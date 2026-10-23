Toyota: Ρεκόρ πωλήσεων στην Ευρώπη με σχεδόν 9 στα 10 αυτοκίνητα εξηλεκτρισμένα

Η Toyota κατέγραψε νέο ρεκόρ πωλήσεων στην Ευρώπη στο εννεάμηνο του 2026, με τα υβριδικά να διατηρούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο και τα ηλεκτρικά να κερδίζουν έδαφος.

Η ηλεκτροκίνηση αποκτά ολοένα μεγαλύτερο βάρος στις ευρωπαϊκές πωλήσεις της Toyota, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα αμιγώς ηλεκτρικά έχουν πάρει τα ηνία από τα υβριδικά. Τα αποτελέσματα του πρώτου εννεαμήνου του 2026 δείχνουν ότι η ιαπωνική εταιρεία συνεχίζει να στηρίζεται στα δημοφιλή υβριδικά της μοντέλα, ενώ παράλληλα διευρύνει αισθητά την παρουσία της στα αυτοκίνητα που κινούνται αποκλειστικά με μπαταρία. Συνολικά, η Toyota Motor Europe διέθεσε 936.042 αυτοκίνητα Toyota και Lexus, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου. Η αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025 ήταν περιορισμένη, στο 0,6%, με το μερίδιο αγοράς να διαμορφώνεται στο 7,1%. Πολύ μεγαλύτερη, ωστόσο, ήταν η μεταβολή στη σύνθεση των πωλήσεων.

Τι σημαίνει «σχεδόν 9 στα 10 εξηλεκτρισμένα»

Οι πωλήσεις εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Toyota Motor Europe έφτασαν τις 813.623 μονάδες, αυξημένες κατά 13% σε ετήσια βάση. Έτσι, αντιπροσώπευσαν το 87% του συνολικού όγκου, με το ποσοστό να έχει ενισχυθεί κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο. ,Εδώ χρειάζεται μια διευκρίνιση: εξηλεκτρισμένο δεν σημαίνει απαραίτητα αμιγώς ηλεκτρικό. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται τα υβριδικά, τα plug-in hybrid, τα ηλεκτρικά μπαταρίας και τα μοντέλα κυψελών καυσίμου. Επομένως, το υψηλό ποσοστό αποτυπώνει κυρίως την ευρεία διάδοση της υβριδικής τεχνολογίας στην γκάμα των Toyota και Lexus, μαζί με την ανάπτυξη των υπόλοιπων συστημάτων κίνησης. Οι διαφορές ανά περιοχή παραμένουν σημαντικές. Στη Δυτική Ευρώπη, τα εξηλεκτρισμένα έφτασαν το 92% των πωλήσεων του ομίλου, στην Κεντρική Ευρώπη το 84% και στην ανατολική περιφέρεια που καλύπτει η εταιρεία το 59%. Αξίζει επίσης να διευκρινιστεί ότι τα αποτελέσματα της Toyota Motor Europe αφορούν μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, την Τουρκία, το Ισραήλ και επιλεγμένες αγορές της Κεντρικής Ασίας.

Δεύτερη στην Ευρώπη η Toyota

Σε επίπεδο μάρκας, η Toyota πούλησε 873.445 αυτοκίνητα, καταγράφοντας αύξηση 0,9% και διατηρώντας τη θέση της ως η δεύτερη σε πωλήσεις μάρκα επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Το Yaris Cross παρέμεινε το δημοφιλέστερο μοντέλο της, με 155.066 πωλήσεις, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 18% του συνολικού όγκου της Toyota. Το μικρό υβριδικό SUV συνεχίζει, επομένως, να αποτελεί βασικό πυλώνα της εμπορικής της παρουσίας. Ακολούθησαν η οικογένεια Yaris με 125.260 αυτοκίνητα και η Corolla με 113.583, ενώ το Toyota C-HR έφτασε τις 101.139 πωλήσεις, συνδυάζοντας τις υβριδικές και plug-in hybrid εκδόσεις του. Το Aygo X κατέγραψε 82.581 πωλήσεις, από τις οποίες οι 78.509 αφορούσαν την υβριδική έκδοση, δείχνοντας πόσο γρήγορα αυτή απέκτησε κυρίαρχο ρόλο στις ταξινομήσεις του μοντέλου. Συνολικά, το εξηλεκτρισμένο μείγμα της μάρκας Toyota διαμορφώθηκε στο 86%, αυξημένο κατά έντεκα ποσοστιαίες μονάδες. Οι αντίστοιχες πωλήσεις έφτασαν τις 753.665 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 15%.

Άλμα 151% στα ηλεκτρικά Toyota

Η εντυπωσιακότερη ποσοστιαία αύξηση ήρθε από τα αμιγώς ηλεκτρικά. Η Toyota διέθεσε 98.148 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, επιβατικά και επαγγελματικά, σημειώνοντας άνοδο 151% σε σχέση με το πρώτο εννεάμηνο του 2025. Πρωταγωνιστής ανάμεσα στα ηλεκτρικά επιβατικά ήταν το Toyota C-HR+, με 29.616 πωλήσεις, μπροστά από το bZ4X, το οποίο έφτασε τις 26.270. Το Urban Cruiser πρόσθεσε 14.172 μονάδες, ενώ το bZ4X Touring κατέγραψε 8.776. Η διεύρυνση της ηλεκτρικής γκάμας επιτρέπει στην Toyota να απευθύνεται πλέον σε περισσότερες κατηγορίες αγοραστών. Παρότι τα υβριδικά εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση των πωλήσεών της, τα ηλεκτρικά αποκτούν σαφώς μεγαλύτερη εμπορική βαρύτητα. Μαζί με τη Lexus, οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών της Toyota Motor Europe ανήλθαν σε 104.832 αυτοκίνητα, αυξημένες κατά 136%. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 11,2% των συνολικών πωλήσεων, ποσοστό που αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σημερινή θέση των ηλεκτρικών μέσα στον όμιλο.

Πάνω από 113.000 επαγγελματικά

Σημαντική συνεισφορά είχε και η Toyota Professional, με 113.352 πωλήσεις από το Hilux και την οικογένεια Proace. Η ηλεκτρική μετάβαση ενισχύεται και σε αυτό το κομμάτι της αγοράς. Οι ηλεκτρικές εκδόσεις των Proace και Proace City σημείωσαν αύξηση πωλήσεων 25% και 27%, αντίστοιχα, ενώ το Proace Max BEV έφτασε τις 3.379 μονάδες, με άνοδο 149%. Παράλληλα, το νέο Hilux BEV κατέγραψε τις πρώτες 441 πωλήσεις του.

Lexus: Το LBX πρώτο, τα εξηλεκτρισμένα στο 96%

Η εικόνα της Lexus ήταν διαφορετική ως προς τον συνολικό όγκο, καθώς οι πωλήσεις της υποχώρησαν κατά 4%, στις 62.597 μονάδες. Παρ’ όλα αυτά, η διείσδυση των εξηλεκτρισμένων μοντέλων παρέμεινε ιδιαίτερα υψηλή, στο 96%, ενώ στη Δυτική και στην Κεντρική Ευρώπη έφτασε το 100%. Το LBX ήταν το δημοφιλέστερο Lexus, με 20.512 πωλήσεις, μπροστά από την οικογένεια NX, που κατέγραψε 19.032. Θετική πορεία είχε το αμιγώς ηλεκτρικό RZ, με αύξηση 47%, ενώ οι πωλήσεις του RX Plug-in Hybrid ενισχύθηκαν κατά 8%. Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου δείχνουν, τελικά, δύο παράλληλες εξελίξεις για την Toyota στην Ευρώπη: τα υβριδικά διατηρούν τη μεγάλη εμπορική τους δύναμη και τα αμιγώς ηλεκτρικά αναπτύσσονται γρήγορα, καθώς αυξάνονται οι διαθέσιμες επιλογές. Το νέο ρεκόρ συνολικών πωλήσεων συνοδεύεται έτσι από μια ουσιαστική αλλαγή στο μείγμα των αυτοκινήτων που επιλέγουν οι πελάτες της.