λιγότερο τράνταγμα, μειωμένη κατανάλωση σε κυκλοφορία πόλης και μια συνολικά πιο ήσυχη λειτουργία. Το κιβώτιο είναι χειροκίνητο και αυτό θα εκτιμηθεί από όσους εξακολουθούν να θέλουν τον έλεγχο στην οδήγηση, χωρίς να απομακρύνονται από την παραδοσιακή αίσθηση.

Έκδοση UNIQUE – εξοπλισμός ουσίας

Η ονομασία UNIQUE δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για την πρώτη υβριδική βαθμίδα εξοπλισμού του Qashqai που προσφέρει μια πλήρη βάση τεχνολογίας, άνεσης και ασφάλειας, χωρίς να «γδύνει» το αυτοκίνητο για να πετύχει τη χαμηλή τιμή. Περιλαμβάνονται:

Σύστημα infotainment με οθόνη αφής 12.3″ Nissan Connect display με Apple Carplay και Android Auto

Κάμερα οπισθοπορείας

i-Key

Αυτόματο φρενάρισμα με ανίχνευση εμπρόσθιου εμποδίου

Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και ειδοποιήσεις οδηγού

Πλήρης δέσμη αερόσακων και ηλεκτρονικών συστημάτων σταθερότητας

Κλιματισμός, cruise control και βασικές άνετες λειτουργίες χωρίς προαιρετικές χρεώσεις

Το εσωτερικό ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική γραμμή του μοντέλου, με καθαρές επιφάνειες, καλή εργονομία και αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους, διατηρώντας την πρακτικότητα που έκανε το Qashqai αγαπητό σε οικογένειες και καθημερινούς οδηγούς.

Οδηγική προσέγγιση – σταθερότητα και ισορροπία

Το Qashqai στην υβριδική έκδοση UNIQUE δεν υπόσχεται εντυπωσιακή επιτάχυνση ή σπορ χαρακτήρα. Αντιθέτως, εστιάζει στην ήρεμη, προβλέψιμη οδήγηση, με σωστή απόσβεση ανωμαλιών και ευκολία χειρισμού σε στενούς αστικούς δρόμους. Το τιμόνι είναι ελαφρύ στην πόλη και σταθεροποιείται σε μεγαλύτερες ταχύτητες, ενώ η ήπια ηλεκτρική υποβοήθηση δίνει μια αίσθηση ευκολίας χωρίς να αποκόπτει τον οδηγό πλήρως από το δρόμο.

Παράλληλα, ο κινητήρας των 140 ίππων σε συνδυασμό με την υποβοήθηση των 48V προσφέρει αρκετή ελαστικότητα για καθημερινές μετακινήσεις και ταξίδια, χωρίς να απαιτείται συνεχής αλλαγή σχέσεων.