Toyota Aygo X Hybrid: Αναλυτικά εκδόσεις, εξοπλισμός και τιμές για το best-seller πόλης

Το Toyota Aygo X Hybrid επιστρέφει στο προσκήνιο ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αυτοκίνητα πόλης της αγοράς, όχι μόνο επειδή κρατά τις μικρές διαστάσεις και τον crossover χαρακτήρα που το έκαναν γνωστό, αλλά κυρίως επειδή πλέον αποκτά Full Hybrid Electric τεχνολογία.

Η Toyota βάζει στο μικρότερο μοντέλο της γκάμας της ένα υβριδικό σύνολο που ταιριάζει απόλυτα στη χρήση για την οποία προορίζεται το Aygo X. Δηλαδή, καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη, χαμηλή κατανάλωση, ευκολία στο παρκάρισμα, αυτόματη μετάδοση και όσο το δυνατόν λιγότερη έγνοια για τον οδηγό. Με τιμή εκκίνησης από 19.670 ευρώ, το νέο Aygo X Hybrid μπαίνει πλέον σε μια πολύ πιο ώριμη φάση, κρατώντας τον νεανικό του χαρακτήρα αλλά προσθέτοντας ουσία εκεί που πραγματικά μετράει.

Η μεγάλη αλλαγή βρίσκεται κάτω από το καπό. Το Toyota Aygo X Hybrid χρησιμοποιεί το σύστημα 1.5 TNGA HEV, με συνολική ισχύ 116 ίππων και αυτόματο κιβώτιο e-CVT. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς, ενώ ο οδηγός δεν χρειάζεται να φορτίζει το αυτοκίνητο σε πρίζα, αφού πρόκειται για κλασικό full hybrid σύστημα της Toyota. Στην πράξη, αυτό είναι και το μεγάλο πλεονέκτημά του. Το Aygo X Hybrid μπορεί να κινείται ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες και σε αστικές συνθήκες, μειώνοντας αισθητά την κατανάλωση, χωρίς να αλλάζει τίποτα στην καθημερινότητα του χρήστη. Οι εργοστασιακές τιμές κατανάλωσης ξεκινούν από 3,7 λτ./100 χλμ., ενώ οι εκπομπές CO2 αρχίζουν από 85 γρ./χλμ., ανάλογα με την έκδοση. Με απλά λόγια, μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που έχει φτιαχτεί για την πόλη, αλλά πλέον δεν βασίζεται απλώς στο μικρό βάρος ή στις compact διαστάσεις του. Έχει και ένα πραγματικά αποδοτικό υβριδικό σύστημα, αυτόματο κιβώτιο και αρκετή ισχύ για να μην δείχνει αδύναμο εκτός αστικού ιστού.

Aygo X X-Play: Η βασική έκδοση από 19.670 ευρώ

Η γκάμα ξεκινά με την έκδοση Aygo X X-Play, με τιμή από 19.670 ευρώ. Εδώ έχουμε τον ίδιο υβριδικό κινητήρα 1.5 TNGA HEV με τους 116 ίππους, αυτόματο κιβώτιο e-CVT, κατανάλωση 3,7 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO2 85 γρ./χλμ. Παρότι είναι η βασική έκδοση, δεν δείχνει γυμνή σε επίπεδο ασφάλειας. Περιλαμβάνει Full-range Adaptive Cruise Control και σύστημα Pre-Collision με ανίχνευση πεζών και ποδηλατών, στοιχεία που έχουν ιδιαίτερη σημασία για ένα αυτοκίνητο πόλης. Από την άλλη, δεν διαθέτει οθόνη multimedia 9”, ούτε την οθόνη πολυμέσων 10,5” Toyota Smart Connect, ενώ απουσιάζουν οι LED projector προβολείς, οι προβολείς ομίχλης LED και οι έξυπνοι πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος με αυτόματο φρενάρισμα. Είναι η επιλογή για όποιον θέλει το πιο προσιτό Aygo X Hybrid, με το βασικό πακέτο ασφάλειας και τη χαμηλότερη δυνατή τιμή εισόδου.

Aygo X X-Style: Μικρή διαφορά τιμής, παρόμοια λογική

Η έκδοση X-Style ξεκινά από 20.260 ευρώ και ανεβάζει ελαφρώς την τιμή, χωρίς όμως να αλλάζει δραματικά η εικόνα του εξοπλισμού. Η κατανάλωση διαμορφώνεται στα 3,8 λτ./100 χλμ., ενώ οι εκπομπές CO2 είναι 87 γρ./χλμ. Όπως και στην X-Play, περιλαμβάνονται τα βασικά συστήματα υποβοήθησης, δηλαδή το Full-range Adaptive Cruise Control και το Pre-Collision με ανίχνευση πεζών και ποδηλατών. Παραμένουν όμως μη διαθέσιμα η μεγάλη οθόνη 10,5”, η οθόνη multimedia 9”, οι LED projector προβολείς, οι προβολείς ομίχλης LED και οι έξυπνοι πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος με αυτόματο φρενάρισμα. Η X-Style έχει νόημα για όποιον θέλει να ανέβει ελαφρώς από τη βασική έκδοση, χωρίς να ξεφύγει σε τιμή.

Aygo X X-Style Plus: Προσθέτει προβολείς ομίχλης LED

Η X-Style Plus κοστίζει από 20.770 ευρώ και είναι η πρώτη έκδοση που προσθέτει ένα μικρό αλλά χρήσιμο στοιχείο στον εξοπλισμό: τους προβολείς ομίχλης LED. Η κατανάλωση ανακοινώνεται στα 3,9 λτ./100 χλμ., με εκπομπές CO2 87 γρ./χλμ. Στο πακέτο παραμένουν στάνταρ το Full-range Adaptive Cruise Control και το σύστημα Pre-Collision, όμως εξακολουθούν να λείπουν οι LED projector προβολείς, η μεγάλη οθόνη 10,5” Toyota Smart Connect και οι έξυπνοι πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος με αυτόματο φρενάρισμα. Είναι μια έκδοση που προσθέτει κάτι παραπάνω σε εξοπλισμό, αλλά δεν είναι ακόμη το μεγάλο value-for-money σημείο της γκάμας.

Aygo X X-Pulse: Πιο ολοκληρωμένο αισθητικά

Η έκδοση X-Pulse ανεβάζει την τιμή στις 22.060 ευρώ και φέρνει πιο έντονο χαρακτήρα, με διαθέσιμους bi-tone χρωματισμούς όπως Urban Khaki, Light Purple, Cinnamon και Lavender. Η κατανάλωση βρίσκεται στα 3,8 λτ./100 χλμ. και οι εκπομπές CO2 στα 87 γρ./χλμ. Εδώ προστίθενται πλέον οι LED projector προβολείς, μαζί με τους προβολείς ομίχλης LED, το Full-range Adaptive Cruise Control και το σύστημα Pre-Collision. Ωστόσο, η X-Pulse εξακολουθεί να μη διαθέτει την οθόνη 10,5” Toyota Smart Connect και τους έξυπνους πίσω αισθητήρες με αυτόματο φρενάρισμα. Είναι μια έκδοση που αρχίζει να δείχνει πιο ολοκληρωμένη εξωτερικά, ειδικά για κάποιον που δίνει σημασία στην εμφάνιση και στο πιο δυνατό οπτικό αποτύπωμα.

Aygo X X-Trend: Η πρώτη με έξυπνους πίσω αισθητήρες

Η X-Trend ξεκινά από 23.010 ευρώ και προσθέτει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την καθημερινότητα: τους έξυπνους πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος με αυτόματο φρενάρισμα. Για ένα αυτοκίνητο πόλης, αυτό δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι εξοπλισμός που κάνει διαφορά σε στενούς δρόμους, πυλωτές και καθημερινά παρκαρίσματα. Κατά τα υπόλοιπα, η έκδοση κρατά τους LED projector προβολείς, τους προβολείς ομίχλης LED, το Full-range Adaptive Cruise Control και το Pre-Collision με ανίχνευση πεζών και ποδηλατών. Η κατανάλωση είναι 3,8 λτ./100 χλμ. και οι εκπομπές CO2 87 γρ./χλμ. Η X-Trend είναι μια από τις πιο λογικές εκδόσεις για κάποιον που θέλει ουσιαστικό εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, χωρίς ακόμη να φτάσει στις ακριβότερες επιλογές της γκάμας.

Aygo X X-Envy: Η δική μας πρόταση

Η έκδοση X-Envy κοστίζει από 25.160 ευρώ και είναι, κατά τη γνώμη μας, η πιο σωστή επιλογή της γκάμας. Ο λόγος είναι απλός: εδώ το Aygo X Hybrid αποκτά στοιχεία που αλλάζουν αισθητά την καθημερινή εμπειρία του οδηγού. Πρώτα απ’ όλα, διαθέτει την οθόνη πολυμέσων 10,5” Toyota Smart Connect, αντί για τη μικρότερη ή απλούστερη λύση των προηγούμενων εκδόσεων. Αυτό από μόνο του αναβαθμίζει πολύ την εικόνα της καμπίνας, ειδικά σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο πόλης που οφείλει να είναι πρακτικό, συνδεδεμένο και εύχρηστο. Παράλληλα, η X-Envy είναι η έκδοση που προτείνουμε γιατί συνδυάζει τη μεγάλη οθόνη με διζωνικό κλιματισμό και έξυπνο κλειδί, στοιχεία που κάνουν το αυτοκίνητο να δείχνει πιο πλήρες και πιο πολυτελές στην καθημερινή χρήση. Διατηρεί επίσης τους LED projector προβολείς, τους προβολείς ομίχλης LED, το Full-range Adaptive Cruise Control, το σύστημα Pre-Collision και τους έξυπνους πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος με αυτόματο φρενάρισμα. Με κατανάλωση 3,8 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO2 87 γρ./χλμ., η X-Envy κρατά την οικονομία χρήσης που περιμένει κανείς από ένα Toyota Hybrid, αλλά προσθέτει τον εξοπλισμό που κάνει τη διαφορά.

Aygo X X-Limited και X-GR Sport: Οι κορυφαίες επιλογές

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκονται οι εκδόσεις X-Limited και X-GR Sport, αμφότερες με τιμή από 26.860 ευρώ. Η X-Limited έχει κατανάλωση 3,9 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO2 89 γρ./χλμ., ενώ η X-GR Sport ανακοινώνει κατανάλωση 3,8 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO2 87 γρ./χλμ. Και οι δύο διαθέτουν την οθόνη πολυμέσων 10,5” Toyota Smart Connect, το Premium ηχοσύστημα JBL με 5 ηχεία, LED projector προβολείς, προβολείς ομίχλης LED, Full-range Adaptive Cruise Control, Pre-Collision και έξυπνους πίσω αισθητήρες με αυτόματο φρενάρισμα. Η X-Limited, από 26.860 ευρώ, είναι η πιο πλούσια έκδοση με έμφαση στον εξοπλισμό και την πληρότητα, ενώ η X-GR Sport, επίσης από 26.860 ευρώ, απευθύνεται σε όσους θέλουν το πιο δυναμικό αισθητικά Aygo X Hybrid, με ειδικά σχεδιαστικά στοιχεία GR Sport και πιο σπορ χαρακτήρα.

Τι κρατάμε;